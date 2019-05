Zahović si mane roke, Maribor kupil najboljšega v Sloveniji!

Športni direktor Zlatko Zahović je napovedal, da bosta po Andreju Kotniku in Špiru Peričiću dogovor z Mariborom v kratkem času sklenila še dva novinca. Prvi je že tu. Vijolice so slovesno predstavile novega člana, zveznega igralca Rudija Požega Vancaša, za katerih je najboljša sezona v karieri.

Belokranjec, ki ni našel popolne sreče v Domžalah, nato pa jo našel v Celju, je okrepil državnega prvaka. S Celjani je sanjal o tem, da bi se uvrstil v Evropo.

Športni direktor Zlatko Zahović je pripeljal odmevno okrepitev iz Celja, katero je v mesto ob Dravi vabil že dlje časa. Mariborčani bodo plačali celjskemu klubu visoko odškodnino. Po njegovih besedah je rekordna, kar se tiče mariborskega kluba. Foto: Matjaž Vertuš

To mu ni uspelo, načrte mu je prekrižala tudi poškodba, zaradi katere je izpustil kar nekaj dvobojev. Vseeno pa poleti ne bo ušel evropskim nastopom.

💛💙 HVALA, RUDI! 💛💙



Rudi Požeg Vancaš po štirih letih zapušča NK Celje in se seli v vrste aktualnega državnega prvaka NK Maribor. VEČ na: https://t.co/srbEev4zSJ#MojeMestoMojKlub #HvalaSrečno #RPV #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/GGjBoiTnmi — NK Celje (@NKCelje) May 29, 2019

Branil bo mariborske barve in se potegoval za največji klubski cilj, nastop v ligi prvakov. S tem se je občasnemu članskemu reprezentantu uresničila velika želja, saj bo okusil, kako je igrati v najbolj organiziranem in uspešnem slovenskem klubu. Čeprav se ga je povezovalo tudi s tujino, se bo skušal najprej dokazati pri Mariboru, v četrtek pa bo na stadionu Z'dežele, ki ga pozna odlično, stiskal pesti za novopečene soigralce in navijal, da osvojijo pokalno lovoriko. Mariborčani bi tako uspešno sezono 2018/19 sklenili z dvojno slovensko krono.

Najboljši strelec Celjanov je v sezoni 2018/19 zaigral tudi za člansko izbrano vrsto. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčani bodo poleti prevetrili slačilnico. Ne ve se še, kdo bo četrta okrepitev, morda bo donedavni zvezdnik Olimpije Rok Kronaveter, ve se pa že, kdo bo zapustil klub. To so poleg Jana Mlakarja (Brighton) in Marka Šulerja (konec kariere) še nekdanji reprezentant Dare Vršič, branilec Denis Šme, in napadalec, ki je bil v tej sezoni na stranskem tiru, Nigerijec Sunny Omoregie. Edina izjema je rezervni vratar Nino Irgolič, ki ostaja del vijoličaste družine.