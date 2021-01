Hadžić opozarja novega trenerja Olimpije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaše Olimpije bo v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije popeljal Goran Stanković. "Pritisk je ogromen. Zdaj bomo videli, kako je. Želim mu najboljše in da osvoji prvenstvo," mu je zaželel veliko sreče nekdanji trener zmajev Safet Hadžić. Robert Pevnik, še eden izmed nekdanjih strategov zeleno-belih, pa dodaja, kako velik izziv je voditi ljubljanski klub.

Jeseni je 41-letni Goran Stanković vodil Tabor in nabiral prve izkušnje z vodenjem članskega moštva v prvi ligi. Sežančane je popeljal do šestega mesta, nato pa se odločil za vrnitev v Ljubljano. Zamikala ga je priložnost, ki mu jo je ponudil predsednik Milan Mandarić. V petek je Stožice zapustil Dino Skender, na vroči stolček pa se je podal Ljubljančan, ki dobro pozna ustroj Olimpije, saj je v prejšnji sezoni vodil mladinsko zasedbo, bil z njo najboljši v državi in tako zmajem priboril udeležbo v mladinski ligi prvakov.

Hadžić: Pritisk je ogromen, težko je delati

Safet Hadžić drži pesti Goranu Stankoviću, da bi postal z Olimpijo državni prvak. Foto: Planet TV Vodstvo Olimpije je izbralo trenerja, ki naj bi po njegovem mnenju podal več priložnosti za dokazovanje obetavnim nogometašev iz klubskega podmladka. Stanković jih pozna odlično.

Tega se zaveda tudi Safet Hadžić, ki je nazadnje vodil zmaje pred dobro polovico leta, ko jih je zapustil na vodilnem položaju. Odločitev, da se odgovorni položaj v klubu nameni Stankoviću, doživlja kot nekaj normalnega. Obenem pa opozarja stanovskega kolega, da ga čaka zahtevna preizkušnja. "Goran se bo moral postaviti in boriti za prvo mesto, to je temelj Olimpije," pojasnjuje, kako ga čaka boj za naslov prvaka.

"Pritisk je ogromen. Zdaj bomo videli, kako je. Želim mu najboljše in da osvoji prvenstvo. Težko je delati, a bo verjetno vedel, kaj je pravi ključ do uspeha," drži pesti, da bi ne le ujel, ampak na koncu tudi prehitel Mariborčane. Slednje vodi Mauro Camoranesi, sloviti Argentinec z italijanskim potnim listom, ki je jeseni z odhodom v Ljudski vrt sploh ponudil priložnost Stankoviću, da začne nabirati izkušnje na Krasu.

"Sem Ljubljančan, zato je vodenje Olimpije zame velika čast, hkrati pa tudi velika odgovornost." ~ Goran Stanković ob prevzemu vloge glavnega trenerja Zmajev. 🐉#verjamemvzmaje pic.twitter.com/F7lWH8hMax — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 11, 2021

Pevnik: Vsak ve, da ga lahko hitro zamenjajo

Robert Pevnik je leta 2019 vodil zmaje na osmih tekmah. Foto: Planet TV "Vsak ima motivacijo trenirati Olimpijo. Vsak ve, kaj ga čaka, vsak tudi ve, da ga lahko hitro zamenjajo, a je to vseeno izziv. Olimpija je velik klub, boriš se za prvaka," sporoča Robert Pevnik, tudi nekdanji trener zmajev. Nazadnje jih je vodil leta 2019, nato pa ga je nasledil Hadžić.

Dobro leto po tem se je na klop Olimpije znova usedel tujec, prišel je mladi Slavonec Dino Skender in vodil zmaje na 30 tekmah. Zbral je 16 zmag, sedem remijev in sedem porazov, a na njegovo žalost tudi nič lovorik.

Bo Goran Stanković, ki naj bi v delo vključil več mladih slovenskih nogometašev, v boju za državni naslov uspešnejši?