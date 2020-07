Celjani so pred tekmo s Triglavom opozarjali, da zmaga nikakor ne bo samoumevna in bojazni so se izkazale za resnične. Kranjčani so v Celju ponagajali grofom, ki se borijo za prvaka, in jim odščipnili točki (2:2).

"Želeli smo si več. Tekma je šla v to smer, v katero si nismo želeli. Nismo bili lahkomiselni, a nismo bili pravi. Imeli smo veliko priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Napetost se je stopnjevala, brez te mirnosti pa nam ni uspelo priti do zmage,'' je uvodoma za klubsko stran dejal trener Celja Dušan Kosić.

Poglejte, kaj je v 86. minuti zapravil Dario Vizinger:

Celjani so dvakrat zaostajali in morali dvakrat loviti Triglav, ki pa se je na koncu ubranil in iztržil remi. ''V drugem polčasu smo imeli res nekaj lepih priložnosti, ki bi jih skoraj morali izkoristiti, a danes smo bili premalo kvalitetni in premalo mirni,'' je dodal Kosić, ki poudarja, da fantom nima kaj zameriti, saj so si želeli in dali vse od sebe: ''Fante bomo podpirali do konca. Verjamem, da lahko tudi ta točka na koncu veliko pomeni. Na nas je, da se sestavimo do naslednje tekme in pokažemo našo boljšo izvedbo.''

Odločitev Dejana Balažiča, ki je razburila Celjane

V zadnjih sekundah tekme je celjsko klop razjezila odločitev prvega sodnika Dejana Balažiča, ki je, ob domnevni igri z roko v kazenskem prostoru Triglava, odpiskal konec tekme.

"Instiktivno odreagiraš. Če bi bili na nasprotni strani, bi si želeli, da ne piska to, zdaj je bilo drugače. Pravila so jasna, verjetno bodo ugotovili, ali je bila odločitev pravilna ali ne, domnevam, da ja. Upam, da fantov ta odločitev ne bo preveč prizadela in da si s tem niso naredili preveč škode," poudarja Kosić, ki je ravno zaradi protestov ostal brez kapetana. Mitja Lotrič je po izteku tekme prejel rdeči karton in bo manjkal vsaj na tekmi proti Rudarju, najverjetneje pa celo več, kar pomeni, da je zanj sezone že konec.

Kosić upa, da bo Lotrič kaznovan le eno tekmo:

Pravilo NZS: Igralec NE bo kaznovan, ko se žoga dotakne roke, če:



- se žoga odbije od njegovega telesa ali od telesa drugega igralca (katerekoli ekipe), ki je blizu, saj se je skoraj nemogoče izogniti dotiku z žogo,



- igralec pade in ima roko kot oporo med telesom in tlemi.

Celjani so se kljub osvojeni točki povzpeli na prvo mesto prvenstvene lestvice, kjer bodo vsaj do danes zvečer, ko Olimpija gostuje pri Muri. Grofi imajo vse v svojih rokah, v zadnjih dveh krogih morajo dvakrat zmagati in naslov prvaka bo tukaj. Čaka jih še gostovanje v Velenju in domač obračun proti Olimpiji.

