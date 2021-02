Oliver Bogatinov predstavil svojo resnico in odprl Pandorino skrinjico

Oliver Bogatinov vlogo športnega direktorja najbolj trofejnega slovenskega kluba zapušča po natanko 333 dneh, iz NK Maribor, kjer je bil pred tem direktor mladinskega pogona, pa odhaja po letu in osmih mesecih.

Jasno je, da je bil odhod boleč, po besedah, ki jih v sredo zvečer zapisal v sporočilu za javnost, pa je očitno, da tudi ne najbolj prijateljski. Kot je očitno tudi to, da za, kot je zapisal, šokantno odločitev, krivi svojega pomočnika, po novem pa naslednika Marka Šulerja.

"Težke" besede ob grenkem slovesu

"V slogu nekaterih drugih zapisov se moram tudi sam posuti s pepelom, saj sem kriv, ker sem v letu 2021 pripeljal v klub pomočnika, ki je ob močni podpori konstantnih sil, ki delujejo izven uradnega dela kluba, v slačilnico vnesel nemir in porušil red. Novemu športnemu direktorju želim, da bo tisto, kar bo sejal, tudi žel," je bil nevsakdanje neposreden Bogatinov in razkril razloge za njegov zgodnji odhod.

"Pogodbo z Mariborom sem prekinil danes v zgodnjih jutranjih urah. Ker sklepa o razrešitvi in razlogov zanj nisem nikoli prejel drugače, kot jih prebral preko medijev, sem se tudi primoran odzvati na medijske zapise, ki so očitno v nasprotju s samimi dejstvi," je sporočil Bogatinov.

Maribor je v času, ko je bil njegov športni direktor Jeseničan, zbral 20 zmag, šest remijev in osem porazov. Foto: Vid Ponikvar



"Sliko in resnico o tem, zakaj hitenje z objavo in ustvarjanje medijskega linča, si lahko ustvari vsak posameznik sam. Nekomu se je strašno mudilo. Včeraj je priprava na današnjo tekmo potekala po ustaljenem protokolu, v večernih urah pa je sledil šok," je pestro dogajanje v pisarnah štajerskega nogometnega hrama opisal 42-letni Jeseničan in v nadaljevanju nanizal stvari, na katere je po koncu svojega delovanja v Mariboru ponosen. Posul se je tudi s pepelom zaradi stvari, ki so bile slabe. Za konec je svojemu nekdanjemu klubu zaželel srečo. "Klubu želim, da uspešno nadaljuje z zastavljenimi smernicami in začrtani poti," je zapisal ob koncu.

Kaj je Oliver Bogatinov prinesel Mariboru ...

Preverimo na hitro, kakšna je mariborska zapuščina Bogatinova, ki je v Ljudski vrt prišel v težkih časih. Po nenadnem lanskoletnem marčevskem odhodu Zlatka Zahovića, ta je klub zapustil ob padanju evropskega Maribora, kot smo ga pod njegovim vodstvom poznali v letih pred tem. V klubu je ob ugledu, denarju od nagrad in prodaj v 13 letih, legendarni Zahović pustil tudi stroškovno zelo drago ekipo, ki jo je bilo treba plačevati.

Kar nekaj lastnikov "težkih" pogodb je v času Bogatinova odšlo, Maribor je v zadnjem letu močno znižal klubske stroške, ob tem pa uveljavil nekaj mladih nogometašev. Bogatinov je poskrbel tudi za nekaj prihodov, ki se utegnejo Mariboru obrestovati že v tej sezoni. Dva od teh, Jan Mlakar in Jan Repas, sta s spektakularnima zadetkoma zablestela tudi ob današnji sijajni zmagi s 4:0 nad Taborom v Sežani, kjer je "novi" Maribor prekinil črn niz porazov z gostovanj na stadionu Rajka Štolfa.

Veliko razočaranje nogometašev Maribora po evropskem porazu proti Coleraineju po enajstmetrovkah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

... in kaj mu je "vzel"?

Bogatinov, ki so ga skupaj z "njegovima" trenerjema Sergejem Jakirovićem in Maurom Camoranesijem pestile tudi nesrečne okoliščine (izbruh okužb z novim koronavirusom na letošnjih zimskih pripravah v Turčiji, huda poškodba stebra obrambe Nemanja Mitroviće, dolgotrajna kazen za Martina Mileca), pa je v Mariboru doživel tudi spodrsljaj v zaključku prejšnje prvenstvene sezone. Vijoličasti so z nekaj nepričakovanimi porazi v zaključku sezone iz rok izgubili naslov, ki se jim je nasmihal pred tem.

Veliko večji udarec je bil zgodnji avgustovski evropski izpad proti severnoirskem Colerainu na prvi stopnički kvalifikacij za ligo Europa. Po tem, ko so Mariborčani prezimili na vrhu, so v leto 2021 krenili z remijema proti Domžalam in Bravom. Ekipama, ki letos še nista izgubili. Sledil je sobotni poraz proti Celju, ki je bil očitno usoden. V tako zahtevnem okolju, kot je Maribor, brez prave podpore in dovolj velikega imena pač ni mogel zdržati. Če ne bi odšel danes, pa bi se to verjetno zgodilo jutri, pojutrišnjem ...

Izjava za javnost Oliverja Bogatinova:

"Javnost obveščam, da sem na dan 24. 2.2021, v jutranjih urah, sporazumno prekinil sodelovanje z NK Maribor v vlogi športnega direktorja kluba.



Ker Sklepa o razrešitvi in razlogov zanj nisem nikoli prejel drugače, kot jih prebral preko medijev, sem se tudi primoran odzvati na medijske zapise, ki so očitno v nasprotju s samimi dejstvi.



Sliko in resnico o tem, zakaj hitenje z objavo in ustvarjanje medijskega linča, si lahko ustvari vsak posameznik sam. Nekomu se je strašno mudilo. Včeraj je priprava na današnjo tekmo potekala po ustaljenem protokolu, v večernih urah pa je sledil šok.



Sam lahko povem, da sem ponosen in hvaležen za 333 dni delovanja v klubu.



Ponosen in hvaležen sem, da smo v marcu 2020 iz 4. mesta na lestvici, ko smo zaostajali tako za Olimpijo, Aluminijem in Celjem, uspeli prehiteti Olimpijo, vendar žal končali drugi.



V tem času smo uspeli prilagoditi stroške delovanja prve ekipe novim razmeram, a hkrati investirali v mlade igralce. Trenutna prva ekipa šteje v povprečju 5 let manj kot lanska prva ekipa.



V novi sezoni smo tudi pridobili dva mlada reprezentanta, Kolmaniča in Matkota. Slednji je postal tudi Vijolični bojevnik, kar kaže, da tudi navijači pozdravljajo njegov prihod v klub, za prvega pa sem zelo uspešno zaključil pogajanja o prestopu, o katerem boste obveščeni v naslednjih dneh.



Uspešno sem nastavil pomlajevanje ekipe in racionalizacijo poslovanja. Proces se je začel z odhodi nekaterih igralcev, a kljub temu, smo letošnjo sezono prezimili na prvem mestu in prepričan sem, da bi tam tudi končali prvenstvo.



Proces bi nadaljeval tudi od junija dalje, ko preteče nekaj "težkih" starih pogodb, in bi se tako prilagodili novim razmeram s ciljem osvojitve naslova prvaka. V tem duhu je tudi potekal proces podaljševanja pogodb.



Edino, na kar nisem ponosen, je izpad na prvi oviri v evropskem tekmovanju in na tem mestu bi se še enkrat opravičil za ta izpad vsem navijačem. To je bil eden težjih trenutkov v moji karieri.



V slogu nekaterih drugih zapisov se moram tudi sam posuti s pepelom, saj sem kriv, ker sem v letu 2021 pripeljal v klub pomočnika, ki je ob močni podpori konstantnih sil, ki delujejo izven uradnega dela kluba, v slačilnico vnesel nemir in porušil red. Novemu športnemu direktorju želim, da tisto, kar bo sejal, bo tudi žel. Klubu pa, da uspešno nadaljuje z zastavljenimi smernicami in začrtani poti."