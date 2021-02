Olimpija drugič zapored ostala brez zmage

Olimpija, ki je danes igrala brez kaznovanega kapetana Timija Maxa Elšnika, se bo na sobotni večni derbi podala s prvega mesta, a z istim točkovnim izkupičkom, potem ko so se z Domžalčani razšli z delitvijo točk. Slednji tako ostajajo na četrtem mestu z desetimi točkami zaostanka za Ljubljančani in Mariborčani, ki ju na vrhu lestvice loči le Olimpijin boljši medsebojni izkupiček z dosedanjih dveh derbijev.

Varovanci Dejana Djuranovića so na gostovanju v prestolnici pogrešali kaznovanega Zenija Husmanija, a vseeno imeli pobudo v prvem polčasu. V tretji minuti je bil Dario Kolobarić le malce prekratek, da bi žogo dvignil prek Žige Freliha, ki je pravočasno krenil iz vrat.

V 11. minuti je na drugi strani z glavo poskušal Andres Vombergar, a je bil na mestu Ajdin Mulalić.

Foto: Vid Ponikvar

Domžalčani so imeli novo priložnost v 15. minuti, ko je zvit poskus Senijada Ibričića v kot preusmeril Frelih. Slednji je imel še naprej več dela. V 19. minuti je poskusil še Arnel Jakupović, a je vratar Olimpije žogo potisnil v kot.

Do konca polčasa sta od daleč poskusila še Jakupović in Ćorić. Prvi je v 34. s prostega strela znova ogrel dlani Freliha, Ćorić pa je minuto kasneje na drugi strani zadel le zunanji del mreže Mulalića. Ta je zlahka posredoval tudi ob strelu Matica Finka v 39. minuti.

V drugi del je Olimpija krenila bolj odločno. V 50. minuti je streljal Ante Ćorić, zadel soigralca Gala Kureža, Mulalić pa je s skrajnimi močmi žogo preusmeril v kot.

Blizu vodstva so bili Ljubljančani v 69. minuti, ko je Radivoj Bosić za las zgrešil vrata Mulalića, a je iz ugodnega položaja streljal zelo slabo. Na drugi strani je podobno slabo streljal Kolobarić. So pa bili v 82. minuti blizu vodstva gosti, a žoge po kotu v gneči niso uspeli potisniti v mrežo.

V 87. minuti je po indirektnem prostem strelu z neposredne bližine poskusil še Ibričić, a je v glavo zadel Finka. Konca tekme po drugem rumenem kartonu ni dočakal Bosić.

Olimpija bo v 24. krogu prihodnjo soboto gostovala v Mariboru, Domžalčani pa bodo dan kasneje gostili Gorico.

Olimpija : Domžale 0:0

Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Ponis, Kordež, Kasapović.



Olimpija: Frelih, Pavlović, Delamea Mlinar, Korun, Fink, Kurež (od 59. Bosić), Valenčič (od 75. Sešlar), Kapun, Ćorić (od 59. Ostrc), Ivanović (od 83. Boakye), Vombergar (od 59. Perović).

Domžale: Mulalić, Sikošek, Šoštarič Karič, Klemenčič, Žinič, Svetlin (od 80. Podlogar), Markuš, Pišek (od 80. Käit), Jakupović, Ibričić, Kolobarić (od 84. Vuk).



Rumeni kartoni: Bosić, Valenčič, Pavlović, Frelih; Jakupović.

Rdeči karton: Bosić (90.).

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! V Stožicah nismo videli zadetkov. Olimpija in Domžale sta se razšla z remijem.



85. minuta: Domžale so imele na voljo indirektni strel znotraj kazenskega prostora Olimpije. Z leve strani ga je izvedel Senijad Ibričić in v glavo zadel Matica Finka. Tekma je bila za nekaj trenutkov prekinjena, Domžalčani pa so zapravili priložnost za vodstvo ob koncu tekme.



VIDEO: priložnost Petra Bosića:





69. minuta: zdaj pa velika priložnost za Olimpijo. Po podaji Vitje Valenčič je na desni strani do strela neoviran prišel Radivoje Bosić, ki pa je zgrešil cilj. Mrežo je zatresel zgolj z zunanje strani.



66. minuta: po prostem strelu z desne strani in ostri žogi Arnela Jakupovića se pred golom Olimpije ni najbolje znašel Sven Šoštarić Karić, v nadaljevanju akciji pa je do strela s strani prišel kapetan Domžalčanov Senijad Ibričić, ki pa ni bil dovolj natančen. Žoga je zletela mimo vrat.



VIDEO: priložnost Anteja Čorića:





50. minuta: priložnost za Olimpijo, streljal je Ante Čorić, žoga se je odbila od Gala Kureža, s skrajnimi močmi pa jo je v kot odbil domžalski vratar Aldin Mulalić.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas na največjem slovenskem stadionu čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! V prvih 45 minutah gola nismo dočakali, so pa bili nevarnejši Domžalčani. Bodo nogometaši Olimpije še drugič v nizu ostali brez zmage?



30. minuta: pol ure igre je za nami, v Stožicah pa še čakamo na prvi gol. Boljši nasprotnik so Domžale.



VIDEO: priložnost Arnela Jakupovića:





18. minuta: Domžale so bile zelo nevarne. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Arnel Jakupović, ki se je v prejšnjem krogu izkazal z evrogolom. Tokrat mu je nov zadetek z dobrim posredovanjem preprečil vratar Olimpije Žiga Frelih.



10. minuta: po levi strani je prodiral kapetan Domžal Senijad Ibričić, ki pa pri zaključnem strelu ni bil dovolj natančen.



ZAČETEK TEKME! V Stožicah se je začela tekma nasprotnikov, ki sta dobro začela z letom 2021. Olimpija je premagala Koper in Muro, v zadnjem krogu pa remizirala proti Aluminiju. Domžale so remizirale z Mariborom, premagale pa Celje in Tabor. Kaj nas čaka danes?