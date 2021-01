Mandarić presenetil in odpustil trenerja Skenderja!

Zgodovina se ponavlja, trenerski stolček najboljšega ljubljanskega kluba je ponovno prost. Odkar je položaj predsednika Olimpije prevzel Milan Mandarić, v ljubljanskem klubu ne manjka nepredvidljivih potez. Zelo pogoste so zlasti menjave trenerjev. Prvi mož zeleno-belih jih je v zadnjih letih opravljal tako takrat, ko so bili zmaji najboljši, pa tudi takrat, ko so trpeli rezultati in se je višal zaostanek za slovenskim vrhom. Pred slabim letom je tako nepričakovano izgubil službo Safet Hadžić.

Čeprav je bila Olimpija vodilna na lestvici, je moral Ljubljančan, večkrat dokazani zvesti klubski delavec in dežurni gasilec, zapustiti trenerski položaj. Na veliko presenečenje slovenske javnosti ga je nasledil Dino Skender, dokaj nepoznan hrvaški strateg, predstavnik mlajšega roda, ki ni imel veliko izkušnje z vodenjem prvoligašev. Slavonec je bil na dobri poti, da bi Olimpijo popeljal do tretjega ''Mandarićevega'' naslova, a se mu je zalomilo v zadnjih krogih. Ostal je brez velike nagrade, na koncu je Olimpija padla celo na tretje mesto.

Olimpiji je pot do državnega naslova preprečil Dušan Kosić, takratni trener Celje. Je Ljubljančan eden izmed kandidatov za novega trenerja zmajev? Foto: Grega Valančič/Sportida

Poleti je sledila občutna prevetritev moštva. Zeleno-beli niso dolgo nastopali v Evropi, v prvenstvu pa, čeprav so imeli velike težave tako z neuigranostjo kot tudi novim koronavirusom, pustili zadovoljiv vtis in na koncu za jesenskim prvakom Mariborom zaostali le tri točke. Mnogi navijači so bili prepričani, da je Skender deležen posebnega kredita, saj ga s prestola nista odnesla ne neuspešno naskakovanje državnega naslova, ne evropsko razočaranje proti Zrinjskemu. Na vročem stolčku je zdržal do konca jesenskega dela, nato pa, le dan po uvodnem treningu v letu 2021, ostal brez službe.

Zaradi podobnih očitkov prejel nogo že Igor Bišćan

Tako je Igor Bišćan po dvojni kroni nagovoril navijače Olimpije v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar Predsednik Mandarić je tako z manjšo zamudo le ohranil sloves ''grobarja'' trenerjev. Javnost je presenetil z odločitvijo, da ne bo več sodeloval s Skenderjem, s tem pa tudi odprt natečaj za novo delovno mesto. Kot enega osrednjih razlogov za menjavo je navedel premajhno vključevanje mladih domačih igralcev. Zaradi tega je leta 2018, čeprav je osvojil dvojno slovensko krono in postal ljubljenec navijačev, zapustil Ljubljano Igor Bišćan.

''V NK Olimpija Ljubljana sporočamo, da smo prekinili sodelovanje z glavnim trenerjem Zmajev Dinom Skendrom. Sočasno smo sodelovanje prekinili tudi s preostalim strokovnim štabom. Odločitev je posledica prikazanih iger zmajev pod vodstvom Skendra, ki ne glede na položaj na lestvici ne predstavljajo pravega obraza Olimpije in niso pravi pokazatelj sposobnosti naših igralcev. Poleg tega ni bila izpolnjena vizija kluba po večjem vključevanju mladih domačih igralcev. Vodstvo je ocenilo, da je zdaj pravi trenutek, da v času priprav, delo glavnega trenerja prevzame druga oseba,'' so zapisali na klubski strani in Skenderju zaželeli veliko sreče v nadaljevanju kariere. ''Dinu se zahvaljujemo za njegov doprinos in mu želimo obilo sreče ter uspeha na nadaljnji nogometni poti,'' sporoča NK Olimpija, ki se je le nekaj ur na podoben način poslovila od najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije v prejšnji sezoni, Anteju Vukušiću.

Novi trener bo znan v nekaj dneh

Do izbire novega trenerja bodo treninge zmajev vodili trenerji mlajših selekcij Olimpije, v javnosti pa so že zaokrožila nekatera imena, ki so se z ljubljanskim klubom povezovala že prej.

Bi se lahko v Stožice vrnil Safet Hadžić? Foto: Grega Valančič/Sportida

Prosti so denimo trije nekdanji trenerji zmajev. To so Dušan Kosić, ki je s Celjani neuspešno branil naslov in zapustil knežje mesto po koncu jesenskega dela, Andrej Razdrh, ki je brez kluba že dlje časa, nazadnje pa je vodil Domžale, ter Safet Hadžić, ki pa se je po nenadnem odhodu s klubom zapletel še v dodatne spore, tako da je slovo minilo v manj prijetnih tonih. Kandidatov pa je še ogromno, saj informacija, kako se išče nov trener Olimpije, ponavadi vzbudi veliko zanimanja tudi v širši regiji, zlasti državah, nastalih na področju nekdanje Jugoslavije.