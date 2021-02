Nogometaši Mure, ki so po prvi polovici Prve lige Telekom Slovenije na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice, so imeli že pred tem kar nekaj težav s poškodbami, potem jim jo je med pripravami zagodel še novi koronavirus. Ta je, tako kot vsem preostalim prvoligašem, vplival tudi na klubsko blagajno. Predsednik Robert Kuzmič zato upa, da bo Nogometna zveza Slovenije ponudila še kakšno finančno pomoč.

Mura je eden od treh slovenskih prvoligašev, ki se je na drugi del sezone pripravljal v Turčiji, a se za Prekmurce ni izšlo najbolje. Zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom se je Mura prejšnji teden s priprav vrnila brez sedmih nogometašev, zboleli so Nino Kouter, Staniša Mandić, Filip Kos, Klemen Šturm, Lan Erjavec, brata Kai in Tio Cipot, okužil pa se je tudi maser Tadej Kuster.

Da bi bilo za trenerja Mure Anteja Šimundžo še huje, so poskrbeli novi pozitivni rezultati testiranja na koronavirus, ki so jih Prekmurci opravili v Sloveniji. V karanteno so morali še Žan Karničnik, Marko Zalokar in Renato Simić.

Muro prva uradna tekma v letu 2021 čaka čez tri dni, kakšno je stanje pred obračunom s sežanskim Taborom, ki bo v Fazaneriji na sporedu v četrtek?

Predsednik Mure Robert Kuzmič ne tarna preveč, a vseeno upa na dodatno pomoč. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dobra in slaba stran številnih okužb

"Osmerica, ki je ostala v Turčiji, se domov vrača v torek. Vsi, ki bodo prišli iz Turčije, se bodo nemudoma priključili ekipi. Preostali trije, ki so bili pozitivni po prihodu iz Turčije, so šli takoj v karanteno, s katero bodo končali konec tega tedna," nam je v nedeljo povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

"Smo v precej zahtevni situaciji, trener nima lahkega dela, praktično cela ekipa je že bila v karanteni, če upoštevamo celo sezono, težave smo imeli že prej. Po drugi strani pa je to pozitivno, saj je zdaj večina nogometašev in članov trenerskega štaba prekužena. To so pokazali testi na protitelesa. Zdaj začenjamo na novo. Igralcev je dovolj. Poskusili bomo začeti na polno," sporoča prvi mož Mure, pri kateri se ubadajo tudi s številnimi poškodbami. Simić, Staniša Mandić, Marin Karamarko, Alen Kozar in Marko Brkić se še vračajo po poškodbah, bo pa zato lahko trener Šimundža računal na nove moči.

V Muro so januarja prišli hrvaški krilni napadalec Mihael Klepač, ki ga dobro poznamo iz Aluminija, v Nemčiji rojeni vezist Samsodin Ouro in mladi napadalni vezist s hrvaškim in slovenskim potnim listom David Đurak. Na drugi strani nogometne tržnice medtem iz Fazanerije ni odšel nihče.

Spremembe v zimskem prestopnem roku:

Prišli: Mihael Klepač (prej Aluminij), David Đurak (prej Međimurje), Samsondin Ouro (prej Dinamo Zagreb II)



Odšli: /

Poslujejo stabilno, ampak ...

"Ekipa je dobra. Nekaj novincev je še zaostrilo konkurenco. Verjamem, da bomo dobili nov zagon. Ko se bodo vrnili poškodovani in okuženi, bomo še močnejši. Trenutno smo v neprijetni situaciji, ki pa jo je treba prebroditi," pravi Kuzmič, ki mu v času koronakrize preglavice seveda povzročajo tudi finance.

Pri Muri nestrpno pričakujejo, kdaj bodo lahko na tribunah Fazanerije spet pozdravili navijače. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Do konca lanskega leta smo dobili vsa sredstva za nastope iz evropskih tekmovanj, nekaj malega smo prejeli tudi z naslova Nogometne zveze Slovenije. Za zdaj poslujemo stabilno, računamo pa, da se bodo razmere prej ali slej malce sprostile in se bodo gledalci vrnili na tribune, kar je pomemben vir prihodkov našega kluba. Upamo tudi na pridobitev novih sponzorjev, potem je tu še poletni prestopni rok," je povedal Kuzmič, ki je lahko torej zadovoljen, a mu s sodelavci v Fazaneriji ni lahko.

"Močno smo se prilagodili, zelo smo zmanjšali stroške in optimizirali poslovanje, upam pa, da bomo tako mi, kot preostali deležni od Nogometne zveze Slovenije še kakšne pomoči. Finančne pomoči ali pa vsaj v obliki kakšnih nadomestil, subvencij," je klic na pomoč na Brdo pri Kranju, kjer je sedež pisarne krovne slovenske nogometne organizacije, poslal predsednik slovenskega pokalnega prvaka.

Po dveh četrtih mestih še (vsaj) stopničko višje?

Šimundža in njegovi nogometaši pokalnega naslova zagotovo ne bodo obranili, saj so iz pokala že izpadli. To je tudi za zdaj edini spodrsljaj Prekmurcev v sezoni 2020/21. V Evropi so pustili zelo dober vtis, preskočili so dva nasprotnika in v Fazaneriji kot tretjega gostili nekdanjega evropskega prvaka PSV iz Eindhovna. V prvenstvu so prezimili na tretjem mestu. Z najboljšo obrambo v ligi (na 19 tekmah so prejeli le 13 golov) za dve točki zaostajajo za Olimpijo, za pet pa za vodilnim Mariborom.

Kako visoko bo Ante Šimundža v tej sezoni popeljal nogometaše Mure? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Z dozdajšnjim potekom sezone smo lahko zadovoljni. Najprej s tem, kar smo pokazali v Evropi, seveda pa tudi z rezultati, ki smo jih dosegali v prvenstvu, v katerem smo trenutno na visokem tretjem mestu. Imamo dobro izhodišče za pomlad. Čaka nas boj za mesta pri vrhu, naš cilj pa, tako kot pred začetkom sezone, ostaja uvrstitev v Evropo," je še povedal predsednik Mure, ki se je v prvenstvu, odkar se je vrnila med prvoligaše, dvakrat razvrstila na četrto mesto, najvišje v prvenstvu pa je bila do zdaj na drugem mestu. Podprvak je bila dvakrat. Prvič v sezoni 1993/94, ko je za šest točk zaostala za Olimpijo, drugič pa v sezoni 1997/98, ko je imela ob koncu sezone devet točk manj od Maribora.

Pripravljalne tekme Mure: