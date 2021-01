Odlična poteza NK Maribor, v Sloveniji ni boljšega

Ko smo se skozi dogajanje v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije sprehodili po "hokejsko" in se poleg strelcev osredotočili tudi na podajalce, so se na vrhu znašli trije nogometaši.

Dva sta jeseni prevladovala v rubriki zadetkov, to sta napadalca Olimpije in Domžal Đorđe Ivanović in Dario Kolobarić, eden pa je navduševal na obeh področjih in prezimil kot prvi podajalec Prve lige Telekom Slovenije. To je bil Dare Vršič, ki je po "hokejsko" zbral 11 točk, podobno velja tudi za Srba in komaj 20-letnega člana rumene družine. Dvomestno število združenih zadetkov in podaj je zbral le še najboljši strelec jesenskega dela Nardin Mulahusejnović.

Najboljši strelci in podajalci (skupno) v jesenskem delu:

Nogometaš (klub) Skupno Goli Podaje Đorđe Ivanović (Olimpija) 11 8 3 Dario Kolobarić (Domžale) 11 8 3 Dare Vršič (Koper) 11 5 6 Nardin Mulahusejnović (Koper) 10 9 1 Andres Vombergar (Olimpija) 9 8 1 Rok Kronaveter (Maribor) 8 7 1 Filip Dangubić (Celje) 8 5 3 Nino Kouter (Mura) 8 5 3 Jan Repas (Maribor) 8 3 5

Repas pred Vršičem in Kronavetrom

Dare Vršič je s šestimi asistencami najboljši v jesenskem delu, s petimi mu je najbližje Jan Repas. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ko pa smo v posebno razpredelnico zajeli le tiste nogometaše, ki so se v jesenskem delu vpisali v obe rubriki, torej zbrali vsaj en gol in eno podajo, hkrati pa upoštevali, koliko minut so potrebovali za vse skupaj, se je na vrhu znašel Jan Repas. Povratnik v slovensko ligaško okolje je Maribor z zadetkom oziroma podajo osrečil vsakih 109 minut. V Sloveniji v uvodnem delu sezone 2020/21 ni bilo boljšega.

Najbolj se mu je približal mladostni veteran Dare Vršič, ki soigralce in navijače Kopra osreči na 118 minut, na tretje mesto pa se je uvrstil še eden izmed nogometašev, ki je že krepko prestopil prag četrtega desetletja. To je Mariborčan Rok Kronaveter, ki pri jesenskih prvakih od poletja sodeluje tudi z desetletje mlajšim Repasom. Pred leti sta že sodelovala v članski izbrani vrsti, zdaj pa se družita v slačilnici Maribora.

Kdo za gol oziroma podajo v jesenskem delu potrebuje najmanj minut:

Nogometaš (klub) Min G P SK Min/SK Nas 1. Jan Repas (Maribor) 109 3 5 8 872 14 2. Dare Vršič (Koper) 118,3 5 6 11 1301 18 3. Rok Kronaveter (Maribor) 123,5 7 1 8 988 16 4. Đorđe Ivanović (Olimpija) 133,5 8 3 11 1469 18 5. Nardin Mulahusejnović (Koper) 142,4 9 1 10 1424 19 6. Dario Kolobarić (Domžale) 143,4 8 3 11 1578 19 7. Jan Mlakar (Maribor) 145,4 4 1 5 727 15 8. Mitja Lotrič (Celje) 147,5 1 1 2 295 4 9. Filip Dangubić (Celje) 148,5 5 3 8 1188 18 10. Christos Rovas (Tabor) 156,7 5 2 7 1097 18

Legenda: Min - povprečno število minut za zadetek/podajo, G - gol, P - podaja, SK - skupno število golov in podaj, Min/SK - skupno število odigranih minut v jesenskem delu, Nas - število nastopov v jesenskem delu

Zaradi Maribora se je odrekel precejšnjemu delu zaslužka

Jan Repas je bil članski slovenski reprezentant že pri 20 letih. Foto: Morgan Kristan/Sportida Domžalčan ni potreboval veliko časa za to, da se je po treh letih stagnacije, ko v Franciji pri Caenu ni našel redne tekmovalne forme niti v drugi ligi, vrnil v pogon in prerodil. Pri 20 letih je zapuščal domovino kot eden najboljših igralcev 1. SNL, kot pomemben člen Domžal, ki je blestel na evropskih srečanjih, in kot članski reprezentant.

Na njegov naslov so pogosto priromala povabila Srečka Katanca, potem ko je s selitvijo v Francijo izgubil tekmovalni ritem, pa se je znašel v težavah. Nabiral je izkušnje, a le redko na zelenici. Komaj je čakal, da bi se lahko priključil klubu, kjer bi prejemal več priložnosti. Ko ga je v Maribor povabil Oliver Bogatinov, je pokazal tako veliko željo, da se je po besedah športnega direktorja vijolic ob prekinitvi pogodbe s Caenom odrekel precejšnjemu delu zaslužka. Ko je prejel klic iz Maribora, ni okleval.

"Repas je priložnost, ko jo je dobil, izkoristil in bil eden najpomembnejših pri dodajanju nove dimenzije moštvu," je o učinku Domžalčana, ki bo ob začetku pomladi praznoval 23. rojstni dan, spregovoril Bogatinov. NK Maribor je z nekdanjim draguljem Domžal sklenil sodelovanje do leta 2023. Da se je hitro vključil v moštvo, je dokazal z vedno boljšimi predstavami pod taktirko Maura Camoranesija.

Evrogol Repasa na zadnji tekmi jesenskega dela proti Aluminiju:

Na gostovanju v Kopru je odločil o zmagovalcu in podaril Mariboru prelepo darilo za 60. rojstni dan, v zadnjem jesenskem nastopu pa z izjemnim strelom z razdalje zatresel mrežo Aluminija. Prvi del sezone je končal s tremi zadetki in petimi asistencami. Več podaj je zbral le Vršič. Zanimivo je, da je Repas v podajah izstopal že v sezoni 2016/17, svoji najboljši v dresu Domžal, ko je bil s sedmimi asistencami tretji na lestvici. Tudi takrat je bil na vrhu Vršič, a takrat še v dresu Maribora, ki ga zdaj nosi Repas in naskakuje dvojno krono.