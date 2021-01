Olimpija pogreša najboljše, Hrvata ekspresno odšla #foto

Priprave na spomladanski del sezone so začeli tudi v nogometnem taboru Olimpije. Trener Dino Skender je na pomožnem igrišču v Stožicah opravil uvodni trening, ki je minil brez številnih obrazov, brez katerih si v jesenskem delu ni mogel zamisliti udarne enajsterice. Nekateri so manjkali z dovoljenjem vodstva, nekateri pa so že pospravili kovčke in zapustili Ljubljano.