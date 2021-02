Koper prekinil črno serijo, remi v Novi Gorici #video

Nogometaši Kopra so na zadnji tekmi 23. kroga Prve Lige Telekom Slovenije vendarle prišli do prvih spomladanskih točk. Po treh zaporednih porazih so na Bonifiki z 1:0 premagali Muro. Na drugi četrtkovi tekmi v Novi Gorici nismo videli zadetkov. Vodilna Olimpija je v sredo remizirala z vročimi Domžalami (0:0), kar je izkoristil Maribor in se po visoki zmagi v Sežani (4:0) pred sobotnim večnim derbijem točkovno poravnal z Ljubljančani. Še naprej v drugem delu prvenstva navdušuje Bravo. Četa Dejana Grabića je s 3:2 premagala tudi prvake iz Celja.

Koper je v drugi del vstopil katastrofalno. Zabeležil je tri zaporedne poraze, zato si novega spodrsljaja ni smel privoščiti. Obračun proti Muri je začel z veliko želje in agresivnosti, kar je na koncu prineslo tudi rezultat. Po lepi akciji je Koper v vodstvo popeljal Darko Mišić in postavil izid prvega polčasa. Mura je v nadaljevanju nekajkrat nevarno zapretila, v 68. minuti je Jon Gorenc zatresel tudi vratnico, a rezultat se do konca ni več spremenil. Koprčani so po zmagi skočili za Bravo in Domžale. Vsi trije imajo po 33 točk. Mura ostaja na tretjem mestu pred omenjenim trojčkom ima še štiri točke prednosti (37).

Zadetek Darka Mišića:

Poročilo in priložnosti s tekme:

V Novi Gorici brez zadetkov

Sredin prvoligaški program se ni začel spektakularno. V dvoboju zadnjeuvrščenih ekip Gorice in Aluminija nismo videli zadetkov, čeprav so gostje od 50. minute, ko je domači branilec Rok Grudina prejel drugi rumeni karton, igrali s številčno premočjo. Prednosti jim ni uspelo izkoristiti, miri jih lahko le dejstvo, da prednost pred Gorico ostaja velikih šest točk.

Poročilo in priložnosti s tekme:

Olimpija še drugič zapored brez zmage

Olimpija je v sredo po dveh zmagah na prvih dveh tekmah v letošnjem letu skočila na vrh lestvice, potem pa pretekli konec tedna remizirala proti Aluminiju v Kidričevem z 0:0, z istim rezultatom pa se je razšla tudi na današnjem derbiju Ljubljanske kotline v Stožicah. Lahko bi ostala tudi praznih rok, saj so imeli Domžalčani zrelejše priložnosti. Tako Domžale kot Olimpija sta še na četrti tekmi v letu 2021 ostala neporažena.

Fotogalerija (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Poročilo in priložnosti s tekme:

Jan Mlakar je v Sežani na igrišče vstopil s klopi in takoj zabil dva gola. Foto: Vid Ponikvar

Maribor je po šok terapiji navdušil

Maribor je le pol dneva po tem, ko se je v Ljudskem vrtu zgodil veliki kadrovski pretres, odpoved sta dobila športni direktor Oliver Bogatinov in trener Mauro Camoranesi, v prvenstvu gostoval v zase zelo neugodni Sežani. Odkar se je Tabor vrnil v prvo ligo, je Maribor na stadionu Rajka Štolfa gostoval trikrat in vselej ostal praznih rok. Še več, kot po pravilu je tam doživljal polome, izgubljal je dvakrat z 1:4 in enkrat z 1:3.

Izjemen zadetek Jana Repasa:

Tokrat je Mariborčane s klopi vodil začasni trener Saša Gajser, ob igrišču je bil v vlogi športnega direktorja novoimenovani Marko Šuler, na igrišču pa smo videli povsem drugačno sliko Maribora od tiste, ki smo je bili vajeni v zadnjem času. Maribor je dominiral že v prvem polčasu, v katerem je po golu Gregorja Bajdeta prišel do vodstva z 1:0, potem pa v drugem polčasu zlomil nasprotnika in zmagal s 4:0, ob tem pa poskrbel še za atraktivne zadetke. Najprej je v manj kot petih minutah, kolikor je bil na igrišču, dvakrat zadel rezervist Jan Mlakar, potem pa je usodo Sežančanov s spektakularnim golom po strelu od daleč zapečatil Jan Repas.

Maribor je s prvo letošnjo zmago vsaj začasno, do konca tekme med Olimpijo in Domžalami v Stožicah, skočil na vrh lestvice.

Poročilo in priložnosti s tekme v Sežani:

Napadalec Brava Mustafa Nukić se je izkazal z dvema goloma in asistenco. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nukićev šov v Celju

V Celju je spet navdušil Bravo, ki letos še ne pozna poraza. Trikrat je zmagal in dvakrat remiziral. Videli smo tekmo, polno preobratov, junak v Celju pa je bil napadalec Ljubljančanov Mustafa Nukić. Najprej je goste v prvem polčasu popeljal do vodstva, potem pa poskrbel še za preobrat. Ob koncu tekme je najprej izenačil na 2:2, potem pa podal za zmagoviti gol Milana Tučića.

Zmagoviti gol Milana Tučića:



Fotogalerija (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 65 2 / 65 3 / 65 4 / 65 5 / 65 6 / 65 7 / 65 8 / 65 9 / 65 10 / 65 11 / 65 12 / 65 13 / 65 14 / 65 15 / 65 16 / 65 17 / 65 18 / 65 19 / 65 20 / 65 21 / 65 22 / 65 23 / 65 24 / 65 25 / 65 26 / 65 27 / 65 28 / 65 29 / 65 30 / 65 31 / 65 32 / 65 33 / 65 34 / 65 35 / 65 36 / 65 37 / 65 38 / 65 39 / 65 40 / 65 41 / 65 42 / 65 43 / 65 44 / 65 45 / 65 46 / 65 47 / 65 48 / 65 49 / 65 50 / 65 51 / 65 52 / 65 53 / 65 54 / 65 55 / 65 56 / 65 57 / 65 58 / 65 59 / 65 60 / 65 61 / 65 62 / 65 63 / 65 64 / 65 65 / 65

Poročilo s tekme in priložnosti:

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog: Sreda, 24. februar:

Tabor : Maribor 0:4 (0:1)

Bajde 18., Mlakar 59., 62., Repas 75.



Olimpija : Domžale 0:0

R.K.: Bosić 90./Olimpija Celje : Bravo 2:3 (0:1)

Čalušić 53., Dangubić 67.; Nukić 7., 77., Tučić 80. Četrtek, 25. februar:

Gorica : Aluminij 0:0

R.K.: Grudina 50./Gorica



Koper : Mura 1:0 (1:0)

Mišić 35.