Pestra sreda: Olimpija ostala brez tekme, Maribor v Konjicah

Mariborčani so v uvodni pripravljalni tekmi premagali Mozirje z 8:0. Novinec Rok Kronaveter je prvi zadetek v vijoličastem dresu že po sedmih minutah. Na drugi tekmi se ni vpisal med strelce, Mariborčani pa so v Avstriji izgubili proti ruskemu prvoligašu Akhmatu iz Groznega (2:3). Tekmecu so za zmago čestitali tudi na tretji tekmi, ko so z 1:2 izgubili proti poljski Cracovii iz Krakova. Brez nastopa je ponovno ostal Rudi Požeg Vancaš. Belokranjec, ki je letos prejel nagrado za najboljšega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije (SPINS XI), se vrača po poškodbi in dela korak naprej k vrnitvi. Pred priključitvijo ekipi bo nekaj treningov opravil še po samostojnem programu. Poleg njega so manjkali še trije soimenjaki Luka Zahović, Luka Koblar in Luka Uskoković (vsi poškodovani), Denis Klinar pa ni mogel nastopiti zaradi bolezni. Od prve minute je bil kapetan Martin Milec.

Mariborčani so dobili prvi polčas po zaslugi zadetka Andreja Kotnika, prvega strelca vijolic v tem obdobju, gostje pa so v zadnji četrtini tekme preobrnili dvoboj in zmagali z 2:1. Danes se bodo vijolice mudile v Slovenskih Konjicah, kjer se bodo pomerile proti tretjeligašu Dravinji.

Zbirko tekmecev iz vzhodne Evrope bo dopolnil češki prvoligaš Slovačko, v generalki za sezono 2019/20 pa bo tekmec hrvaški prvoligaš Gorica.

Datum Tekma Strelci 15. junij Mozirje (Slo/4) : Maribor 0:8 Kotnik 2, Kronaveter, Ivković, Vrhovec, Tavares, Žugelj, Rajčević 19. junij Maribor : Akhmat Grozni (Rus/1) 2:3 Tavares, avtogol 24. junij Maribor : Cracovia Krakov (Pol/1) 1:2 Kotnik 26. junij Maribor - Dravinja (Slo/3) 29. junij Maribor - Slovačko (Češ/1) 3. julij Maribor - HNK Gorica (Hrv/1)

Olimpija brez obračuna z Nišem

Nogometaši Olimpije so prvo pripravljalno tekmo odigrali v mešani zasedbi in brez številnih nosilcev igre ostali praznih rok proti prvaku Severne Makedonije Škendiji (0:1). Dvoboj proti prvaku Severne Makedonije je bil zaprtega tipa. Podobno bi moralo biti tudi na današnji tekmi proti srbskemu podprvaku Radničkemu iz Niša, a obračuna ne bo. Kot so zapisali na uradni strani zeleno-belega kluba, "se nogometaši Niša ne nameravajo udeležiti predvidene tekme. Razlog naj bi bila neprijetna poletna vročina."

Namesto tekme proti Radničkemu bodo zmaji v Kranjski Gori igrali med seboj, naslednja pripravljalna tekma je predvidena za soboto, ko se bodo pomerili z ruskim prvoligašem Sočijem.

Na seznamu tekmecev v prijateljskih srečanjih prevladujejo tisti iz držav, zraslih na pogorišču nekdanje Jugoslavije. Med njimi izstopata hrvaški in srbski velikan. Dinamo zagreb je v soboto gostil Olimpijo na stadionu Maksimir in zmagal z 2:1. Vsi zadetki so padli v drugem polčasu, pri gostiteljih pa ni bilo slovenskega reprezentanta Petra Stojanovića.

Trener Olimpije Safet Hadžić se je odločil za začetno postavo Mrežar, Boakye, Bagnack, Šme, Jurčević, Brkić, Putinčanin, Tomić, Cekici, Suljić in Kidrič, v nadaljevanju pa so priložnost dobili še Orbanić, Andrejašič, Valenčič, Menalo, Kadrić, Jakupovič, Kregar, Kričković, Basrak, Kurež in Vasilj. Edini zadetek za slovenske pokalne zmagovalce je dosegel Haris Kadrić, akcijo pa je začel Luka Menalo, donedavni nogometaš Dinama, ki naj bi kariero nadaljeval v Ljubljani. Najlepši gol na tekmi je dosegel 20-letni Mario Ćuže.

Atraktiven zadetek Dinama za končnih 2:1:

Beograjski Partizan se je v zadnjih sezonah znašel v senci mestnega rivala Crvene zvezde. Dvoboj s črno-belimi (6. julija) bo generalka za vstop v sezono, prireditelji pa v Stožicah obljubljajo nogometno-glasbeni spektakel.

Datum Tekmec Strelci 19. junij Olimpija : Škendija (SMk/1) 0:1 / 22. junij Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Olimpija 2:1 Kadrić 26. junij Olimpija – Radnički Niš (Srb/1) - odpovedana 29. junij Olimpija – Soči (Rus/1) 4. julij Olimpija – Tuzla City (BiH/1) 6. julij Olimpija – Partizan Beograd (Srb/1)

Domžale prvič z novim vratarjem?

Simon Rožman bo danes vodil Domžale proti Zagrebčanom. Foto: Sportal Rumeni so v novo sezono vstopili z visokimi cilji. Izbranci Simona Rožmana so tekmovalni adrenalin prvič občutili proti mladincem in jih z oslabljeno zasedbo premagali s 3:1. Na drugi tekmi, ko je trener računal na močnejšo ekipo, so rumeni napolnili mrežo celjskemu tretjeligašu in zmagali kar z 10:0.

V soboto je sledil prvi večji preizkus, saj je na igrišču v Brežicah na drugi strani stal srbski podprvak Radnički iz Niša. Tekmec se je izkazal za premočnega. Domžale so izgubile z 0:2. Od prve minute so zaigrali v postavi Mihelak, Čorluka, Rom, Sikošek, Klemenčič, Vetrih, Gnezda Čerin, Ibričić, Pečnik, Podlogar, Vuk. V nadaljevanju so dobili priložnost še Mulalić, Žinić, Guček, Radovanović, Urbančič, Käit, Žužek, Ž. Repas, Musija, Kolobarić, Hadžić in Karić. V ekipi Domžal so manjkali Shamar Nicholson, Tonći Mujan, Branko Ilić in Gaber Dobrovoljc. Dino Musija, Sven Karić in Elvir Hadžić so nogometaši na preizkušnji. Tako je v Domžalah tudi sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Amirja Karića, ki je v prejšnji sezoni čakal na priložnost pri Derby Countyju, nato pa se vrnil v domovino.

Danes bo tekmec Domžal hrvaški prvoligaški klub Lokomotiva Zagreb, ki je v prejšnji sezoni osvojil šesto mesto. Na tej tekmi bi lahko med vratnicama rumenih debitiral novi vratar Grega Sorčan.

Konec meseca se bodo Domžalčani pomerili s prvakom Bosne in Hercegovine Sarajevom.

Datum Tekma Strelci 15. junij Domžale : Domžale U-19 3:1 Klemenčič, Pečnik, Musija 19. junij Domžale : Šampion Celje (Slo/3) 10:0 Kolobarić 2, Ibričić, Mujan, Repas, Musija, Žužek, Žinić, Pečnik, Gnezda Čerin 22. junij Domžale : Radnički Niš (Srb/1) 0:2 / 26. junij Domžale - Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 30. junij Domžale - Sarajevo (BiH/1) 5. julij Domžale - Voždovac (Srb/1)

Mura proti Albancem

Trener Mure Ante Šimundža je izbrance prvič vodil na pripravljalni tekmi v Spodnjem Dupleku in istoimenskega nižjeligaša premagal kar z 12:0. Nato je v Gornji Radgoni izgubil proti madžarskemu prvaku Ferencvarošu iz Budimpešte. Prvi polčas se je končal brez zmagovalca (1:1), v drugem pa so bili boljši gostje in se na koncu veselili prepričljive zmage s 4:1. Slovenski reprezentant Miha Blažič ni igral za goste. Edini zadetek za črno-bele je dosegel mladi up Kai Cipot, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Fabijana Cipota.

Od prve minute so igrali Šafarić, Karničnik, Bošković, Laci, Šturm, Kozar, Lorbek, Horvat, Bobičanec, Cipot in Sirk, v nadaljevanju pa Gyergyek, Kous, Dalić, Karamarko, Pucko, Šporn, Maruško, Bubnjar, Kouter, Šušnjara in Maroša. Tako je v dresu Mure zaigral tudi 21-letni hrvaški branilec Marin Karamarko, ki je na preizkušnji.

Danes se bo Mura pomerila proti Partizaniju iz Tirane.

Datum Tekma Strelci 15. junij Duplek (Slo/4) : Mura 0:12 Cipot, Kouter, Bubnjar in Bobičanec 2, Horvat, Bošković, Maruško, avtogol 19. junij Mura : Ferencvaroš (Mad/1) 1:4 Cipot 26. junij Mura – Partizani Tirana (Alb/1) 29. junij Mura – Pjunik Erevan (Arm/1) 3. julij Mura – Zrinjski Mostar (BiH/2) 7. julij Mura – Beltinci (Slo/2)

Celjani so v pripravljalno obdobje vstopili z domačim porazom proti madžarskemu prvaku Ferencvarošu. Dvoboj je bil za zaprtimi vrati stadiona Z'dežele. V petek bi se morali Celjani pomeriti z armenskim Banantsom, a je bila tekma odpovedana. Namesto tega so se izbranci Dušana Kosića pomerili med seboj, rumeni pa so z zadetkom Lana Štravsa premagali bele z 1:0. Konec meseca bo Kosićeva četa na zahtevnem gostovanju na Reki, kjer jo bo pričakal hrvaški pokalni zmagovalec pod vodstvom Igorja Bišćana.

Datum Tekma Strelci 15. junij Celje : Ferencvaroš Budimpešta (Mad/1) 0:2 / 29. junij Rijeka (Hrv/1) - Celje 6. julij Celje - Krilja Sovjetov (Rus/1)

Kidričani, za katere več ne igra Tadej Trdina, so pripravljalno pot začeli v predmestju Zagreba, kjer so remizirali z Interjem (2:2). Dvakrat so zaostajali, a se vedno vrnili v igro. Konec meseca bodo izbranci povratnika na trenerski stolček Slobodana Gruborja v Kidričevem pričakali še enega od največjih hrvaških klubov, splitski Hajduk.

Datum Tekma Strelci 22. junij Inter Zaprešić (Hrv/1) : Aluminij 2:2 Leko, Horvat 26. junij Aluminij - Krasnodar U-19 (Rus) 30. junij Aluminij - Hajduk Split (Hrv/1) 6. julij Rogaška (Slo/2) - Aluminij

Velenjčani so izbrali močne tekmece v pripravljalnem obdobju. V petek so se v Gornji Radgoni pomerili z moskovskim Dinamom, ki je pred dnevi pometel z novopečenim drugoligašem Dravogradom in mu napolnil mrežo (11:0). Velenjčani so izgubili z 0:3. Knapi se bodo pomerili tudi s ciprskim prvakom Apoelom, za katerega igra občasni slovenski reprezentant Roman Bezjak.

Datum Tekma Strelci 21. junij Rudar : Dinamo Moskva (Rus/1) 0:3 / 30. junij Rudar - APOEL Nikozija (Cip/1) 3. julij Rudar - Drava Ptuj (Slo/2) 6. julij Rudar - Voždovac Beograd (Srb/1)

Kranjčani so v uvodni pripravljalni tekmi v avstijskem Bischofshofnu z mešano zasedbo visoko izgubili proti bolgarskemu prvaku Ludogorcu iz Razgrada.

Atraktiven zadetek Ludogorca za končnih 4:0 proti Triglavu:

😱 Ludogorets new signing Dan Biton scored an absolute screamer, sealing his team's 4-0 win over Slovenian NK Triglav in today's friendly pic.twitter.com/vVR9YWlVCb — mshumanov (@shumansko) June 19, 2019

Bolgari ta mesec ne bodo edini tekmec kranjskega kluba, ki nastopa v kvalifikacijah za ligo prvakov. Podobno velja tudi za ciprski APOEL, s katerim se bodo Kranjčani pomerili v Kranjski Gori. V četrtek se bodo gorenjski orli namerili na ruskega tekmeca iz Volgograda.

Datum Tekma Strelci 19. junij Triglav : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:4 / 27. junij Triglav - Rotor Volgograd (Rus/2) 29. junij Triglav - APOEL Nikozija (Cip/1) 3. julij Triglav - Fužinar (Slo/2) 6. julij Triglav - Šahtar Doneck (Ukr/2)

Aktualni drugoligaški prvak je v uvodni pripravljalni tekmi gostoval na Reki, kjer se je za zaprtimi vrati enega izmed igrišč v sklopu športnega centra Rujevica pomeril s hrvaškim podprvakom in pokalnim zmagovalcem Rijeko. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, nato pa je Bravo izgubil z 1:3. Častni zadetek za novopečene slovenske prvoligaše je v zadnji minuti dosegel Tadej Žagar - Knez.

Danes bo potipal moč tekmeca Domžal v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa, prvoligaša iz Malte Balzana, v začetku julija pa ga čaka zahteven tekmec, srbski podprvak Radnički iz Niša.

Datum Tekma Strelci 21. junij Rijeka (Hrv/1) : Bravo 3:1 Žagar-Knez 26. junij Bravo - Balzan (Mal/1) 1. julij Bravo - Radnički Niš (Srb/1)

Nogometaši CherryBox24 Tabor Sežana, ki so v dodatnih kvalifikacijah prekrižali načrte Gorici, napovedujejo prevetreno zasedbo, v kateri naj ne bi bilo več najboljšega strelca Francoza Papaja Ibouja Kebeja, ne manjka pa novih imen. Danes se bodo češnjice prvič predstavile na igrišču, v Italiji se bodo pomerile z izbrano vrsto Omana.