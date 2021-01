Čistka pri Olimpiji se nadaljuje, odšel je tudi Bolgar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj ur po novinarski konferenci, na kateri so predstavili novega glavnega trenerja Gorana Stankovića, so pri Olimpiji potrdili odhod še enega nogometaša. Od Ljubljane se poslavlja tudi mladi bolgarski bočni branilec Angel Lyaskov.

Angel Lyaskov je v Stožice prišel avgusta lani, k Olimpiji je prestopil iz sofijskega CSKA. Ob debiju se je izkazal z asistenco za zmago na evropski tekmi proti islandskemu Vikingurju, potem pa za Ljubljančane odigral le še tri tekme.

Enaindvajsetletni mladi bolgarski reprezentant, ki se najbolje znajde na levi strani obrambne vrste in se lahko pohvali tudi že z debijem za tamkajšnjo člansko izbrano vrsto, tako Ljubljano zapušča po vsega petih tekmah.

"Angelu se zahvaljujemo za njegov doprinos in mu želimo obilo sreče na njegovi nadaljnji nogometni poti," so ob slovesu mladega Bolgara zapisali pri Olimpiji in dodali, da sta strani pogodbo razdrli sporazumno.

Odhodi iz Stožic se kar vrstijo

Olimpija tako nadaljuje veliko zimsko čistko. Ob tem, da je Milan Mandarić zamenjal celoten strokovni štab, jo kot po tekočem traku zapuščajo tudi nogometaši. Odšli so že najboljši strelec slovenskega prvenstva iz prejšnje sezone Ante Vukušić, Mario Kvesić, Goran Milović, Jakov Blagaić …