Napetost v Mariboru narašča. Čudežna rešitev Celja, potop Olimpije pri Bravu.

Danes bo vsega konec. Napeti prvoligaški maraton bo podal končnega zmagovalca, za naslov prvaka se bosta v Ljudskem vrtu ob 20. uri udarila Maribor in Mura, vijolicam pa za veliko veselje zadošča že točka. Pred tem so bile odigrane štiri tekme, v katerih se je odločalo o obstanku. Po dramatični zmagi Celja je najkrajšo potegnil Koper in padel na deveto mesto, tako da ga čakajo dodatne kvalifikacije s Krko. Bravo je nadigral Olimpijo, Gorica se je poslovila z zmago v Sežani, Domžale so remizirale z Aluminijem.

Bravo : Olimpija 3:0 (0:0)

Tučić 60., 72., Maruzin 62.



Celje : Koper 2:1 (1:1)

Sokler 4., Božić 87./11-m: Mulahusejnović 43.; R.K.: Jozinović 85./Koper



Domžale : Aluminij 1:1 (0:0)

Vuk 86.; Đerlek 57.



Tabor : Gorica 0:1 (0:0)

Ljutić 62.

Konec srečanja v Ljubljani. Bravo je premagal Olimpijo kar s 3:0, vse tri zadetke je dosegel v drugem polčasu. Čeprav so zmaji večkrat streljali na gol (12:7), so doživeli nov neuspeh. Na zadnjih sedmih tekmah so osvojili le dve točki in osvojili tretje mesto, Bravo pa si je priigral obstanek. Konec dvoboja v Domžalah. Tekma se je končala brez zmagovalca, gostitelji so v pomlajeni postavi ostali nepremagani, gostje pa prišli do tistega, kar so potrebovali za obstanek. Do točke. Konec srečanja v Celju. Branilci naslova so premagali Koper z 2:1 in se po nori seriji pod vodstvom Agrona Šalje, ki je na osmih tekmah zmagal kar sedemkrat, v torek pa ga čaka še finale pokala, rešili. Zagotovili so si obstanek v druščini najboljših. Koprčane je na drugi strani po nesrečnem porazu doletel hud udarec. Padli so na deveto mesto, tako da bodo prvoligaški obstanek iskali v dodatnih kvalifikacijah proti novomeški Krki. Konec dvoboja v Novi Gorici. Vrtnice so se od prve lige poslovili v velikem slogu, z zmago pri sosedih v Sežani, ki tako ne bodo končali sezone v zgornji polovici razpredelnice. Gooooool v Domžalah! 1:1. 86. minuta. Slobodan Vuk je izenačil rezultat in pahnil Aluminij v težave.



Zadetek Slobodana Vuka: Goooooool v Celju! 2:1! 87. minuta. Kakšna drama v Celju! Gostitelji so tri minute pred koncem rednega dela z bele točke, v polno je zadel Ivan Božić, to je že šesti gol Hrvata v tej sezoni, povedli z 2:1 in spravili Koper v hudo zagato, saj se Primorci spogledujejo z dodatnimi kvalifikacijami za obstanek. Zadetek Ivana Božića: Gooool v Ljubljani! 3:0! 72. minuta. Bravo je v drugem polčasu nadigral Olimpijo. Drugič je v polno zadel Milan Tučić, ki je tako spomladi za Šiškarje dosegel kar 10 zadetkov. Jubilejno deseto asistenco je vknjižil najboljši podajalec prvenstva Mustafa Nukić. Zadetek Milana Tučića: Goooool v Sežani! 0:1. 62. minuta. Mreža se je zatresla tudi na tekmi na Krasu. Mladi nogometaš Gorice, komaj 17-letni Rok Ljutić, se je v debitantskem nastopu v 1. SNL vpisal med strelce, gostje vodijo. Zadetek Roka Ljutića: Gooool! v Ljubljani! 2:0. 62. minuta. Gostitelji so kmalu po prvem zadetku povišali prednost. V polno je zadel Hrvat Loren Maruzin in dosegel drugi zadetek v tej sezoni. Šiškarji so vse bližje obstanku v ligi, Olimpija pa bo očitrno končala sezono na tretjem mestu. Zadetek Lorena Maruzina: Gooool v Ljubljani! 1:0. 60. minuta. Nogometaši Brava se veselijo. Mrežo zeleno-belih je z neposredne bližine zatresel Milan Tučić. Ljubljančan je dosegel deveti zadetek v tej sezoni. Zadetek Milana Tučića: Goooool v Domžalah. 0:1. 57. minuta. Aluminij je povedel v Domžalah, goste je v vodstvo popeljal mladi srbski reprezentant Armin Đerlek. Šumari so tako vse bližje tako želenemu obstanku med elito. Zadetek Armina Đerleka: Konec prvega polčasa v Celju. Ekipi odhajata na počitek z neodločenim rezultatom, ki bolj ustreza gostom. Celjani za obstanek potrebujejo nujno zmago. Vodili so vse do zadnjih minut prvega dela, nato pa je Primorce razveselil prvi strelec 1. SNL Nardin Mulahusejnović. Dvoboj je zelo izenačen, razmerje strelov na gol 5:4 (v okvir vrat 3:3). Konec prvega polčasa v Sežani. Začetni rezultat se po uvodnih 45 minutah ni spreminjal tudi na Krasu. Razmerje strelov na gol je resda 5:2 za rdeče-črne (1:1 v strelih v okvir vrat), a se mreži nista zatresli. To je zadnja prvoligaška tekma Gorice vsaj do poletja 2022. Konec prvega polčasa v Domžalah. Brez zadetkov se je končal prvi del srečanja tudi v Domžalah, kjer nastopajo gostitelji v pomlajeni zasedbi, gostje iz Kidričevega pa imajo v žepu tisto, po kar so prišli. Po vsaj točko za zagotovitev obstanka. Če Celjani danes ne bi premagali Kopra, bi se Aluminij izognil devetemu mestu tudi v primeru današnjega poraza Drobnetove čete. Konec prvega polčasa v Ljubljani. Bravo in Olimpija nista usmerila niti enega strela v okvir vrat, maloštevilni gledalci niso videli zadetkov. Goooool v Celju! 1:1. 43. minuta. Če v Ljubljani, Domžalah in Sežani mreže še mirujejo, pa sta v Celju v polno zadeli obe ekipi. Koprčani so vrnili udarec gostiteljem, tik pred koncem prvega polčasa je izenačil Nardin Mulahusejnović. Primorci imajo zdaj v žepu ponovno točko, ki jim zagotavlja obstanek, mladi napadalec iz BiH pa je dosegel svoj 14. zadetek v tej sezoni in je spet sam na vrhu najboljših strelcev tekmovanja. Zadetek Nardina Mulahusejnovića: Goooool v Celju! 1:0! 4. minuta. Celjani so hitro prišli do želenega vodstva. Mrežo Koprčanov je zatresel Ester Sokler. To je njegov tretji zadetek v rumeno-modrem dresu, v katerem nastopa od začetka spomladanskega dela. Podajo je prispeval Mićo Kuzmanović. Zadetek Esterja Soklerja: S kakšnimi začetnimi enajstericami se bodo predstavili klubi ob 16. uri?



Strateg Brava Dejan Grabić v karieri doma še ni premagal Olimpije. Danes bo zgodovinski dosežek skušal doseči z naslednjo začetno postavo:

Trener Olimpije Goran Stanković je spočil kar nekaj prvokategornikov, v začetno enajsterici pa uvrstil štiri najstnike:



Celjani, ki se bodo danes tudi uradno poslovili od državnega naslova, bodo proti Kopru začeli dvoboj z zasedbo:

Novi trener Kopra Nedžad Okčić je razkril enajsterico za gostovanje v Celju:

Trener Domžal Dejan Djuranović je na zadnji tekmi sezone podal priložnost številnim mladim igralcem. Od prve minute bodo tako zaigrali tudi kadet Mitja Ilenič ter mladinca Emir Saitoski in Gašper Černe, na vratih pa bo stal Klemen Mihelak:

Kidričani bodo v mestu ob Kamniški Bistrici lovili točko, potrebno za obstanek, z enajsterico:

Nogometaši Tabora se bodo v sosedskem obračunu z Gorico predstavili z naslednjo začetno postavo:



Klop: Koprivec, Aliaj, Agnoletti, Sever, Specogna, Kompare, Krivičić, Stančič.

Poškodovani: Mihaljević, Stanković.

Gorica bo zadnjo prvoligaško tekmo vsaj do leta 2022 odigrala v Sežani. Prvič bo v 1. SNL zaigral mladi Rok Ljutić:



17-letni Rok Ljutić bo danes vpisal svoj prvi nastop v #plts . ⚽️#NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi pic.twitter.com/XbN9LCs72F — ND Gorica (@NDGorica) May 22, 2021

Danes bo znan nov slovenski prvak. Kdo bo na seznamu nasledil Celjane? V igri sta le dva kandidata. To sta Maribor in Mura, ki bosta za državno krono obračunala medsebojno. Obeta se spektakel, podoben tistemu, ki smo ga lani spremljali v knežjem mestu, ko so jo Celjani z zlatim remijem (2:2) zagodli Olimpiji. V prejšnji sezoni sta brez lovorik ostala tako Olimpija kot Maribor, do njih pa sta prišla Celje in Mura. Letos bi se lahko zgodovina celo ponovila, a v obratnem vrstnem redu. Da bi bili Prekmurci prvaki, Celjani pa pokalni zmagovalci. Takšen scenarij zagotovo ni všeč vijolicam, ki danes lovijo že rekordni 16. državni naslov. ''Čarno-belji'' se lahko po drugi strani vpišejo v zgodovino in prvič postanejo prvaki!

Gostitelji so v veliki prednosti. Igrali bodo doma, računali na podporo navijačev, o kateri je spregovoril tudi športni direktor Marko Šuler, zavedajo pa se tudi, da jim uresničitev velikega cilja prinaša že remi! ''Ne bo kalkulacij,'' sporoča trener Simon Rožman, ki se ne bo obremenjeval s takšnimi računicami. ''V glavah moramo imeti le to, da moramo zmagati, da tudi medsebojno potrdimo, da smo boljši,'' je izpostavil Blaž Vrhovec, eden najbolj izkušenih nogometašev Maribora, ki je sodeloval tudi pri zadnji evropski pravljici, nastopu vijolic v ligi prvakov 2017/18. Z Rožmanom je uspešno sodeloval že pri Celju, zdaj imata priložnost, da se danes skupaj veselita naslova državnega prvaka.

''Igramo vedno bolje, a imamo še ogromno rezerv,'' daje mladi trener Maribora vedeti, da bi lahko njegovi varovanci zaigrali še bolje kot v zadnjih krogih, ko so trikrat zapored zadržali mrežo nedotaknjeno, osvojili točko v Stožicah (0:0), nato pa dvakrat s 3:0 ugnali Gorico in Koper. Če bo Ažbe Jug ostal nepremagan tudi danes, bo Maribor novi prvak.

Šimundža: Mura se želi priključiti največjima

Ante Šimundža lahko danes spiše zgodovino in popelje Muro na slovenski prestol. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Strateg Mure Ante Šimundža se vrača na stadion, kjer je kot igralec in trener Maribora doživljal ogromne uspehe. Kot trener je bil dvakrat tudi prvak. Zdaj se dokazuje z Muro, ki je še nedolgo nazaj igrala v nižjih ligah, v tej sezoni pa bi lahko napravila nekaj, o čemer so lahko generacije igralcev v črno-belih dresih le sanjale.

''Nismo v stanju, da vodimo slovenski nogomet, smo pa ekipa in klub, ki želi biti prepoznaven. Ki se želi priključiti dvema največjima kluboma,'' je ciljal na razlike, ki vladajo med Muro na eni ter Mariborom in Olimpijo na drugi strani. ''Igrali smo dosti težkih tekem. Z ogromno energijo, ki so nam jo dali navijači, smo lažje prebrodili neke zadeve. Imamo kar nekaj kapitala,'' ve, da posebno moč Mure izkazuje obojestranska ljubezen med navijači in klubom.

Maribor bo danes deležen bučne podpore domačih navijačev. Na stadionu se jih bo zbralo 3.500. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Danes čaka Prekmurce prav poseben izziv. Domači bodo računali na 3.500 glasnih grl, Mura pa je nazadnje v Ljudskem vrtu zmagala pred davnimi 19 leti. ''Imperativ Maribora je, da so prvi. Mi smo svoj cilj že dosegli in gremo v tekmo neobremenjeno, a smo tudi vsi športniki. Vsi želimo biti prvi, zakaj ne bi zgrabili te priložnosti in postali prvaki?,'' se sprašuje Luka Bobičanec, najboljši strelec Mure v tej sezoni, ki bi lahko danes predstavljal veliko nevarnost vijolični obrambi.

Spopad spopadov te sezone se bo začel ob 20. uri v Ljudskem vrtu, neposreden prenos na Planet TV pa s studijskim delom 10 minut pred tem. Glavni sodnik bo Matej Jug.

