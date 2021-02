"Nov" Maribor je prekinil sežanski urok in prvič letos zmagal

Mariborčani so na najboljši možni način začeli novo zgodbo po torkovih večernih kadrovskih premikih. Posloviti sta se namreč morala trener Mauro Camoranesi in športni direktor Oliver Bogatinov. Na klop vijoličastih je sedel začasni trener Saša Gajser, položaj športnega direktorja pa je zasedel Marko Šuler.

S tremi točkami, prvimi v PLTS po vrnitvi Tabora med prvoligaše na stadionu Rajka Štolfe, so vijoličasti začasno skočili na vrh prvenstvene lestvice. Tam imajo točko več od Olimpije, ki bo ob 15.30 gostila Domžale. Tabor ostaja osmi.

Prvi so na tekmi sicer zapretili domači, ko je v tretji minuti z leve strani sprožil Aldair Djalo, a precej mimo vrat Ažbeta Juga.

Vijoličasti so nato prevzeli pobudo, najbolj nevaren pa je bil v tem obdobju Marcos Tavares. Prvič mu je strel blokiral Klemen Nemanič, v drugo pa je njegov poskus ustavil Jan Koprivec.

Jan Repas je z evrogolom postavil končni izid. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčani so v 18. minuti srečno povedli, potem ko je Dominik Mihaljević nespametno dovolil Gregorju Bajdetu, da sprejme podajo Jana Repasa. Bajde je iz neugodnega položaja prišel do strela, slabo pa je posredoval še vratar Jan Koprivec, saj mu je žoga spolzela pod telesom.

Iz igre si obe ekipi nato nista priigrali veliko priložnosti. V 30. minuti je iz prostega strela močno sprožil Mihaljević, a bil nenatančen.

V drugem delu je po nenatančnem strelu Toma Alena Tolića v 51. in poskusu Klemna Nemaniča v 57. minuti Maribor hitro odločil tekmo.

V 59. minuti je neodločnost Taborove obrambe kaznoval Jan Mlakar. Ta je v igro namesto Tavaresa vstopil le minuto prej in nato z natančno odmerjenim strelom v spodnji levi kot Koprivca povišal vodstvo gostov.

Jan Mlakar je takoj po vstopu na igrišče navdušil z dvema goloma. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ob koncu 62. minute so vijoličasti prišli še do tretjega zadetka. V kazenskem prostoru je po dolgi podaji žogo sprejel Mlakar in po štirih minutah na igrišču s spretnim poskusom zabil še svoj drugi gol.

Domači so bili najbližje zadetku v 71. minuti. Z glavo je po podaji s strani poskusil Leon Sever, a jo je Špiro Peričić preusmeril v kot. Po njem se je mreža Maribora sicer zatresla, a je sodnik Rade Obrenović zaradi prepovedanega položaja gol Nemaniča razveljavil.

Koprivec je moral nato še četrtič pobrati žogo iz mreže, potem ko je po prekrasnem strelu v 75. minuti zadel Repas. Do konca tekme so si domači prizadevali priti do zadetka, a je bil dvakrat na mestu Jug.

V soboto se bodo nogometaši Tabora v gosteh pomerili s Celjem, Mariborčane pa isti dan čaka večni derbi proti Olimpiji.

Stadion Rajka Štolfe, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Mikača, Černe.



Strelci: 0:1 Bajde (38.), 0:2 Mlakar (59.), 0:3 Mlakar (62.), 0:4 Repas (75.)



CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški, Mihaljević (od 69. Aliaj), Makoumbou, Tolić (od 62. Stare), Krivičić (od 69. Sever), Salkić, Djalo Aldair (od 77. Ndzengue), Stančič (od 77. Stanković).

Maribor: Jug, Kolmanič, Peričić, Martinović (od 80. Uskoković), Santos, Kronaveter, Repas, Cretu, Bajde (od 58. Požeg Vancaš), Kotnik (od 46. Matko), Tavares (od 58. Mlakar).



Rumeni kartoni: Mihaljević, Aldair Djalo, Nemanič; Tavares, Repas.

KONEC TEKME! Po treh hudih porazih, ki jih je v Sežani doživel ob zadnjih treh gostovanjih, je Maribor tokrat navdušil in prišel do zanesljive zmage. Morda navijače Maribora čakajo lepši časi?



VIDEO: gol Jana Repasa:





GOOOOL!!! Maribor od 76. minute vodi že s 4:0, tudi tokrat pa smo v Sežani videli evrogol. Po strelu od daleč je zanj poskrbel Jan Repas.



VIDEO: drugi gol Jana Mlakarja:





GOOOL!!! Še drugi gol Jana Mlakarja v manj kot petih minutah, spet je napadalec Maribora mojstrsko zaključil akcijo, Maribor od 63. minute naprej vodi s 3:0. Tekma v Sežani je očitno odločena.



VIDEO: gol Jana Mlakarja:





GOOOL!!! Le minuto za tem, ko je prišel v igro, je napadalec Maribora Jan Mlakar zelo spretno zaključil hitro akcijo gostov in v 59. minuti povišal vodstvo Maribora na 2:0.



57. minuta: spet je bil nevaren Tabor. Po kotu je do strela z glavo prišel branilec Klemen Nemanić in za las zgrešil cilj.



51. minuta: v akciji je bil zdaj Tabor. Do strela je prišel hrvaški vezist Tom Alen Tolić. Njegov močan strel je zletel malo mimo vrat mariborske številke ena, Ažbeta Juga.

Kaj nas čaka v drugih 45 in še nekaj minutah? Maribor na odmor odhaja s prednostjo. Glede na prikazano, zasluženo. Bo v drugem polčasu vzdržal in prišel do prve letošnje zmage? po daljšem obdobju brez priložnosti je bil zdaj tik pred koncem prvega polčasa v akciji Tabor. Do lepe priložnosti je prišel, ki pa se pri zaključnem strelu ni najbolj izkazal. Priložnost za izenačenje je splavala po vodi. igra se je po zadetku Maribora umirila. Gostje za zdaj nadzorujejo dogajanje na igrišču. Maribor je prišel do vodstva na stadionu Rajka Štolfa. V kazenskem prostoru Tabora je z desne strani do strela prišel in ob ne najboljšem posredovanju vratarja Tabora zadel. zdaj pa velika priložnost za Maribor. Do žoge je pred golom prišel najboljši strelec v zgodovini prve slovenske lige in poizkusil zabiti gol. Ni mu uspelo, z obrambo se je izkazal vratar Tabora prvi je zapretil Tabor. Od daleč je s strelom poizkusil, ki pa ni bil dovolj natančen.