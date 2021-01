Prvi mož Olimpije odprl srce in predstavil odmevne spremembe

Ko je Milan Mandarić leta 2015 postal prvi mož Olimpije, je postal slovenski nogometni prostor bogatejši za uveljavljenega funkcionarja, najbolj poznanega ljubiteljem nogometa na Otoku. Njegova predhodna zgodba v Kopru se ni končala z najbolj srečnim koncem, v sodelovanje z zmaji pa je vstopil odločno in ambiciozno. Napovedal je, kako želi ljubljanski klub preleviti v enega vodilnih v tem delu Evrope, po katerem bi se lahko ostali zgledovali.

Zmaji so bili dvakrat slovenski prvaki, dvakrat pokalni zmagovalci, a pri tem zamenjali zagotovo največ trenerjev in igralcev, kar se tiče slovenskih prvoligaških klubov. Trpeli so živci, tako delavcev Olimpije kot tudi navijačem, pri zeleno-belih ni bilo nikoli dolgčas. Tako je tudi v tej sezoni. 82-letni Američan srbskih korenin je že večkrat javno napovedal odhod iz kluba. Za prevzem se je zanimalo kar nekaj kandidatov, a z nobenim ni sklenil skupnega dogovora.

Foto: Vid Ponikvar

''Za menoj je eden izmed najbolj grenkih delov sezone, kar sem jih doživel v karieri. Razlogi? Prvi je menjava trenerja, drugi neizpolnjevanje misije, ki bi jo želel spremljati v klubu. Zaradi nje so letele glave dobrih trenerjev, ki pa niso hoteli izpolnjevati razvoja mladih igralcev in postavitve igre v tak sistem, s katerim bi lahko Olimpija nekega dne pridobila svoj kapital in preživela brez pomoči nekoga kot je Milan Mandarić, ki prinaša svoje milijone,'' je v klubski pisarni ljubljanskega kluba poudaril prvi mož zmajev in se v nadaljevanju podrobneje posvetil aktualnim temam.

O menjavi trenerja Dina Skenderja …

''Bila je nujna. Morda bi se morala zgoditi že prej, a sem vendarle počakal, da se konča prvi del sezone. Zakaj je bila nujna? Po tem, ko nismo postali prvaki, čeprav smo imeli naslov že v rokah, ter tem, ko smo izpadli iz Evrope proti ekipi, proti kateri ne bi smeli izgubiti, predvsem pa po igri, ki smo jo kazali na tekmah, je bila menjava nujna. Olimpija mora igrati agresivno, čvrsto, mora biti lačna zmage. Nič od tega nismo imeli, kar me je zelo motilo. V zadnjem času so se pojavili investitorji, ki so bili prek povezav iz Osijeka v bistvu del trenerja Skenderja. Izrazili so željo, da nič ne menjam. Da ne menjam zlasti strokovnega štaba. Čutil sem se odgovornega za tisto, kar se dogaja v Olimpiji, najraje bi menjal, a sem ostal potrpežljiv. Trener Skender je vendarle mlad, neizkušen strokovnjak. Za njegov razvoj ima še veliko časa. Ga pa čaka še veliko dela. Vrlina pravega trenerja je, da iz igralca izvleče tisto, kar je v njem najboljšega, ne pa da v igralcu ubije vse, kar ima dobrega. To, kar smo denimo doživeli pri Anteju Vukušiću. No, vseeno sem zdržal do konca jesenskega dela, potem pa spoznal, kako je napočil primeren trenutek za prihod novega trenerja. Za trenerja, v katerem bom takoj prepoznal, kako je pravi za Olimpijo. Da ni le veliko ime ali velik trener v različnih klubih, ampak pravi človek Olimpije, ki bo s svojim delom in željo napravil tisto, kar potrebujemo.

Foto: Vid Ponikvar

O novem trenerju Goranu Stankoviću …

''Ko je Goran lani prišel do mene in me prosil, če bi mu lahko omogočil odhod v Sežano, sem mu rekel, da si tega ne želim. Zakaj bi si? Z mladinci Olimpije je napravil dobro delo, odlično vodil šolo, igralci so ga imeli radi, starši pa spoštovali. Z njegovim odhodom bi torej izgubili veliko. Pa mi je dejal, da ne želi zapuščati Olimpije, da mu klub pomeni vse, a vseeno potrebuje izziv. Izziv prve lige. To je bilo takrat, ko sem skoraj pripeljal novega trenerja. Nisem mogel napraviti veliko. Zaželel sem mu le srečo in odobril njegov odhod. Nato sem med pogovori s številnimi kandidati za trenerja spoznal, da je oseba, ki ima občutek za Olimpijo, pomembnejša od vsega. Pomembno je, da ima željo, kako biti del prave zgodbe. Zgodba pa je taka, da se mora Olimpija vrniti k temu, da bi uživala spoštovanje v regiji. Da bi predstavljala uspešno znamko. Da igra zmagovalni, agresivni nogomet. Da bo gneča v kazenskem prostoru tekmeca, ne pa pred našimi vrati. Takrat sem spoznal, da sem verjetno storil napako, ker sem pustil Gorana v Sežano. Sem si pa tudi dejal, da ga lahko, če sem mu že dovolil oditi, tudi vrnem. Tako se je stvar tudi razpletla. Ko sem tako Gorana vprašal, kakšna je njegova situacija, mi je dejal, da pride peš do Olimpije, če ga potrebujem. Kaj bi mu potem sploh lahko še dejal? Opravila sva sestanek v mojem domu. Povedal je, kako ceni Tabor, da ga so ga lepo sprejeli, da je napravil vse, kar je mogel v svoji moči, in da so z njim zadovoljni, a da je vseeno njegova največja želja v življenju, da vodi Olimpijo. Je Ljubljančan. Nisem še imel takšnega trenerja, da bi sam vedel, kaj narediti. Da ni tako kot pri denimo Hadžiću, ko sem mu moral sam povedati, kako mora biti Ostrc naš projekt, da se mora razvijati. Goran pozna zelo dobro mlade igralce. Pa to ne pomeni, da moramo imeti le igralce, stare 17 ali 18 let. Ne. Moramo imeti okostje izkušenih igralcev, ampak kakovostnih, ki ne bodo le pomagali pri rezultatu in igri, ampak tudi pomagali mladim igralcem pri razvoju.''

Foto: Vid Ponikvar

O nalogah, ki čakajo Gorana Stankovića …

''Pred Goranom je veliko dela, ki ga mora opraviti, tega se moramo zavedati. Je pa takoj zahteval, da pripelje in ima na voljo veliko sodelavcev. Veseli me, da so med njimi takšni z zeleno-belo krvjo. Denimo Darijan Matić. Fant, ki je bil moj ljubljenec. Kapetan Olimpije, borben, vedno je igral pošteno za Olimpijo. Bil je ljubljenec navijačev, zdaj bo Stankovićev pomočnik. Goran je pripravljen na zahtevno delo, zagotovo bomo izgubili še dva ali tri igralce, potem jih tudi nekaj pripeljati na novo. Obtoževali so me, da sem pripeljal veliko igralcev iz tujine, zlasti Hrvaške, zdaj pa me obtožujejo, kako sem odpustil preveč igralcev in trener ne bo mogel z nobenim delati. To se bo vse popravilo, sem entuziast, prepričan sem, da bo šlo vse skupaj v pravo smer.''

O ciljih Olimpije …

''Olimpija se mora vedno boriti za naslov prvaka. Če bo Olimpija dobro delala in bila na koncu druga, pa potem še ni konec sveta. Govorim za trenerja. Če vidimo pravo igro, ki si jo želimo. Kdaj sem v Angliji vstopil v slačilnico? Takrat, ko smo izgubili, a so se igralci borili s srcem. Takrat sem jih čestital, jih dvignil. Igra in proizvodnja mladih igralcev. To si želimo.''

Foto: Vid Ponikvar

O športnem direktorju Mladenom Rudonji …

''Novega trenerja sem vprašal, ali potrebuje športnega direktorja. Njegov odgovor je bil jasen. Odvrnil je, kako želi neposreden dialog z menoj. Da sva v stiku vsak dan in da mu za zdaj ni potreben športni direktor. Pa to ni zdaj razlog, zaradi katerega bi sklenil, da bom odpustil Mladena Rudonjo. Sem še sredi pogovora z mojim partnerjem, v katerem bomo dorekli vse o nadaljnjih spremembah v klubu. Mladen je še pri Olimpiji, v prihodnjih dneh se bova še pogovarjala, najverjetneje pa bomo ostali brez športnega direktorja.''

Pripravljalne tekme Olimpije v Umagu: 19. januar: Olimpija – Podbeskidzie (Pol)

23. januar: Olimpija – Bačka (Srb)

29. januar: Olimpija – Kapfenberg (Avt)

30. januar: Olimpija – Levski Sofija (Bol)

O finančnem stanju kluba …

''Moralo bi biti bistveno boljše, a žal ni. Več je razlogov. Eden je ta, da sem pred epidemijo koronavirusa vsak mesec prinašal milijone iz ZDA, tu pa tam sem še uspel prodati kakšnega igralca, odkar pa so težave s koronavirusom, nismo mogli več ničesar uresničiti. Prejšnji management je napravil veliko škode, dolgov, obveznosti, ki jih moramo plačati. A tudi to pričakujem, da v naslednjih dveh ali treh mesecih vse poravnano. Oziroma do konca sezone. Tu ne bo težav. Plače, odkar sem v klubu, niso nikoli zamujale. Finančno stanje ni bajno, z mojim partnerjem smo v procesu, da bi prodali še kakšnega igralca. Morali pa bomo tudi pripeljati nekaj novincev, a bodo prišli v poštev le takšni, ki bodo naredili razliko na igrišču.''

Foto: Vid Ponikvar

O tem, da bi Olimpijo prevzel nov vlagatelj …

''Napovedal sem odhod iz Olimpije. Mislil sem, da bom uspešen in bom našel primernega naslednika. Nikoli ne bi mogel zapustiti Olimpije na nepravi način, saj so mi k srcu prirasli vsi klubi, s katerimi sem sodeloval. Rad se veselim njihovih uspehov in sovražim, če moraš poslušati o neuspehih. Olimpije ne bi mogel zapustiti nekomu, ki bi vse skupaj za mesec dni uničil. Prišel je kandidat iz Italije, ki ni imel veliko pojma, pa so prišli Nemci in čakali, da napoči prestopni rok, ker se je govorilo, da se bo veliko igralcev prodalo, pa so prišli spet Nemci. Na začetku so bili agresivni, kakorkoli pa se je bližala sklenitev dogovora, pa so upočasnjevali proces. Pet let in pol sem pri Olimpiji. Dal sem ji zdravje, entuziazem, energijo, milijone evrov denarja, ki sem jih prenesel z družinskega računa iz ZDA. Nočem, da bi pri prevzemu storil napako in bi se kaznovala Olimpija. Nočem, da v zgodovini kluba ne bi bil zapisan kot dober predsednik. Zato sem se Nemcem zahvalil za vse. Olimpija tako za zdaj še ne bo prodana, a se nikoli ne ve. Če bi se našel pravi kandidat, ki bi me zamenjal in investiral, dvignil klub, potem bi lahko rekel, da sem končal svojo misijo in Olimpijo predal v roke drugim.''

O novem sodelavcu Željku Mandariću …

''Sklenil sem dogovor z gospodom Željkom Mandarićem, zelo uspešnim poslovnežem z Reke, ki ima rad nogomet. Je entuziast, pogovarjava se že pol leta. Videl je, kaj se dogaja. Je manjši investitor pri Rijeki, pogosto je prihajal na naše tekme, z njim sem sklenil partnerski sporazum. Da skupaj naredimo Olimpijo, ki jo želim spremljati v zaključku mojega nogometnega življenja v Sloveniji. Da mi pomaga pri tem in ima podobno vizijo. V športnem pomenu si želimo, da bo v prihodnje v Olimpije čim več mladih domačih igralcev iz klubskega podmladka, ki bodo skupaj s kakovostnimi izkušenimi igralci zagotovili nadaljevanje uspešne zgodbe Olimpije.''

Foto: Planet TV

O nenavadnem prihodu Milovića, Kvesića in Močinića sredi sezone, le nekaj dni po tem, ko je javno oznanil, kako želi spremljati več mladih igralcev pri Olimpiji …

O tem je odločal športni direktor. O tem nisem ničesar vedel. To je prva sezona, odkar sem tu, v kateri sem vse prepustil drugim. Naj delajo, kakor hočejo. Z besedami, kako želim gledati mlajšo Olimpijo, pa sem želel prebuditi Skenderja. Začeli smo igrati slabše, brez mladih igralcev. V to sem bil prisiljen, čeprav morda to ni bilo v redu, saj je imel trener na to pripombe. A, kdor ne more zdržati pritiska, tistega, kar mi želimo od kluba, potem tudi ne more biti del Olimpije. Pritisk je na meni. Vi ga mečete na moja pleča, javnost, igralci … Če hočete, da sem predsednik, moram to zdržati. Goranu sem takoj rekel, da to ni Tabor. Odvrnil mi je, da dobro pozna Olimpijo, saj je bil tukaj dve leti. Da je spremljal dogajanje. Ko sem se pogovarjal z Robertom Prosinečkim, Robertom Jarnijem … Vse je zanimal projekt, a bi bili vsi tukaj le leto dni, osvojili prvenstvo z dobrimi rezultati, potem pa bi šli naprej. Mene bolj zanima sistem. Tisto, kar je uspešno napravil zagrebški Dinamo. Da bi se bolj pazilo na našo šolo od 8. do 19. leta. Med kadeti imamo 12 vrhunskih igralcev, ki bodo marca igrali mladinsko ligo prvakov in so v številnih reprezentancah. To je bogastvo Olimpije, ki pa se mora redno osveževati. Težko je najti ljudi, ki bi pomagali klubu z denarjem, ki bi stal njihovo družino. Če gledamo mene. To je potrebno popraviti in poskrbeti, da ima Olimpija svoj sistem.''

O navijačih …

''Naš veliki cilj je, da vrnemo Ljubljančane na tribune, da bi v večjem številu podpirali svoj klub. Če se ne bodo vrnili, potem nismo, če smo si pošteni, naredili nič za Olimpijo. Imam dober občutek.''