Na Bonifiki padla Mura: v Kopru si lahko oddahnejo #video

Koprčani so po uvodnem nizu treh porazov le dočakali prvo spomladansko zmago. Junak tokrat čvrste koprske zasedbe je bil Darko Mišić, ki je dosegel edini gol na tekmi. Koper je zdaj s 33 točkami v družbi Domžal in Brava, te ekipe zasedajo četrto, peto in šesto mesto. Mura ostaja tretja, ima pa štiri točke prednosti pred četico zasledovalcev. Sama pa za vodilnima Mariborom in Olimpijo zaostaja za šest točk.

Ekipi sta si v prve pol ure priigrali nekaj bolj ali manj nenevarnih strelov, v 30. minuti pa je nevarneje zagrozil Klemen Šturm, ko je malce z leve strani za malo zgrešil cilj. Takoj zatem je Amadej Maroša zapravil nov obetaven napad Mure, v 35. minuti pa so povedli domači nogometaši. Matko Obradović je sprva še odbil žogo po podaji oziroma strelu z leve strani, a jo je nato poslal na nogo Darku Mišiću, ki mu iz bližine ni bilo težko zadeti za 1:0.

Srečanje je odločil Darko Mišić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem polčasu je bilo najprej malce bolj vroče v 52. minuti, ko je Nardin Mulahusejnović na levi strani poskusil žogo spraviti mimo Obradovića, a je ta dobro reagiral. V 57. minuti je na drugi strani novo priložnost za Muro zapravil Šturm, v 68. minuti pa je bil še bližje izenačenju Jan Gorenc, ko je v kazenskem prostoru zadel vratnico.

Ante Šimundža, ki je sicer pogrešal precej nogometašev zaradi kazni, bolezni, poškodb (Žan Karničnik, Žiga Kous, Klemen Pucko, Aljaž Antolin ...), je poskusil z menjavami priti do tako želenega zadetka, toda Koprčani so danes precej dobro opravljali svoje obrambne naloge in ohranili mrežo nedotaknjeno.

Koper bo v 24. krogu v ponedeljek gostoval pri Aluminiju, Mura pa v nedeljo pri Bravu.

Koper : Mura 1:0 (1:0) Stadion Bonifika, brez gledalcev, sodniki: Sagrković, Povšnar, Švarc. Strelec: 1:0 Mišić (35.). Koper: Vargić, Rajčević, Žužek, Cerovec, Mišić, Caimacov (od 90. Jelić Balta), Pejić, Guberac, Dodlek (od 76. Knežević), Barišić (od 64. Stevanović), Mulahusejnović (od 64. Spinelli). Mura: Obradović, Šturm (od 75. Žižek), Lovrić, Maruško, Gorenc, Horvat (od 81. K. Cipot), Ouro, Kouter, Bobičanec (od 46. Filipović), Klepač (od 75. Đurak), Maroša (od 81. T. Cipot). Rumeni kartoni: Dodlek, Pejić; Maruško, Filipović, Lovrić, Šturm.

Rdeči karton: /.