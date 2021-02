Velik kadrovski pretres torkovega večera v NK Maribor

Iz NK Maribor so v torek pozno zvečer sporočili, da so prekinili sodelovanje s športnim direktorjem Oliverjem Bogatinovim in trenerjem Maurom Camoranesijem. Novi športni direktor je postal nekdanji nogometaš Maribora Marko Šuler. Trenersko delo bo začasno prevzel Saša Gajser.

Le deset ur za tem, ko je trener Maribora Mauro Camoranesi dobro razpoložen nastopil na novinarski konferenci pred sredino prvenstveno tekmo proti svojemu nekdanjemu klubu Taboru iz Sežane, so iz NK Maribor sporočili, da sloviti Argentinec z italijanskim potnim listom ni več trener članske ekipe.

Ob tem so dodali, da klub zapuščajo tudi vsi njegovi sodelavci, in, kar je veliko pomembneje, tudi športni direktor Oliver Bogatinov.

Odločitev vodstva kluba o spremembah v športnem delu po večerni seji upravnega odbora: Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor.



O premišljeni odločitvi v tako kratkem času je težko govoriti, je pa zadnji velik kadrovski pretres v vrstah najbolj trofejnega slovenskega nogometnega kluba posledica slabe podobe članske ekipe in pestrega dogajanja v Ljudskem vrtu v dneh po petkovem prvenstvenem domačem porazu proti Celju z 0:1.

V začetku tega tedna je na dan prišla informacija, da je začasno suspendiran nekdanji uspešni nogometaš Maribora Marko Šuler, ki je v klub prišel nedavno in prevzel vlogo pomočnika Bogatinova.

Po kratkem stiku med pomembnima akterjema športne politike Maribora je krajšo očitno potegnil Bogatinov, ki je bil v klubu od junija 2019, ko ga je v Ljudski vrt pripeljal Zlatko Zahović. Kot trenerju, ki se je izkazal z delom v Aluminiju, mu je namenil vlogo direktorja mladinskega pogona mariborskega kluba, po Zahovićevem lanskoletnem nenadnem marčevskem odhodu pa je njegov naslednik postal prav Bogatinov.

Izjava za javnost NK Maribor:

Direktor NK Maribor Bojan Ban in predsednik kluba Drago Cotar. Foto: Vid Ponikvar "Sporočamo odločitev vodstva kluba: po tehtnem premisleku klubskega vodstva in osrednjem vodilu, ko je v ospredju predvsem skrb za dobrobit ter nadaljnji razvoj kluba, je sprejet sklep upravnega odbora o spremembah v športnem delu: Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor.



Smernice delovanja, ki jih je vodstvo kluba zastavilo ob začetku sodelovanja, niso bile izpolnjene. Znašli smo se v rezultatski krizi, ki traja in trenutno ne zaznavamo znakov sprememb. Zavedamo se specifičnosti priprav, toda ne glede na okoliščine ni opazne nadgradnje dela. Na igrišču ni prisotne energije moštva, zaznati je krizo odnosov v slačilnici, kar je posledica nekomunikacije med igralci in strokovnim štabom. Odločitev je sprejeta z namenom, da se 15-kratni državni prvak vrne k utečenim vrednotam, na katerih smo gradili vrsto let.



Zato je vodstvo kluba sprejelo sklep, da je za vrnitev na pravo pot potrebna sprememba pri vrhu športnega dela strokovne piramide. Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor. Prav tako je zaključeno tudi sodelovanje s preostalimi člani strokovnega štaba, ki so bili izbrani kot sodelavci dosedanjega trenerja (Andres Roberto Yllana, Miguel Enrique Albino, Fernando Daniel Nowicki, Victor Palacios).



Vsem dosedanjim članom želimo vso srečo in veliko uspehov na nadaljnji poklicni poti."

Izgubljen naslov in evropski polom

Bogatinov je z delom v Zahovićevih čevljih začel z imenovanjem hrvaškega trenerja Sergeja Jakirovića, ki pa v Ljudskem vrtu ni zdržal dolgo. Odšel je že na začetku te sezone po vsega 13 tekmah po evropskem polomu in izpadu proti polamaterskemu Coleraineju iz Severne Irske.

Obdobje Bogatinova bodo v Mariboru pomnili tudi po drugem mestu v prejšnji prvenstveni sezoni, v kateri so vijoličasti v zaključku sezone z nekaj porazi izgubili naslov, ki se jim je dolgo časa nasmihal.

Od pokalnega naslova se je Maribor v sezoni 2019/20 poslovil že pred tem, ko je bil v klubu še Zahović. Na prvi stopnički je nepričakovano izgubil proti takratnemu drugoligašu Kopru.

Mauro Camoranesi klop NK Maribor zapušča po 21 tekmah, v katerih je zbral 11 zmag, 6 remijev in 4 poraze. Foto: Vid Ponikvar

Po spodletelih pripravah v Turčiji je šlo vse navzdol

Po prvi polovici te sezone je Mariboru, ki je v igri tudi še za pokalno lovoriko, kazalo dobro. Prezimil je na prvem mestu, prav zima pa je bila za zdaj že nekdanjo mariborsko kadrovsko zasedbo usodna. Po spodletelih pripravah v Turčiji, kjer se je z novim koronavirusom okužil večji del odprave, je Maribor za zdaj veliko razočaranje začetka leta 2021.

Najprej je s 3:3 remiziral v Domžalah, potem z 1:1 remiziral z Bravom in nazadnje izgubil proti Celju, vmes pa zdrsnil z vrha lestvice. Kritike na račun podobe Maribora so bile vse bolj množične in glasnejše, zdaj se je zgodilo to, kar se v Mariboru rado dogaja.

Nov pretres, po katerem bo kocke na novo skušal sestaviti Šuler, ki je tako ekspresno po koncu bogate nogometne poti v drugi karieri hitro dobil priložnost za velik, pa tudi zelo zahteven izziv. Težave NK Maribora so najverjetneje precej globlje od nekaj posameznih imen, okolje pa nepotrpežljivo in zelo kritično. Kot se za nogometne velikane, kar Maribor za slovenske razmere vsekakor je, spodobi.

Mariboru ne bo lahko že v sredo, ko gostuje v zanj vedno neugodni Sežani, potem pa v soboto v Ljudski vrt prihaja odlična Olimpija, ki ima na vrhu trenutno dve točki prednosti. Pestro bo …