Z igralcem manj do točke, a zaostanek ostaja enak #video

Nogometaši Gorice in Aluminija so se v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Zadnjeuvrščena Gorica je brez kaznovanega Matica Paljka gostila predzadnji Aluminij, ki še vedno ni mogel računati na Harisa Kadrića. Kljub temu, da je igrala skoraj cel drugi polčas z igralcem manj, je primorska ekipa iztržila točko, a zaostanek za današnjim tekmecem ostaja kar zajeten - šest točk.

Novogoričani so bili v prve pol ure nekoliko podjetnejši, toda Luka Janžekovič ni imel nobenega dela z ustavljanjem nevarnih žog, saj teh ni bilo. V 34. minuti je z diagonalnim strelom z desne strani poskusil Til Mavretič, a tudi ta ni bil ne natančen ne posebej nevaren, Rok Grudina pa je v 41. minuti z glavo žogo poslal čez gol, tako da ne eni ne drugi ekipi v tem delu igre ni uspelo sprožiti strela v okvir vrat.

Čeprav so dotlej več pokazali Novogoričani, pa so se ti v 50. minuti znašli v škripcih, saj si je drugi rumeni karton prislužil Grudina. Kidričani so se nekoliko pogumneje pognali v napad in prišli do nekaj (pol)priložnosti. V 55. minuti je Alen Krajnc pri Aluminiju sprožil v kazenskem prostoru, Darko Marjanović pa je prvič na tekmi moral posredovati. Drugič je v 65. minuti branil še po poskusu Dohyun Kima.

V 67. minuti je z glavo poskusil Tonči Mujan, bil je v ugodnem položaju, a je žogo poslal v Marjanovićevo naročje. Kljub igralcu manj je enega nevarnejših strelov v 74. minuti s 15 metrov malce z leve strani sprožil Tjaš Begić, toda za malo zgrešil cilj. To pa je bila v napadalno skromni predstavi tudi zadnja resna priložnost tekme.

Gorica bo v 24. krogu v nedeljo gostovala v Domžalah, Aluminij pa bo v ponedeljek gostil Koper.

Gorica : Aluminij 0:0 Športni park, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Kovačič, Brezar. Strelci: /. Gorica: Marjanović, M. Kavčič, Mevlja, T. Kavčič, Širok (od 80. Hodžić), Grudina, Mavretič, Cvijanović (od 57. Nkama), Begić (od 87. Kačinari), Šehić (od 46. Oyewusi), Velikonja (od 46. Vipotnik). Aluminij: Janžekovič, Azemović, Petek, Jakšić, Ploj (od 60. Krefl), Čermak (od 69. Bolha), Prša (od 77. Marinšek), Kim, Mujan (od 77. T. Pečnik), Krajnc (od 69. Jauk), Flakus Bosilj. Rumeni kartoni: Grudina, Nkama; Jakšić, Čermak, Petek, Bolha, Krefl.

Rdeči karton: Grudina (50.).