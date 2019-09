Olimpija pred hudim izpitom, Maribor danes spet za 100 tisoč evrov

Ko sta se Ante Šimundža in Dejan Grabić spopadla prvič v tej sezoni, so gledalci videli kar sedem zadetkov.

Ko sta se Ante Šimundža in Dejan Grabić spopadla prvič v tej sezoni, so gledalci videli kar sedem zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Klubi Prve lige Telekom Slovenije v zgoščenem ritmu vstopajo v 11. krog. Začel se bo v Ljubljani, nadaljeval v Domžalah, kjer bo v sosedskem derbiju gostovala vodilna Olimpija, torkov spored pa bo sklenil večerni spopad med Mariborom in Rudarjem. V četrtek bo zanimivo v Kranju in Celju. To bo zadnji krog pred sobotnim večnim derbijem v Stožicah.

Prvoligaška nogometna karavana se bo danes ustavila na treh prizoriščih. Uvodno dejanje 11. kroga bo v Ljubljani, kjer se bosta že ob 15.45 spopadla Bravo in Mura. Dvoboj, ki si ga lahko v neposrednem prenosu ogledate na Planet 2, predstavlja vrhunec današnjega bogatega nogometnega dogajanja v Spodnji Šiški. Kluba sodelujeta tako tesno, da sta se odločila, kako se bosta pred dvobojem članskih zasedb pomerili tudi mlajši selekciji obeh klubov. Bravo je trenutno na šestem, Mura pa na tretjem mestu. Po desetih krogih sta zelo zadovoljna z uvrstitvijo, saj mladi ljubljanski klub v krstni prvoligaški sezoni stremi k obstanku, črno-beli pa k preboju v Evropo.

Če gre soditi razplet današnjega dvoboja po prvem medsebojnem obračunu v tej sezoni, se bosta mreži zatresli kar nekajkrat. Mura je namreč v 2. krogu doma ugnala Bravo s 4:3. ''Pričakujem manj zadetkov z obeh strani, ker vemo, koliko so točke pomembni obema ekipama,'' se trener Dejan Grabić vendarle nadeja bolj čvrsti obrambi, kot je bila na gostovanju v Fazaneriji. ''Pričakujem čvrsto in poletno ekipo Brava, ki doma vedno igra napadalno in agresivno,'' strateg Mure Ante Šimundža po drugi strani upa, da bodo njegovi izbranci še bolj čvrsti v duelih kot so bili na zadnjem dvoboju s Celjem, ki zaradi sporne 11-metrovke še vedno dviga prah, zlasti v knežjem mestu.

Olimpija pri Domžalah, ki z Razdrhom ne izgubljajo

Andrej Razdrh se bo prvič pomeril proti nekdanjemu klubu Olimpiji kot trener Domžal. Foto: Vid Ponikvar Ob 18. uri se bo začel derbi ljubljanske kotline. V Športnem parku ob Kamniški Bistrici se bosta spopadla Domžale in Olimpija. Dvoboj bo sodil najboljši slovenski delivec pravice Damir Skomina (sobotni derbi med Olimpijo in Mariborom bo sodil Kranjčan Nejc Kajtazović), oba kluba pa vstopata vanj z ogromnimi pričakovanji.

Gostitelji želijo nadaljevati uspešen niz osvajanj točk pod vodstvom novega trenerja Andreja Razdrha, ki bo imel danes opravka z nekdanjim klubom, Ljubljančani, ki vodijo na lestvici, pa imajo priložnost, da se zasidrajo na vodilnem položaju in največjim tekmecem preprečijo, da bi se jim še bolj približali zmajem. Zlasti Mariboru. To bi zmajem pred bližajočim se sobotnim večnim derbijem ogromno pomenilo.

''Tempo je ubijalski,'' se novopečeni trener Domžal zaveda, kako bodo rumeni ob koncu tedna odigrali že šesto tekmo v 17 dneh. Tokrat bodo imeli opravka z zeleno-belimi, ki so jih v 2. krogu v Stožicah odpravili s 4:2. ''Spoštujemo Domžale, so velika ekipa in vemo, kaj pomenijo v slovenskem nogometu. Tako Domžalčani kot mi smo igrivi, radi igramo tako, da zabijamo gole, tako da pričakujem tekmo z veliko goli,'' trener Olimpije Safet Hadžić, ki je z nedeljsko zmago nad Bravom poskrbel za boljšo voljo v klubu, cilja na novo zmago. Zaradi napadalne igre Domžal pričakuje, da bo obramba zmajev na veliki preizkušnji. Pomagal ji bo tudi Macky Bagnack, ki je okreval po poškodbi gležnja.

Maribor dobro ve, česa je zmožen Rudar

Darko Milanič želi nadaljevati zmagoviti niz v prvenstvu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Pester sredin spored bosta zvečer v Ljudskem vrtu sklenila Maribor in Rudar. Vijolice so veliki favoriti. Ponovno si lahko prislužijo bogato nagrado v vrednosti 100 tisoč evrov, ki jo obljublja športni direktor Zlatko Zahović, in nadaljujejo uspešen niz v prvenstvu, kjer so premagali Bravo, Domžale, Aluminij in Triglav. Zmagovito serijo so vmes pokvarili z nepričakovanim izpadom iz pokala, v prvenstvu pa jim gre veliko bolje, saj so se Olimpiji približali na tri točke zaostanka.

''Velenjčani so V prejšnjem tednu pokazali, da so lahko zelo nevarni, ko so v pokalu premagali Olimpijo. To nam je opozorilo, da bomo morali biti na visokem nivoju. Želim videti moštvo, ki bo razigrano v napadu in bo prevzelo pobudo, a bomo potrebovali tudi potrpljenje, vztrajnost pri tem namenu,'' opozarja trener Maribora Darko Milanič. Opravka bo imel s klubom, ki se je za razliko od Maribora (in Olimpije) uvrstil med osem najboljših v pokalu, v prvenstvu pa mu ne cvetijo rožice, saj je še edini brez zmage, tako da zaseda neslavno zadnje mesto. Izbranci Nikole Jaroša so nazadnje ostali praznih rok proti prerojenim Domžalam (2:3), a v zadnjih minutah srečanja dokazali, da bi lahko v prihodnje mešali štrene (naj)boljšim. Maribor si pred gostovanjem v Ljubljani noče privoščiti domačega spodrsljaja.

Triglav prvič brez Dončića, prihaja vroči Aluminij

Kranjčani so v prvenstvu padli v črni niz rezultatov. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Četrtek prinaša dva spopada. Kranjčani so se po sedmih zaporednih porazih v prvenstvu odločili za menjavo trenerja. Gorenjski orli še niso sporočili, kdo bo nasledil Dejana Dončića, začasno pa ga bo na vročem stolčku zamenjal donedavni pomočnik Vlado Šmit. Imel bo zahtevno nalogo, saj se bo na Gorenjskem mudil Aluminij, največje pozitivno presenečenje te sezone. Kidričani navdušujejo z domiselno igro v napadu, kjer preti tekmecu nevarnost s številnim položajem, najbolj pa so ponosni na jekleno in disciplinirano obrambo, s katero bi lahko imeli napadalci Triglava veliko težav.

''Vemo, da je v Kranju težko igrati, lestvica ne govori realnega stanja o njih, so precej boljše, zato moramo biti povsem osredotočeni na našo igro, če se želimo iz Kranja vrniti z novimi točkami,'' pred gostovanjem na Gorenjskem sporoča Mario Lucas Horvat. Če bi Olimpiji spodrsnilo v Domžalah, bi se Aluminiju odprla tudi pot do vodilnega položaja v prvi ligi. Imel bo opravka s klubom, ki je že skoraj pozabil, kakšen je občutek, ko v prvi ligi premagaš tekmeca in vknjižiš tri točke.

Celjani se želijo maščevati Taboru

Dario Vizinger nima najlepših spominov na gostovanje v Sežani. Celje je izgubilo, Hrvat pa prejel rdeči karton. Foto: Peter Podobnik/Sportida Enajsti krog Prve lige Telekom Slovenije, še zadnji pred večnim derbijem v Stožicah, bosta zaključila Celje in Tabor. Izbranci Dušana Kosića ne skrivajo nezadovoljstva po zadnjem porazu v Murski Soboti (0:1), s katerim so prekinili niz neporaženosti, ki je trajal kar sedem tekem. Izgubili so po sporni 11-metrovki. Še danes so prepričani, da so se sodniki odločili napačno, a bodo morali misli hitro usmeriti v nov cilj, domač spopad proti Kraševcem. Proti Taboru so se v tej sezoni že opekli. Češnjice so v 2. krogu presenetile Celjane na svojem igrišču, zdaj jim želijo grofje vrniti udarec.

Gostje bodo prišli v knežje mesto brez kaznovanega Davida Adama, Tabor pa bo s četrtkovo tekmo končal naporen niz štirih zaporednih gostovanj na severovzhodnem delu Slovenije, saj se je v zadnjih tednih za točke mudil v Murski Soboti in Kidričevem, kjer je pri Aluminiju gostoval tudi v pokalu. Obeta se spopad vročih strelcev, mladega Hrvata Daria Vizingerja in izkušenega Srba Predraga Sikimića.

Lestvica: