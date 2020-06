Bravo v Stožicah povsem ponižal Olimpijo: tako slaba ni bila že 65 let! #video

Vodilna Olimpija je v 28. krog Prve Lige Telekom doživela pravo polomijo. Bravo jo je v Stožicah premagal s kar 5:0. Štiri zadetke je zmajem zabil že v prvih 25 minutah tekme. Na preostalih sredinah tekmah so Domžale s 3:2 slavile v Velenju, Tabor Sežana pa je v Kidričevem poglobila krizo Aluminija. V četrtek se bo zaključil z obračunom v Kranju z obračunom med Triglavanom in Mariborom.

Olimpija : Bravo 0:5 (0:4) KONEC TEKME! 90. minuta: GOOOL! 0:5! Olimpija ga ni mogla dati, zato pa je še enega Bravo in poskrbel za petardo! Za piko na i je še enim zadetkom poskrbel Aljoša Matko! Video: Boooom v Stožicah je počila petarda: 77. minuta: Ko ne gre, ne gre. Olimpija je blizu vsaj častnega zadetka, a za zdaj ne bo nič iz tega. Stefan Savić je lepo sprožil, a je Igor Vekić s konicami prstov žogo zbil v prečko in preprečil zadetek. Video: izjemna obramba Vekića: 71. minuta: Bravo v drugem polčasu le čaka Olimpijo, ki zdaj več pri žogi, a zadetke ne more in ne more dati. Niti iz takih položajev. Poglejte si, kaj je zgrešil Roman Bezjak: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! Bravo je v prvem polčasu razbil medlo Olimpijo, ki je nazadnje doma ob polčasu izgubljala 0:4 pred davnimi 65 leti. Leta 1955 je Olimpijo ponižala Trešnjevka iz Zagreba. Zadnja domača tekma Olimpije, kjer je bilo ob polčasu 4:0 za goste, je bila oktobra 1955 v conski ligi proti Trešnjevki iz Zagreba.👏👌 — OptaŽabar (@Opta_Zabar) June 17, 2020 25. minuta: GOOOL! 0:4! Igra se dobrih 25 minuta, ne semaforju pa piše 4:0. Mrežo Olimpije je zatresel tudi Martin Kramarič, ki pri Bravu igra kot posojen nogometaš Maribor. Obramba Olimpije se je poigravala, zato je žogo brez težav ukradel Baturina in lepo našel vtekajočega Kramariča, ki mu ni bilo težko zadeti. Video: še četrti zadetek Brava: 22. minuta: GOOOL! 0:3! Noro. Bravo se ne ustavlja. Še enkrat je zadel hrvaški napadalec Baturina, ki je dosegel že svoj osmi zadetek prvenstvu. Hrvat je k Bravu prišel konec februarja. V Ljubljani igra kot posojen igralec druge ekipe Dinamo Zagreb. Video: Baturina povišal na 3:0: 18. minuta: GOOOL! 0:2! Kaj se dogaja v Stožicah! Bravo je v nekaj minutah zadel še enkrat. Če smo prej pisali, da je šlo za lepo akcijo, je bila ta še lepša. Šlo je za bliskovit protinapad, žogo je potekala iz prve od noge do noge, akcijo pa je po dvojni podati z Matkom zadel Roko Baturina. Video: še lepša akcija in 2:0: 12. minuta: GOOOL! 0:1! Bravo vodi v Stožicah! Akcijo je z globinsko podajo na bok začel, Sandi Ogrinec, žogo je lepo sprejel Almin Kurtovičć in lepo zaposlil Aljošo Matka, ki je lepo zadel za 1:0. Video: lepa akcija in 1:0: ZAČETEK TEKME! Pred tekmo: Olimpija bo v mestnem obračunu pričakala Bravo, v zmajevem gnezdu pa je pred gostovanjem sosedov iz Šiške nemirno. Nepričakovan domač poraz proti Celjanom, na katerem so nogometaši Olimpije parali živce navijačem s številnimi zapravljenimi priložnostmi, je s stolčka odnesel Safeta Hadžića. Odšel je ljubljenec občinstva in se v čustvenem nagovoru "s cmokom v grlu" poslovil od navijačev. Ljubljanski klub še izbira njegovega naslednika, med kandidati prevladujejo tujci, do nadaljnjega pa bo ekipo vodil Hadžićev pomočnik Nikica Milenković. Iz ljubljanskega kluba so nam sporočili, da novi trener danes še ne bo predstavljen javnosti, v sredo pa bo zmaje proti Bravu vodil Hrvat Milenković. Zeleno-beli bodo proti Šiškarjem pogrešali prvega strelca Anteja Vukušića, gostje pa se odpravljajo v Stožice z udarno postavo, ki v letu 2020 prinaša odlične rezultate. Bravo sploh še ni izgubil, na lestvici pa se je povzdignil na šesto mesto, kjer ima pred devetouvrščenimi Domžalami že sedem točk prednosti. Branilci Olimpije, na igrišče se vrača Macky Bagnack, bi lahko imeli ogromno dela z razigranim mladim Hrvatom Rokom Baturino, ki je na sedmih tekmah dosegel že šest zadetkov in je najboljši strelec spomladanskega dela. Trener Dejan Grabić ima veliko priložnost, da končno osvoji točko proti klubu, katerega dres je nosil pred leti. Bravo je v tej sezoni trikrat zapored izgubil proti zeleno-belim, zdaj pa se odpravlja na gostovanje ravno v trenutku, ko je vodilni klub izpostavljen ogromnemu pritisku. Zlasti vodstvo, ki se je lotilo menjave trenerja v najbolj občutljivem delu sezone, ki prinaša zelo zgoščen urnik. Začetni postavi:

Rudar : Domžale 2:3 (0:1) KONEC TEKME! Dejan Djuranović je na klopi Domžal debitiral z zmago. 89. minuta: GOOOL! 2:3! Ni še konec. Rudar se je približal na zadetek zaostanka. Po podaji s kota je novo napako naredil vratar Mulalić, ki mu je žoga spolzela iz rok in dopustil, da je njegovo napako kaznoval oprezni Sandro Jovanović. Video: napaki Mulalića na koncu nista bili usodni: 63. minuta: GOOOL! 1:3! Le nekaj sekund so v polno zadeli tudi domači. Velenjčanom je še nekaj upanja za preobrat vlil Mateo Panadić! Video: napako Mulalića in zadetek za Rudar: 62. minuta: GOOOL! 0:3! Domžalčani z novim trenerjem hitijo k prvi zmagi. V polno je s prefinjenim strelom zadel še Matej Podlogar. Njegov soimenjak v vratih Rudarja Matej Radan je bil povsem nemočen. Video: lep zadetek Podlogarja: 53. minuta: GOOOL! 0:2! Domžale so na začetku drugega polčasa zadele še enkrat in povišale prednost. S prostega strela je zadel izkušeni Senijad Ibričić in rumene popeljal do še večje prednosti. Video: strel Ibričića je oplazil tudi živi zid: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! 29. minuta: Lepa priložnost tudi Rudarja, ki je bil le nekaj centimetrov oddaljen do izenačenja. V lepem položaju za strel se je znašel Mićo Kuzmanović, a ni streljal, temveč s peto zaposlil Sanjina Lelića, njegov strel pa je z odlično obrambo ustavil njegov rojak v vratih Domžal Ajdin Mulalić. Video: odlična obramba Mulalića: 8. minuta: GOOOL! 0:1! Za razliko od tekme v Kidričevem se je v Velenju začelo bolj burno. Prvi zadetek smo videli že v osmi minuti, ko je zmedo v domači obrambi izkoristil Matic Fink. Branilec Rudarja Gašper Jovan je slabo vračal žogo proti vratarju, nekdanji vezist Olimpije pa je žogo prek vratarja poslal v prazno mrežo. Video: Fink je izkoristil zmedo Rudarja: ZAČETEK TEKME! Pred tekmo: V derbiju začelja se merita velenjski Rudar in Domžale. Če se gostitelji že dolgo zavedajo, da jim lahko obstanek zagotovi le neverjetni čudež, saj bi morali bolj ali manj do konca sezone le zmagovati, v tem trenutku pa je njihova rubrika zmag še povsem prazna, pa rumeni družini vedno bolj gori pod nogami. Skromni rezultati so poskrbeli za novo spremembo na trenerskem stolčku. Andrej Razdrh ni več trener rumenih, nasledil ga je dolgoletni klubski delavec Dejan Djuranović, ki napoveduje, da je sposoben povrniti nogometašem samozavest, s katero bi se "znebili" devetega mesta in si zagotovili obstanek že po rednem delu prvenstva. Knapi imajo 28. priložnost v tej sezoni za prvo zmago, a jo bodo naskakovali brez treh kaznovanih igralcev. Manjkali bodo izkušeni Leon Črnčič, David Kašnik in Aljaž Krefl. Podobne težave imajo tudi Domžalčani, saj bodo zaradi kartonov pogrešali Janeza Piška, Svena Šoštariča Karića in Nikolo Vujadinovića. ''Vse, razen zmage v Velenju, bi bil neuspeh,'' sporoča novi strateg Domžal. Začetni postavi:

Aluminij : Tabor Sežana 0:2 (0:0) KONEC TEKME! Tabor Sežana je prišla do odmevne zmage in treh točk, ki ji bodo še kako koristile v boju za obstanek, Aluminij pa ostaja v globoki krizi. 80. minuta: GOOOL! 0:2! Sežančani so še povišali vodstvo. Po veliki napaki domačega branilca Ivana Konteka, ki je napačno ocenil let žoge in dopustil, da ga je preskočila, je sam proti vratom Janžekoviča stekel Dino Stančić in z lobom lepo zadel prazno mrežo. Video: velika napaka domače obrambe in drugi zadetek Aluminija: 71. minuta: GOOOL! 0:1! Tabor Sežana vodi! Kraševci so kronali premoč in zasluženo povedli. Po odlični ekipni akciji in lepo podaji s peto Rodrigueja Bongonguija je v polno mojstrsko zadel Mario Babić. Video: izjemna akcija Tabora za vodstvo v Kidričevem: 55. minuta: Pa smo dočakali tudi priložnost Aluminija. Lepo je preigraval Jure Matjašič in nato z nekaj metrov tudi močno sprožil in zgrešil. Počasni posnetek lepo pokaže, da je napadalec Aluminija želel preveč in bi moral podati. Povsem sam je bil David Flakus Bosilj, a žoge ni dočakal. Video: Matjašič želel preveč in ...: 51. minuta: Tabor je odlično odprl tudi drugi polčas. Vnovič se je v odličnem položaju znašel Stančić, a mu je domači vratar Janžeković odlično zaprl kot in se podpisal pod odlično obrambo. Video: odlična obramba Janžekoviča: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! 40. minuta: VELIKA PRILOŽNOST! Gostje iz Krasa so ob koncu prvega polčasa stopili na plin in pritisnili na vrata domačih nogometašev. Najlepšo priložnost smo videli pet minut pred koncem prvega dela, ko je po strelu Dina Stančića in odboju od branilca Ivana Konteka žoga zadela vratnico. Vratar Luka Janžekovič si je lahko oddahnil. Video: velika priložnost Tabora in sreča za Aluminij: 30. minuta: Tudi po pol ure igre še čakamo na povišan utrip, a za zdaj nismo videli še prav nič dramatičnega. 15. minuta: V Kidričevem spremljamo zaspano predstavo. Čuti se, da za obe ekipi šteje vsaka točka, zato sta obe ekipi zelo zadržani. Prave priložnosti z zadetek še nismo videli. ZAČETEK TEKME! Začetni postavi: Aluminij in Tabor za prve pokoronske točke Sredin maraton se bo začel v Kidričevem, kjer bo prvič po ''škandalu'' v Bosni in Hercegovini delil pravico Slavko Vinčić. Aluminij bo skušal po treh zaporednih porazih v ''pokoronskem'' obdobju povečati število osvojenih točk. Na Štajersko prihaja Tabor iz Sežane, ki ima pred devetouvrščenimi Domžalami le dve točki prednosti, tako da bi se lahko v primeru novega poraza znašel v resnih težavah. Gostitelji v zadnjih tednih nimajo sreče z zdravjem igralcev. Manjka kar nekaj pomembnih členov, kot zadnji jo je "skupil" kapetan Matic Vrbanec. Najmočnejše zasedbe ne bo imel na voljo tudi strateg češnjic Mauro Camoranesi. Po napetem dvoboju v Murski Soboti (2:3) je zaradi kazni izgubil Leona Severa, Stefana Stevanovića in Maria Zebića.

Mura navdušila, utišala Celjane in osrečila Olimpijo

Luka Šušnjara je v odlični formi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Z zmago nad Olimpijo v Stožicah Celjani niso samo poskrbeli za novo trenersko menjavo Milana Mandarića, ampak postali tudi resen kandidat za naslov. Ob tem ni manjkalo komentarjev, ki so napovedovali, da bo pritisk boja za naslov za mlade varovance Dušana Kosića usoden. Po prvi tekmi, po kateri bi lahko skočili na vrh, lahko zadovoljno prikimavajo.

Mura, ki je prišla še do tretje prvenstvene zmage na tretji tekmi po koncu pandemije koronavirusa, vmes pa se je uvrstila še v finale pokala, je bila v Fazaneriji pred očmi selektorja Matjaža Keka od prve do zadnje minute boljši nasprotnik. Že v 10. minuti jo je v vodstvo popeljal Luka Šušnjara, a so potem Celjani z golom mladega branilca Advana Kadušića v 24. minuti poravnali izid na 1:1. Po golu še enega mladega nogometaša Kevina Žižka ob koncu zelo razburljivega prvega dela tekme je Mura na odmor odšla z vodstvom z 2:1, ki ga potem do konca tekme ni več izpustila iz rok.

Že na začetku drugega dela igre je z 11 metrov Luka Bobičanec zadel za vodstvo s 3:1 in, kot se je izkazalo ob koncu tekme, poskrbel za nove tri točke. Do zadnjega sodnikovega žvižga je na igrišču gospodarila le Mura, imela na voljo še nekaj priložnosti, tudi enajstmetrovko, a je višji poraz gostov z nekaj odličnimi obrambami preprečil vratar Matjaž Rozman. Celjani so izgubili po štirih zmagah, ki so jih nanizali v zadnjih štirih tekmah, in sploh prvič po dolgem nizu neporaženosti, ki je trajal devet tekem.

Maribor po maščevanje v Kranj

Vijolice bodo v Kranju naskakovale tretjo zaporedno zmago. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V zadnjem dvoboju 28. kroga se bosta udarila Triglav in Maribor. Gostovanje branilcev državnega naslova, ki pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića uspešno preskakujejo ovire, tako da so se približali Olimpiji, bo lahko na kranjskem stadionu spremljalo 500 oseb, kar bo Prvo ligo Telekom Slovenije navdalo z optimizmom, da bi lahko bile okoliščine vedno bolj v korist gledalcem.

Gorenjski orli, ki se jim obeta krčevit boj za ostanek, ne morejo računati na kaznovanega srbskega branilca Milana Milanovića. Vijolice namreč niso pozabile tekme s Triglavom. Kranjčani so jih v tej sezoni dvakrat premagali v Ljudskem vrtu in načeli samozavest tedanjih Milaničevih izbrancev.

Zdaj jih vodi hrvaški strateg, ki želi zadržati stoodstotni izkupiček, s katerim bi obdržal stik z najboljšimi. ''Če bomo šli na igrišče s takšno energijo kot proti Aluminiju, bi se lahko spet veselili,'' razmišlja Jakirović, ki bo lahko v ekipo uvrstil tudi povratnika Rudija Požega Vancaša, znova pa tudi izkoristil številne kakovostne menjave, saj po navadi na klopi sedi kar nekaj igralcev, ki bi jih marsikateri tekmec takoj uvrstil v začetno enajsterico. Zaradi poškodbe kolena na položaju levega bočnega igralca ne bo občasnega kapetana Mitje Vilerja.

Prva liga Telekom Slovenije, 28. krog: Torek:

Mura : Celje 3:1 (2:1)

Šušnjara 10., Žižek 39., Bobičanec 48./11-m; Kadušić 24. Sreda:

Aluminij : Tabor 0:2 (0:0)

Babić 71., Stančić 80.



Rudar : Domžale 2:3 (0:1)

Panadić 63., Jovanović 89.; Fink 8., Ibričić 53., Podlogar 63.



Olimpija : Bravo 0:5 (0:4)

Matko 13., 90., Baturina 18., 32., Kramarič 25. Četrtek:

18.00 Triglav - Maribor

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija)

14 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Luka Bobičanec (Mura), Amadej Maroša (Mura)

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale),Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), Luka Menalo (Olimpija)

8 − Roko Baturina (Bravo), Mihael Klepač (Aluminij), Slobodan Vuk (Domžale), Luka Šušnjara (Mura), Luka Zahović (Maribor)

...

Video povzetki tekem:

Aluminij : Tabor Sežana 0:2

Mura : Celje 3:1:

Poročila s tekem:

Fotogalerije s tekem:

Olimpija : Bravo (foto Grega Valančič/Sportida):

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Mura : Celje (foto Blaž Weindorfer/Sportida):