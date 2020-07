Obstaja velika možnost, da Olimpija izgubi prvo mesto

Ko sta se v prvenstvu nazadnje pomerila Maribor in Bravo, so vijolice ostale brez Darka Milaniča in Zlatka Zahovića.

Ko sta se v prvenstvu nazadnje pomerila Maribor in Bravo, so vijolice ostale brez Darka Milaniča in Zlatka Zahovića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Do konca prvenstva nas ločijo le še trije krogi. Obeta se razburljiv boj za naslov prvaka, napeto bi bilo lahko tudi v boju za zadnjo evropsko vozovnico in obstanek. Celjani lahko v sredo zvečer z domačo zmago nad Triglavom na lestvici prehitijo vodilno Olimpijo, ki jo dan pozneje čaka zahtevno gostovanje v Murski Soboti. Branilec naslova Maribora, ki ima le še simbolične možnosti za ponovitev uspeha, se odpravlja v ljubljanske Stožice k Bravu.

Prva liga Telekom Slovenije, 34. krog:

Sreda:

18.00 Bravo - Maribor

20.10 Celje - Domžale Četrtek:

18.00 Tabor - Rudar

20.00 Aluminij - Domžale

20.30 Mura - Olimpija

Lahko Maribor v tej sezoni ostane celo brez Evrope? Da. 456 +

Ne. 244 + Oddanih 700 glasov

Prvoligaška karavana hiti v pospešenem, ''angleškem'' ritmu h koncu sezone. V sredo bo najprej zanimivo v Stožicah. Bravo, eden najbolj prijetnih presenečenj sezone, saj si je v krstni prvoligaški sezoni zagotovil obstanek že štiri kroge pred koncem, bo ob 18. uri gostil Maribor. Vijolicam je letos že pokazal zobe. Ko sta se kluba nazadnje pomerila, je Bravo v Ljudskem vrtu spravil gostitelje v hude težave (2:1), po stresnem porazu sta drug za drugim stadion pod Kalvarijo zapustilain

Mladi ljubljanski klub je pod vodstvom Dejana Grabića osvajal pozornost tudi v pokoronskem obdobju, v katerem je sprva odlično šlo tudi Sergeju Jakiroviću, ki pa je po štirih zaporednih zmagah padel v rezultatsko krizo in na zadnjih štirih dvobojih osvojil le tri točke. Razočaranje v Mariboru je ogromno, saj je slovenski nogometni rekorder malodane izgubil vse možnosti za ubranitev naslova. Do prvega mesta ga lahko pripelje le še manj verjetno sosledje čudežev, za nameček pa s tem ni konec skrbi, saj si vijolice sploh še niso zagotovile evropske vozovnice. Pred Aluminijem, pri katerem bodo gostovali v zadnjem krogu, imajo le štiri točke prednosti, zato bodo v Ljubljani napadali tri točke.

Dejan Grabić bo prvič z Bravom uradni gostitelj na največjem slovenskem stadionu Stožice. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Na zadnji tekmi smo končno imeli priložnost nekatere igralce spočiti, podobno bo v sredo. Še vedno ne vemo, kakšne bodo posledice prekinitve prvenstva, zato moramo fantom, ki so najbolj izčrpani, počitek ponuditi. Na zadnjih treh tekmah si želimo pokazati čim več in biti čim boljši. Hkrati bodo te tekme poligon za uigravanje pred začetkom nove sezone, kajti pripravljalnega obdobja ne bo," sporoča strateg Brava, ki je na zadnji tekmi v Domžalam začel dvoboj z 11 slovenskimi igralci. Proti Mariboru bo verjetno malce drugače, mladi Hrvat Roko Baturina je na zadnjem gostovanju v Ljudskem vrtu paral živce vijolični obrambi.

Zanimivo bo videti, ali bosta na delu posojena igralca Maribora v Ljubljani Aljoša Matko in Martin Kramarič. ''Želimo zmagati v Ljubljani, prekiniti negativen trend in bolj uspešno zaključiti prvenstvo,'' razmišlja Martin Milec, ki je po bolečem porazu v štajerskem derbiju odkrito priznal, da bi kot Štajerec državno zvezdico veliko bolj privoščil Celjanom kot Ljubljančanom.

Celje proti najljubši stranki po prvo mesto

Dario Vizinger ima imenitno priložnost, da še izboljša strelski izkupiček. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Celju raste vrelišče. V zgodovini 1. SNL so naslov prvaka proslavljali le v petih slovenskih mestih. V Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici, Domžalah in Kopru. Bi se lahko na seznam uvrstilo še knežje mesto? Če bodo izbranci Dušana Kosića v sredo zvečer upravičili vlogo favorita proti Triglavu, bodo (s tekmo več) skočili na lestvici na prvo mesto in spravili Olimpijo v dodaten pritisk pred četrtkovim gostovanjem v Prekmurju. Na papirju se obeta eno najlažjih opravil za Celjane, ki so od leta 2019 pravi strup za kranjsko zasedbo. Na zadnjih petih tekmah so vselej prepričljivo ugnali gorenjske orle, skupna razlika v zadetkih znaša 22:0!

Kosić je našel protiorožje za nekdanji klub, ki podobno kot Celjani letos praznuje 100-letnico ustanovitve kluba, sodeč po zadnjih rezultatih, na zadnji tekmi v Kranju je dosegel kar hat-trick, pa bi lahko strelsko statistiko močno popravil Dario Vizinger. Mladi Hrvat je za zdaj pri 22 zadetkih.

Kdo bo osvojil naslov prvaka? Olimpija 339 +

Celje 1190 +

Maribor 30 + Oddanih 1559 glasov

Triglavani so v hudih škripcih. Če bi izgubili v Celju, bi s tem že potrdili nastop v dodatnih kvalifikacijah, kjer bi jih čakali dve tekmi z motivirano Gorico. Za Domžalami zaostajajo šest točk, hkrati pa imajo slabše razmerje v medsebojnih srečanjih, tako da bi nova ničla s Celjani že odredila njihovo poletno usodo. Za Triglav, ki ne bo mogel računati na kaznovanega Marka Gajića, bodo stiskali pesti tudi navijači Olimpije.

Knapi ostali brez Pevnika

Tabor je uresničil cilj že tri kroge pred koncem in obstal med najboljšimi. Foto: Grega Valančič/Sportida V četrtek se bosta najprej ob 18. uri spopadla Tabor in Rudar. Sežančani bodo prvič, odkar so si tudi matematično zagotovili obstanek, zaigrali na domačem stadionu, Velenjčani, ki so imeli v ponedeljek idealno priložnost za prvo zmago v tej sezoni in proti Muri zapravili celo najstrožjo kazen (0:0), pa bodo lovili enega izmed zadnjih vlakov, s katerim se lahko izognejo porazni statistiki, sezoni, v kateri so izpadli iz prve lige brez ene samcate zmage.

Kraševci še niso rekli zadnje v boju za šesto mesto, knape pa bodo po koncu sezone čakale velike spremembe, saj bo padec v drugoligaško konkurenco zahteval svoj davek. Pričakuje se znaten odhod igralcev, za spremembo v klubu pa je poskrbel tudi odhod Roberta Pevnika, vodje nogometne šole in trenerja kadetske selekcije, ki je predčasno prekinil pogodbo. Domači strateg Mauro Camoranesi želi nadaljevati uspešen niz predstav, njegovi igralci so željni dokazovanja, knape pozna odlično njegov pomočnik Almir Sulejmanović. Ko so Velenjčani jeseni gostovali na Krasu, se jim je nasmihala pomembna zmaga, a so nato češnjice v sodnikovem podaljšku z bele točke, takrat je za Tabor igral (in zadeval) še Predrag Sikimić, le izenačile na 1:1. Bo tako napeto tudi v četrtek?

Različna obraza Kidričanov doma in v gosteh

Kidričani po veliki zmagi v Ljubljani vztrajajo v boju za evropsko vstopnico. Foto: Vid Ponikvar Ob 20. uri se bosta v Kidričevem spopadla Aluminij in Domžale. Gostitelji po senzacionalni zmagi v Stožicah, s katero so prekinili niz devetih zaporednih porazov v prvenstvu na gostovanju pri Olimpiji, ostajajo v igri za Evropo. Tokrat jih čaka dvoboj z Domžalami, ki po prihodu Dejana Djuranovića nizajo boljše predstave, osvajajo več točk kot v obdobju, ko je trenerske naloge odrejal Andrej Razdrh, tako da velja pričakovati nepredvidljiv razplet.

Zanimivo je, da kaže Aluminij v zadnjih tednih povsem različna obraza na gostovanjih in domač. V Kidričevem izgublja kot po tekočem traku, v gosteh pa je neusmiljen in zmaguje. Lahko po evrogolu Mihaela Klepača, ki je odpravil urok Stožic, odpravijo še težko razložljivo slabo bero domačih zmag? Rumeni, ki imajo na seznamu poškodovanih igralcev veliko imen, na Štajerskem ne bodo mogli računati tudi na kaznovanega Nikolo Vujadinovića, za katerega se je sezona že končala, saj se bo moral hladiti kar na treh tekmah.

Olimpija k Muri brez Samardžića in Savića

Mura je jeseni, ko so bile tribune Fazanerije še lahko polne navijačev, doma premagala Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za vrhunec 34. kroga bosta poskrbeli Mura in Olimpija, kluba, ki bi se lahko, če se ne bi prekinila tradicija, v začetku prihodnje sezone pomerila tudi v superpokalu. Črno-beli iz Murske Sobote zagotovo, saj so osvojili pokalno lovoriko, zeleno-beli iz Ljubljane pa le v primeru, če bi v državnem prvenstvu osvojili največ točk in postali prvaki. Po domačem porazu z Aluminijem so si otežili pot do nove zvezdice.

''Sami sebe smo postavili v težak položaj. Kot do zdaj pa smo odvisni sami od sebe in tako se moramo tudi obnašati. Za nazaj ne moremo spremeniti ničesar, tako da gledamo dalje. Točka prednosti ni veliko, a še vseeno vodimo in lahko odločamo o svoji usodi,'' opozarja kapetan Olimpije Tomislav Tomić. Zmaji so še vedno odvisni le od samega sebe. Če bi premagali Muro, nato pa še doma Tabor, bi jih do naslova v zadnjem krogu popeljal že remi v Celju.

Ko so se jeseni mudili v Prekmurju, niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Mura je v zadnji četrtini srečanja napolnila mrežo gostov iz Ljubljane (3:1), takratni trener Safet Hadžić je po dvoboju čestital stanovskemu kolegu Anteju Šimundži. Tokrat bo Mariborčana, ki je Muro letos popeljal do prve pokalne lovorike po 25 letih, skušal premagati Dino Skender.

Hrvaški strateg Dino Skender je po štirih zaporednih zmagah z Olimpijo naletel na prvo mino v 1. SNL. Izgubil je proit Aluminiju. Foto: Vid Ponikvar

Mladi Hrvat je z Olimpiji na gostovanjih še stoodstoten. Premagal je Domžale in Triglav, zdaj bo skušal še Muro. V moštvu bo moral opraviti nekaj sprememb, saj bosta zaradi kazni manjkala Miral Samardžić in Stefan Savić, pri gostiteljih, ki bi lahko na račun uspešne sezone in velikega zanimanja tujih snubcev kmalu ostali brez nekaterih nosilcev igre, pa ne bo manjkalo motivacije. Prihaja prvi favorit za naslov državnega prvaka, temu primeren bo tudi pristop razbremenjenih gostiteljev.

Devetouvrščeni član Prve lige Telekom Slovenije se bo 26. in 30. julija v dodatnih kvalifikacijah za obstanek pomeril z Gorico. Prva tekma bo v Novi Gorici.

