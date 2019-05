Domžalčani brez težav slavili v Kidričevem #video

Najboljši slovenski nogometni klubi se v zadnjem času podajajo na osvajanje točk v pospešenem ''angleškem'' ritmu. Nič drugače ni tudi ta konec tedna, ko bo 31. krog Prve lige Telekom Slovenije razvlečen od sobote do ponedeljka. Vodilni Maribor se odpravlja v Novo Gorico, branilec naslova Olimpija pa bo gostil Triglav. Na edini sobotni tekmi so Domžalčani visoko s 3:0 premagali Aluminij.

Domžalčani so znova potrdili, da so Kidričani njihova dobra stranka. Aluminij Domžal še ni premagal, tako je bilo tudi danes, ko so izbranci Simona Rožmana prišli do 12. zmage na 16 medsebojnih tekmah oziroma so le še utrdili svoj položaj na lestvici.

Kidričani so tekmo odlično odprli, imeli dve res lepi priložnosti, nato pa je goste v vodstvo popeljal Tilen Klemenčič in postavil izid prvega polčasa. Gladko zmago rumenih sta v drugem polčasu potrdila še drugi branilec Gaber Dobrovoljc in Shamar Nicholson.

Bo zmaga spet ostala doma?

Mura je v sredo po zaslugi Nika Lorbeka ostala neporažena v Domžalah. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel v Murski Soboti, kjer se bosta ob 14.30 udarila Mura in Rudar. Zanimivo je, da sta se tekmeca v tej sezoni srečala že štirikrat (enkrat tudi v pokalu), prav vedno pa je zmaga ostala doma. Če se bo nadaljevala tradicija, bodo črno-beli naredili pomemben korak k preboju na mesto, ki zagotavlja nastop v Evropi.

Pri gostih bo v Fazaneriji manjkal kaznovani srbski branilec David Hrubik, v napadu pa lahko največ pričakujemo od Žige Škofleka, ki je v izjemni formi, saj je v zadnjih štirih nastopih dosegel kar pet zadetkov.

Gorica si rešuje kožo proti letos nepremagljivemu

Bo Saša Kolman z Gorico zadržal prvoligaški status? Foto: Grega Valančič/Sportida Sobotni spored se bo nadaljeval v Novi Gorici, kjer bodo vrtnice ob 16.15 sprejele v goste vodilni Maribor. Vijolice vstopajo v zadnjo šestino prvenstva z visoko prednostjo pred Olimpijo (+11), tokrat pa jih bo na drugi strani čakal zelo motiviran tekmec, saj Gorici gori pod nogami za obstanek.

Če bo obstala na predzadnjem mestu, bo morala članstvo med elito reševati v dodatnih kvalifikacijah z drugoligaškim podprvakom. Oba tekmeca sta v prejšnjem krogu remizirala (1:1). Statistika medsebojnih srečanj pa je v zadnjem obdobju prepričljivo na strani Štajercev, saj bodo lovili že osmo zaporedno zmago proti Gorici.

Mariborčani bi lahko 15. državno zvezdico proslavljali že 11. maja po tekmi z Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

Maribor bo na Primorskem nastopil brez kaznovanega Aleksa Pihlerja in Jasmina Mešanovića. ''Naredili bomo vse, da prinesemo iz Nove Gorice tri točke pred derbijem v Ljudskem vrtu,'' je Darko Milanič odločen, da Mariborčani pred večnim derbijem, ki bo 11. maja, ohranijo visoko prednost pred Olimpijo. Tako bi se znašli pred sladko priložnostjo, da si prihodnjo soboto že zagotovijo 15. državni naslov. Če bi to storili proti Olimpiji, bi bilo to še toliko slajše, tudi zaradi tega, ker bo Ljudski vrt takrat najverjetneje poln do zadnjega kotička.

Hadžić v Stožicah letos stoodstoten

Lahko Luka Majcen (desno), s 14 zadetki si deli vodilni položaj na lestvici najboljših strelcev, v nedeljo pokvari načrte favorizirani Olimpiji? Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija je v četrtek zapravila imenitno priložnost, da bi se Mariboru približala na osem točk zaostanka in pred večnim derbijem v Ljudskem vrtu vsaj malce pritiska preložila na pleča Mariborčanov. Računica se ni izšla. Zmaji so po skromni predstavi izgubili proti Celju (0:1). To je bil prvi letošnji poraz zeleno-belih, odkar jih vodi Safet Hadžić. To je bilo tudi prvo gostovanje Olimpije v spomladanskem delu pod vodstvom 50-letnega Ljubljančana z velikim zeleno-belim srcem.

Ko je vodil Olimpijo v Stožicah, so na štirih tekmah vpisale prav toliko zmag. Zmaji so v knežjem mestu za dalj časa izgubili še napadalca Jucieja Lupeto, ki si je poškodoval ahilovo tetivo in, kot kaže, predčasno končal sezono.

Pri gorenjskih orlih v Stožicah ne bo na zelenico kaznovanih Žana Kumerja in Verona Šalje. V boju za obstanek, Kranjčani imajo pred devetouvrščeno Gorico le dve točki prednosti, je vsaka točka dragocena, zato je cilj izbrancev Dejana Dončića ostati neporažen. To pa bi bila tudi voda na mlin Mariboru.

Celje lovi Evropo, Krško v dvojnih težavah

Sklepno dejanje 31. kroga bo v ponedeljek ob 18. uri v Celju, na stadionu Z'dežele, ki bo 30. maja prizorišče finala pokala Slovenije. Na njem bosta nastopila Maribor in Olimpija, ki jo je v četrtek premagalo Celje in se razveselilo prve zmage nad zmaji po dolgih sušnih letih, s tem pa tudi napovedalo krčevit boj za Evropo do zadnjega kroga.

Pred Celjani je vsaj na papirju najlažja naloga za osvojitev novih treh točk v prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Proti zadnjeuvrščenemu Krškemu, ki mu gori pod nogami tako ali drugače, saj so prepričljivo na dnu razpredelnice, niso pa prejeli niti tekmovalne licence za nastop v prvi ligi v prihodnji sezoni. Krčani so se na odločitev licenčne komisije NZS pritožili, do konca sezone pa nameravajo Sloveniji dokazati, da si vendarle zaslužijo članstvo med najboljšimi. Proti Rudarju se jim v četrtek ni izšlo, bi lahko prekrižali načrte svojim sosedom iz Celja?

Najboljši strelci: 14 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Rok Sirk (Mura)

12 - Luka Zahović (Maribor)

11 - Shamar Nicholson (Domžale),

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Jan Mlakar (Maribor), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Dino Hotić (Maribor), Mitja Lotrič (Celje)

...

Poročila s tekem:

Video vrhunci tekem: