Prvi odgovor o novem trenerju Maribora je že znan

"DNK Maribora, ki je bil znan, oziroma pot, ki je šla verjetno v napačno smer. Jaz sem na te stvari na nek način opozarjal, ljudje v klubu pa so se verjetno odločili, da so potrebne spremembe. Stvari za nazaj sam ne bi rad pogreval," je po manj kot dnevu v tej vlogi kot novi športni direktor po zmagi v Sežani pred kamere in novinarske diktafone stopil Marko Šuler, ki o odhodu njegovega predhodnika Oliverja Bogatinova in trenerja Maura Camoranesija ni govoril.

Saša Gajser je med kandidati in pripravljen na izziv

Do zmage s 4:0 v Sežani, kjer so zmagali prvič po treh hudih porazih, ki so jih ob zadnjih gostovanjih tam doživeli, je Mariborčane popeljal Saša Gajser, ki je pripravljen na nov izziv. Da naziv začasnega spremeni v naziv trajnega trenerja. "To sploh ni vprašanje, seveda sem," je povedal večkratni "gasilec" ob trenerskih menjavah v Ljudskem vrtu.

Ali bo 47-letni Mariborčan trener štajerskega ponosa res postal, ni znano, je pa Šuler potrdil, da je med kandidati. "Absolutno je med kandidati. Bili bi neresen klub, če ne bi bil," je povedal novi glavni akter mariborske nogometne športne politike in dejal, da Maribor novega trenerja pred sobotnim derbijem z Olimpijo najverjetneje ne bo dočakal. "Mislim, da bo Maribor novega trenerja dobil po Olimpiji," je zbranim novinarjem okoli sebe povedal nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant in tudi uspešni nogometaš Maribora.

Mariborčani po remiju Olimpije in Domžal v 24. krog Prve lige Telekom Slovenije, ki bo ponudil prvi letošnji večni derbi, vstopata izenačena na vrhu lestvice.