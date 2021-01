Jesenski prvak NK Maribor bo priprave na spomladanski del sezone začel 13. januarja, teden dni pozneje pa se odpravil v Turčijo, kjer bo letos zaradi strahu pred okužbo z novim koronavirusom priča zelo strogim ukrepom. Pomeril se bo s štirimi tekmeci. Za zdaj so znana imena treh. To so dobitnika evropskih lovorik in pa klub, ki je vijolicam preprečil zadnjo evropsko pravljico.

Izbranci Maura Camoranesija odštevajo dneve do začetka priprav na spomladanski del, v katerem želijo ubraniti prednost pred tekmeci in osvojiti dvojno slovensko krono. Naslednji torek se bodo vijolice zbrale na tradicionalni večerji, dan pozneje pa že začele delo, saj bodo opravile prvi trening v letu 2021.

V hotelu ne bo zunanjih gostov

Mauro Camoranesi bo z Mariborom prvič opravil priprave v Turčiji. Foto: R.V. Osrednji del priprav bo potekal v Turčiji, kjer bodo lahko računale na toplejše vremenske razmere in dobro pripravljena igrišča z naravno travnato površino. Mariborčani so se dobro navadili dela v Turčiji, kjer bodo letos gostovali že desetič zapored. Tokrat bo zelo drugače kot v prejšnjih letih, saj bodo živeli v strogem mehurčku, v katerem razen pripravljalnih tekem ne bodo imeli neposrednega stika z drugimi ljudmi.

"V Turčijo potujemo s čarterskim poletom, v skladu z ukrepi o zajezitvi in obvladovanju nalezljive bolezni covid-19 po opravljenem PCR-testu, tako da bodo na letalu samo osebe z negativnim rezultatom testa. To velja kot pogoj za vstop v državo tudi za preostale udeležence ekip, ki bodo dopotovali v Turčijo in s katerimi se bomo pomerili na pripravljalnih tekmah, tako da se bodo na pripravah znašli samo zdravi nogometaši in predstavniki klubov. Protokolu in vsem ukrepom za zajezitev novega koronavirusa v Turčiji sledijo na visoki ravni. Že pred koronačasi je veljal v tamkajšnjih hotelih izjemno strog režim vstopa, ki je bil nehotelskim gostom omogočen le z redkimi izjemami. Tokrat v hotelu ne bo zunanjih gostov, tako da bo bivanje potekalo v strogem mehurčku in v skladu s posebnimi pogoji, ki jih narekuje epidemija covid-19, ter povsem varno z epidemiološkega stališča. V skladu z Odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 bomo testiranje v skladu z zakonodajo opravili tudi ob vrnitvi v domovino," so sporočili iz mariborskega kluba, ki se bo v Turčijo odpravil v "slovenski" druščini, saj bosta na letalu tudi zasedbi Mure in Celja, tekmecev v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Za slovo od Turčije proti staremu znancu iz Bolgarije

Maribor je v sezoni 2019/20 izpadel iz Evrope v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani se bodo v Antalji mudili do začetka februarja. Odigrali bodo štiri pripravljalne tekme. Trije tekmeci so že znani. Gre za prvake treh vzhodnoevropskih držav, ki se lahko pohvalijo z bogato zgodovino. To so beograjska Crvena zvezda, ukrajinski Šahtar iz Donecka in bolgarski Ludogorec iz Razgrada, s katerim se je Maribor pomeril v Evropi leta 2019 in po hudem boju izpadel. To je bil play-off za preboj v skupinski del evropske lige. Vijolice so najprej v gosteh remizirale brez zadetkov (0:0), nato v Ljudskem vrtu zaostajale že z 0:2, a se vrnile v igro, izenačile na 2:2, do konca napetega dvoboja pa neuspešno iskale pot do tretjega zadetka, ki bi Mariboru podaljšal evropsko sezono vse do zime in pošteno napolnil blagajno.

Šahtar in Crvena zvezda bosta spomladi nastopila v izločilnem delu evropske lige. Z ukrajinskim prvakom se je lani v Turčiji pomerila Olimpija, ki se bo letos za spomladanski del prvenstva pripravljala na Hrvaškem. Zmaji so izgubili z 1:3. S srbskim prvakom Crveno zvezdo je imelo opravka Celje in v začetku leta 2020 v Turčiji namučilo rdeče-bele (1:1). Leto dni pozneje se bodo z nekdanjim evropskim in svetovnim prvakom pomerili tudi Mariborčani.

Slovensko-bolgarski dvoboji tudi v Umagu in Kopru

Slaviša Stojanović se bo z bolgarskim Levskim pripravljal na Hrvaškem. Foto: Vid Ponikvar Izbranci Maura Camoranesija se bodo z Ludogorcem, serijskim bolgarskim prvakom, pomerili konec januarja in z njim sklenili priprave v Turčiji. Vijolice pa ne bodo edini slovenski klub, ki bo imel ta mesec opravka z bolgarskim tekmecem.

Levski iz Sofije, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, se bo pripravljal v Umagu, kjer bosta med drugim nastanjeni tudi odpravi ljubljanske Olimpije in Domžal, s katerimi je 51-letni Ljubljančan pred leti dvakrat stopil na slovenski prestol. Levski se ne bo pomeril le z omenjenima kluboma, ampak tudi s Koprom, kar bo dobrodošel preizkus za vse.