Zadeli evropsko sedmico, nato jih je Maribor kruto prizemljil

Nogometaši velenjskega Rudarja so v primerjavi s prejšnjo sezono močno nazadovali. S četrtega mesta, ki je zagotovilo Evropo, so padli na osmo mesto, kjer trepetajo za obstanek. Knapi so prepričani, da si zaslužijo več. Spomladi načrtujejo boljše predstave, igralski kader pa bo pod taktirko Marijana Pušnika deležen kar nekaj sprememb.

Začelo se je pravljično. Rudar je razveselil javnost s sedmico, z rekordno evropsko zmago velenjskega kluba s 7:0, a je treba dodati, da so bili gostje povsem nedorasli tekmeci. Amaterji iz San Marina, nogometaši Tre Fiori so predstavljali lahek zalogaj za knape, ki jim visoka zmaga ni najbolj koristila, saj jim je lažno povzdignila samozavest.

Rudar je čez noč pomislil, da zmore več, zlasti po vnovični potrditvi prevlade nad avtsajderjem iz žepne državice, ko so knapi zmagali še v gosteh s 3:0.

Po hudem porazu z Mariborom napočilo črno obdobje

Maribor je v uvodnem krogu osvojil velenjski štadion kar s 5:0. Foto: Žiga Zupan/Sportida Streznitev je prišla hitro. Le tri dni po zmagi v San Marinu se je začela Prva liga Telekom Slovenije. Na štadion Ob jezeru so prišli Mariborčani in se brez milosti znesli nad gostitelji. Zmagali so s 5:0 in naznanili mučno obdobje velenjskega kluba, ki je v nadaljevanju kvalifikacij za evropsko ligo priznal premoč Steaue. Nekdanji romunski velikan, v zadnjih sezonah poimenovan FCSB, je bil na obeh tekmah boljši, napredoval pa je s skupnim rezultatom 6:0.

Evropske sanje Rudarja so se hitro razblinile, obenem pa so zaradi njih trpeli še rezultati v domačem prvenstvu. Porazov je bilo veliko več kot zmag, točk je bilo tako malo, da so bili Velenjčani večji del poletja na zadnjem mestu. Pušnikova četa se je znašla v nehvaležnem položaju, ki pa ga je v zadnjih treh mesecih le nekoliko popravila. Zmaga v Kranju, s katero so knapi prekinili niz petih zaporednih porazov, je prišla pravočasno, da je vodstvo kluba še naprej zaupalo Pušniku.

Toliko zadetkov že dolgo niso prejeli

Marijan Pušnik pričakuje, da bodo knapi v spomladanskem delu na lestvici pridobili nekaj mest. Foto: Urban Urbanc/Sportida Korošec je bil dokaj zadovoljen s predstavami, občasno tudi z borbenostjo igralcev, nikakor pa ni mogel razumeti, da tako slabo izkoriščajo zrele priložnosti. Zaradi neučinkovitosti so še naprej trpeli rezultati, Rudar pa se nikakor ni mogel odlepiti od dna razpredelnice. Po zadnjem porazu, ponovno je bil v Velenju boljši Maribor, tokrat s 3:1, je Rudar prezimil na osmem mestu.

To je uvrstitev, ki zagotavlja obstanek, kar je prvi cilj velenjskega kluba s 70-letno zgodovino, a je treba poudariti, da ima pred največjima tekmecema v boju za obstanek zelo majhno prednost. Pred Triglavom ima dve, pred Krškim pa tri točke prednosti, tako da bi lahko nekaj zaporednih neuspehov ponovno pahnilo Velenjčane na zadnje mesto. To pa bi bilo alarmantno, saj so knapi prepričani, da si zaslužijo več.

Za kaj več pa ni kriva le neučinkovitost, posledica nezbranosti napadalcev, ampak tudi neprepričljiva igra v obrambi. Ta je postala zelo težavna, saj prejema Rudar več kot dva zadetka na tekmo, česar v prejšnjih sezonah ni bil vajen. Ker dosega tudi manj zadetkov, kot jih je prej, je osmo mesto logična posledica dogajanja, ki ni moglo zadovoljiti velenjskih ljubiteljev nogometa. V zadnjih dveh mesecih Rudar ni niti enkrat ohranil mreže nedotaknjene vseh 90 minut.

Mary in Bijol prinesla dober zaslužek

Kamerunec John Mary je zapustil Rudar v začetku leta. Foto: Vid Ponikvar Strateg Pušnik napoveduje spremembe. Želi ponuditi večjo priložnost mladim, obetavnim igralcem, ne bi pa se branil tudi kakšnih okrepitev. Zlasti na dveh igralnih položajih. ''Želimo popraviti vtis po slabšem jesenskem delu. Zlasti v rezultatskem smislu. Drugače je bilo kar uspešno, saj smo igrali v Evropi in prodali neke igralce, tako da je klub stabiliziran,'' se Korošec zaveda, da ni imel na voljo tako močnega igralskega kadra kot v prejšnji sezoni, ko se je zavihtel na četrto mesto in ujel evropsko vozovnico.

To je storil kljub zimskemu odhodu Johna Maryja, najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije, ki je odšel na Kitajsko in dobro napolnil velenjsko blagajno. To je storil tudi nadarjeni najstnik Jaka Bijol, ki se je preselil k CSKA v Moskvo, nato pa igral tako dobro, da si je prislužil tudi poziv članske izbrane vrste.

Pušnik računa na okrepitve

Vrste knapov so po koncu jesenskega dela že zapustili štirje nogometaši. Foto: Urban Urbanc/Sportida Knapi računajo, da bodo v nadaljevanju prvenstva podali priložnost še kateremu izmed klubskega podmladka. Že tako je slaba polovica igralcev, ki so nastopili jeseni, zelo mladih. To je kar 37 odstotkov. Skupno so odigrali skoraj četrtino odstotkov vsega igralnega časa. Rudar je v preteklosti večkrat dokazal, kako se je treba zavedati, da svet stoji na mladih. To je vodilo.

V klubu je bilo preveč tujcev, ki niso predstavljali dodane vrednosti. Klub je zapustila že četverica (Abdul Latif Abubakari, Ante Solomun, Vlatko Šimunac in Matej Šantek), trener pa pričakuje, da bo lahko koga v prestolnico lignita še pripeljal. ''Upam na kakšno okrepitev. V obrambi in zvezni vrsti bi jih res potrebovali,'' sporoča trener Rudarja, ki bo prvi zbor v letu 2019 opravil 10. januarja. Takrat velja knape pričakovati v nekoliko drugačni postavi.