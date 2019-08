V živo: Olimpija lovi na plus 10 v primerjavi z Mariborom

Pravkar je na sporedu derbi 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije, v Kidričevem se merita vodilna Olimpija in drugouvrščeni Aluminij. Če bodo zmagali, se bodo Ljubljančani Mariboru, ki je v soboto izgubil v Celju in poskrbel za najslabši uvod v sezono v zgodovini kluba, oddaljili za deset točk. V nedeljo so spet razočarale Domžale, ki tudi v petem poizkusu niso uspele zmagati. Mura je doma bez težav premagala Rudar in s tekmo manj skočila tik pod vrh. V prvi tekmi kroga je v soboto Tabor prišel do tretje zmage na tretji domači tekmi, potem ko je odpravil Triglav.

Aluminij : Olimpija 0:0*

15. minuta: za nami je četrt ure igre v Kidričevem, za zdaj pa se ni zgodilo nič omembe vrednega. Aluminij, ki je do zdaj prejel samo dva gola in ima najboljšo obrambo lige, dobro zapira poti do svojih vrat. Na drugi strani podobno uspeva tudi Olimpije, ki je do zdaj prejela štiri gole in je na lestvici ekip z najmanj prejetimi zadetki v ligi na drugem mestu.



ZAČETEK TEKME! V Kidričevem, kjer pravico deli najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, se je začel derbi kroga. Prvouvrščeni Aluminij v ponovitvi finala pokala prejšnje sezone gosti Olimpijo, ki lovi peto zmago na šesti prvenstveni tekmi nove sezone. Če bi jo ujela, bi prednost pred največjim tekmecem za naslov Mariborom povišala na deset točk.

Mura se je v Fazaneriji veselila tretje zmage. Ob tem je dvakrat remizirala. Izgubila še ni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mojstrovina prelomila tekmo v Fazaneriji

Mura je v Fazaneriji, kjer se je spet zbralo veliko število gledalcev, prišla do nove, tretje zmage v tej sezoni. Ob tem je dvakrat remizirala, tako da je zasedba Anteja Šimundže, ki je odigrala tekmo manj, celo povsem pri vrhu prvenstvene razpredelnice. V Murski Soboti v prvem polčasu nismo videli zadetkov, potem pa je tekmo s pravcatim evrogolom prelomil Luka Bobičanec.

Mojstrovina Luke Bobičanca:

Hrvat v vrstah Prekmurcev je prišel že do četrtega prvenstvenega gola v tej sezoni in je trenutno na vrhu lestvice strelcev. Zmago Mure je potem z drugim golom za končnih 2:0 postavil Amadej Maroša.

Domžale brez zmage ostajajo tudi po gostovanju pri novincu med prvoligašu, ljubljanskemu Bravu. Foto: Anže Petkovšek/Sportida

Domžale še naprej največje razočaranje sezone

Domžale, ki smo jih – sploh, ker so se poleti precej okrepile – uvrščali celo med tihe kandidate za naslov, so tudi v petem prvenstvenem nastopu ostale brez zmage in brez zadetkov remizirale proti novincu v ligi Bravu, ki je prišel še do pete točke.

Ekipa Simona Rožmana je tako, resda s tekmo manj, pri zgolj dveh točkah in bo tudi po tem prvenstvenem krogu prikovana na dno prvenstvene lestvice. Lahko bi bilo še slabše, saj je Domžalčane, ki so resda zatresli tudi vratnico (Dejan Lazarević), z nekaj izjemnimi obrambami rešil vratar Aldin Mulalić, ki se je med vratnici preselil po katastrofalnem štartu novinca v vrstah Domžalčanov Gregorja Sorčana, ki je v prvih štirih tekmah prejel kar 13 golov.

Darko Milanič je z Mariborom izgubil na gostovanju pri Celju. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Celjanom razburljiv štajerski derbi, Maribor drugič poražen

V soboto je Maribor doživel še en poraz in z 1:2 izgubil na štajerskem derbiju v Celju. Tam je Celjane v prvem polčasu v vodstvo popeljal Dario Vizinger, pet minut za tem pa je Luka Zahović, potem ko jo je izboril sam, zapravil enajstmetrovko.

Videoposnetek: zgrešena enajstmetrovka Zahovića:

Sredi drugega polčasa je Rudi Požeg Vancaš, nekdanji as Celja, ki je v Ljudski vrt prišel poleti, izenačil na 1:1 in dosegel še tretji gol na tretji tekmi v nizu v vijoličastem dresu. Takrat se je zdelo, da Maribor lahko pride do preobrata, a potem je Špiro Peričić, ki je zakuhal že prvi gol, nesrečno zabil avtogol za zmago Celja z 2:1. Maribor ima po prvih šestih tekmah nove sezone samo šest točk, s tem pa je izenačil najslabši štart v prvenstvu v svoji zgodovini. Podobno neuspešen je bil tudi v daljni sezoni 2004/05.

Tabor v Sežani 3x3

V prvi tekmi kroga je novinec Tabor v Sežani z 2:0 premagal kranjski Triglav, potem ko je v vsakem polčasu dosegel en zadetek, in prišel še do tretje domače zmage na tretji domači prvenstveni tekmi v tej sezoni.

Tabor je zmagal še tretjič v sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sežančani bodo, sploh doma, pod vodstvom Andreja Razdrha, očitno nevarni in še kako konkurenčni v boju za obstanek.

Prva liga Telekom Slovenije, 6. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 4 - Senijad Ibričić (Domžale), Luka Štor (Aluminij), Ante Vukušić (Olimpija), Predrag Sikimić (Tabor), Luka Bobičanec (Mura),

3 - Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), David Tijanić (Triglav), Dario Vizinger (Celje)

2 - Endri Čekiči (Olimpija), Dino Hotić (Maribor), Luka Kerin (Celje), Luka Menalo (Olimpija), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Šušnjara (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Maribor)

...

Poročilo s tekme:

Videovrhunci s tekme:

Bravo : Domžale 0:0

Celje : Maribor 2:1

Tabor Sežana : Triglav 2:0

Fotogalerije:

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Bravo : Domžale (foto: Anže Petkovšek/Sportida):