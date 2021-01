Žalostna usoda nedavnega strelskega kralja Olimpije in 1. SNL

V zmajevem gnezdu se v zadnjih dneh nizajo odhodi hrvaških igralcev. Po Goranu Miloviću, Mariu Kvesiću in Jakovu Blagaiću je Ljubljano zapustil še Ante Vukušić. Čeprav je imel z Olimpijo sklenjeno pogodbo do poletja 2022, je z vodstvom dosegel sporazumni dogovor o prekinitvi sodelovanja. Zeleno-bele zapušča poldrugo leto pred iztekom pogodbe in nezadovoljstvom, ki je nastalo po ponesrečenem jesenskem delu.

Ivanović in Vombergar v prednosti

Đorđe Ivanović je v jesenskem delu, podobno kot Andres Vombergar, dosegel osem zadetkov, Ante Vukušić pa v 1. SNL ni zadel v polno niti enkrat. Foto: Vid Ponikvar Čeprav je v sezono 2020/21 vstopil kot eden najbolj razigranih prvoligaških strelcev v tem stoletju, saj je v prejšnji sezoni navijače Olimpije razveselil s kar 26 zadetki (in tudi osmimi asistencami), mu v jesenskem delu ni bilo do veselja. Trener Dino Skender mu ni dal veliko priložnosti.

Ko mu je zagodlo še zdravje, je izgubil stik z udarno enajsterico, ob ozdravitvi pa je bil pripravljen na največje napore, sta Đorđe Ivanović in Andres Vombergar, z naskokom najboljša strelca Olimpije v tej sezoni, predstavljala previsoko oviro. Redke so bile tekme, na katerih je Olimpija zaigrala z vsemi tremi napadalci. Mladi hrvaški trener se je raje odločal za Srba in argentinskega Slovenca kot pa za 29-letnega Dalmatinca, ki mu je zmanjkalo potrpljenja, tako da je v začetku leta 2021 prekinil sodelovanje z Olimpijo.

Na uvodnem treningu Olimpije v letu 2021 ni bilo Vukušića. Z razlogom. Foto: Vid Ponikvar

Vukušić: Niti enkrat nisem slišal grde besede o meni Hrvaški napadalec si je pred 10 leti po znamenitem zadetku za zmago Hajduka v sodnikovem podaljšku na tekmi evropske lige proti Anderlechtu prislužil vzdevek Sinjski diamant. Foto: Guliverimage/Getty Images ''Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Milanu Mandariću. Z njim sem imel odličen odnos od prvega dneva, ko sem prišel k Olimpiji. Od samega začetka je verjel vame. Omogočil mi je, da igram za Olimpijo in se pokažem v pravi luči. Res mu želim obilo uspeha, tako v poslovnem kot v zasebnem življenju. Zahvaliti bi se želel še vsem soigralcem, s katerimi sem delil slačilnico, pa tudi osebju kluba, ekonomom, fizioterapevtom in zaposlenim v klubskih pisarnah,'' se je hrvaški legionar ob tem, ko je prekinil sodelovanje z Olimpijo, najbolj zahvalil predsedniku Milanu Mandariću. ''Ko sem prišel, je bilo, kot da bi prišel v družino. Tukaj sem spoznal veliko prijateljev in prekrasnih ljudi. Organizacija je bila odlična, res smo bili kot družina in prijatelji na in izven igrišča. Prvič v življenju se mi je zgodilo, da se z nobenim nikoli nisem sprl na ali izven igrišča. Resnično mi je žal, da nam ni uspelo osvojiti naslova z Olimpijo, ki smo si ga tako želeli. Prvo leto v Olimpiji je bilo res nepozabno in ga nikoli ne bom pozabil. Sploh dokler so bile tribune še polne pred Covidom-19. Nikoli ne bom pozabil navijačev, ki so mi vedno nudili podporo. Niti enkrat v tem let in pol v Ljubljani nisem slišal grde besede o meni,'' je za klubsko stran še povedal zdaj že nekdanji napadalec zmajev, ki je pristal na nogometni borzi in bo lahko izbiral novega delodajalca s prostimi papirji.

V Ljubljano ga je pripeljal Hadžić

V Ljubljani je zaigral kot prerojen. V karieri so ga pestile številne zdravstvene težave, kar pet let je odigral brez enega pljučnega krila, a se je vrnil in v sezoni 2019/20 spomnil na predstave, s katerimi si je pri Hajduku prislužil celo nastop v hrvaški reprezentanci. Foto: SPS/Sportida Ko je šlo zmajem v prejšnji sezoni najboljše, je Vukušić večkrat javno izpostavil, kako uživa v Ljubljani, najbolj pa sta mu bila všeč sožitje in pozitivna energija, ki je vladala v slačilnici zmajev. Pri Olimpiji je bil zelo navezan na trenerja Safeta Hadžića, zaradi katerega se je po manj uspešni sezoni v Krškem tudi odločil za prihod v slovensko prestolnico. Ko je Hadžića na vročem trenerskem stolčku nasledil Skender, in po dramatičnem razpletu v prvenstvu ostal brez naslova, se je Vukušić znašel v nemilosti.

V prvi ligi se v desetih nastopih sploh ni vpisal med strelce, edini zadetek je prispeval na gostovanju v Brežicah v pokalnem tekmovanju. Napadalec, ki je kot najstnik zablestel pri splitskem Hajduku, nato pa okusil igranje v številnih državah (Pescara - Italija, Lausanne - Švica, Beveren - Belgija, Greuther Fürth - Nemčija, Tosno - Rusija, Olimpia Grudziadz - Poljska, Krško in Olimpija - Slovenija), se bo zdaj podal v iskanje novega delodajalca, Olimpija pa bo priprave na spomladanski del nadaljevala še brez enega Hrvata.

Vukušić je v dresu Krškega in Olimpije v 1. SNL odigral 69 tekem. Med strelce se je vpisal 30-krat. Foto: Ana Kovač Za Vukušića se je v zadnjem letu večkrat zanimal Dinamo iz Bukarešte, a se je Hrvat zahvalil ponudbi iz Romunije. Če bi jo sprejel, bi Olimpiji pripadla konkretna odškodnina, omenjalo se je 700 tisoč evrov. Zdaj, ko je napadalec iz Sinja prekinil sodelovanje z zmaji, so Ljubljančani ostali brez vsakršnega zaslužka.