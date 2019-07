Milanič pred prvo evropsko oviro: Takšnih obremenitev nismo navajeni #video

Na zadnji pripravljalni tekmi pred kvalifikacijami za ligo prvakov proti Gorici ste zmagali. Kako ste zadovoljni s to zadnjo predstavo?

Proti Gorici smo odigrali dobro tekmo. Razlika v zadetkih je bila visoka, bili smo dobro razpoloženi. Prvič smo v Ljudskem vrtu zaigrali v takem vremenu (igrali so med močnim nalivom, op. p.). Sproti bomo poskušali popraviti stvari, ki jih delamo narobe, in se poskušali kar najbolje ujeti z novimi igralci. Tako bomo delali tudi v prihodnje.

So bile priprave v Mariboru letos kaj drugačne, glede na število novincev v ekipi?

Redko se zgodi, da je poletni prestopni rok tako bogat s prihodi in odhodi. Za nas je to nekaj novega, a vedeli smo, kaj nas čaka. Poskušali se bomo kar najbolje ujeti in vedno znova najti najprimernejšo postavo. Na tekmi proti Gorici so fantje že odlično sodelovali.

Milanič o prestopnem roku:

Kaj je Maribor pridobil z novimi nogometaši?

Prave rešitve v napadu. Enostavno, dobili smo kakovost, tudi več predrznosti, ki je sestavni del nogometa. Zagotovo smo pridobili prave odločitve v določenem trenutku, morali pa bomo poskrbeti za to, da bodo novo nogometaši dobili čim več žog, da jih bomo videli in da bodo tudi ostali delali zanje. Tako bo vse skupaj delovalo v nekakšnem ravnovesju.

Kako ste zadovoljni z igro in kemijo v obrambi? Kako deluje naveza Špiro Peričić – Saša Ivković?

Ko bo malce manj treningov in morda malce več svežine, kar bo ob hudem ritmu tekem težko dosegljivo, pričakujem, da bosta še bolje delovala. Do zdaj še nismo odigrali tekme brez prejetega zadetka, kar samodejno pomeni, da nekaj ni v redu.

Se bo med sezono večkrat dogajalo, da bo Žan Kolmanič dobil prednost pred Mitjo Vilerjem?

Zadovoljen sem, da imam dva zdrava leva bočna igralca in da imamo enako situacijo tudi na desnem boku. Če bo na vseh položajih prava in zdrava konkurenca, potem je to dobro za trenerja in bomo lahko igralce izbirali glede na tekmo in formo nogometašev. Ni pa rečeno, če bomo eno tekmo začeli v določeni postavi, da bomo tudi drugo začeli enako. Skozi sezono se bomo prilagajali in izbirali najbolj primerne igralce.

Žan Kolmanič je dobil priložnost na zadnji pripravljalni tekmi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vas je kateri izmed novincev v moštvu še posebej pozitivno presenetil? Mariborski navijači veliko govorijo o Andreju Kotniku.

Najverjetneje je to zato, ker je v Maribor prišel z drugačnim statusom kot drugi. To je povsem logično. V prejšnji sezoni je igral veliko manj kot Kronaveter ali Požeg Vancaš, ki je bil tudi najboljši nogometaš prejšnje sezone. A kljub vsemu je Kotnik na vseh dozdajšnjih tekmah pokazal, da je zelo nevaren in da ima željo ter kakovost. Z njim sem v tem trenutku zelo zadovoljen.

Imate veliko število igralcev, ki lahko igrajo od prve minute ali vstopijo kot rezerve. So to za vas sladke skrbi ali težke odločitve?

Kot sem že rekel, sem zadovoljen, da imam izbiro med nogometaši. To je za nas dobro. Hkrati je popolnoma razumljivo, da kakšne moje odločitve igralci in navijači ne bodo razumeli. S tem bom moral živeti tako jaz kot igralci, vse s ciljem, da pridemo daleč.

Lahko Jasmina Mešanovića v novi sezoni več pričakujemo tudi v konici napada?

Bomo videli. Zdaj imamo veliko tekem, na katerih se veliko igralcev vrača po poškodbah oziroma Luka Zahović je še poškodovan in še ni treniral z nami, Požeg je z nami treniral le nekajkrat. Ti igralci bodo potrebovali kar nekaj časa, da se vključijo v našo igro. Mešanović je tako zagotovo eden izmed glavnih kandidatov za igranje v napadu.

Luka Zahović še ni okreval po poškodbi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rudi Požeg Vancaš je v prvih 20 dneh opravil le dva treninga. Kljub temu verjetno že lahko podate oceno, kakšen je njegov prispevek k ekipi.

Tako mi kot navijači od njega pričakujemo veliko. Glede na to, da prej ni igral tako rekoč dva meseca, je odlično, da ga imamo v ekipi in da je že zaigral.

Zdaj vas čaka obračun uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov z Valurjem z Islandije. Kje po vaše preti največja nevarnost?

Ogledal sem si veliko število njihovih zadnjih tekem. Športni direktor je že po tradiciji prej odletel na Islandijo, da bo podrobno preučil igro Valurja in detajle, kot sta njihova hitrost in delovanje ekipe na licu mesta. Videli smo, da gre za ekipo, ki ima rep in glavo. Mislim, da gre za bolj dinamične nogometaše, kot so bili naši zadnji nasprotniki z Islandije pred dvema letoma. Vidi se, da želijo igrati nogomet, igrajo napadalno, veliko tvegajo v obrambi in imajo specifiko izkoriščanja prekinitev, na kar bomo morali biti še posebej pozorni. To smo v preteklosti že zelo dobro reševali, veliko pozornosti smo tem malenkostim dali tudi v dozdajšnjem delu priprav. Gre za solidno ekipo, ki ve, kaj hoče. Vemo, kaj nas čaka. Imamo kakovost, v tekmi pa moramo vložiti enako mero energije, kot jo bodo tudi oni, in potem bo zagotovo vse na naši strani.

Maribor čaka prva evropska tekma. Foto: Matjaž Vertuš Tekma se bo začela šele ob 22. uri, imate s tem kaj posebnih težav?

V takšnih primerih ne moreš narediti drugega, kot da se prilagodiš. Skrbi gor ali dol, enostavno se je treba prilagoditi uri tekme, pa tudi umetni travi, na katero res nismo navajeni. Maribor bo po res dolgem času evropsko tekmo igral na umetni travi. Čim prej je treba najti formulo za vse težave in zmagati.

Islandci med obema tekmama kvalifikacij ne bodo imeli prvenstvene tekme. Vi jo boste imeli. Verjetno bi tudi vam premor prišel prav?

To se vedno pogovarjamo. Mi bomo naenkrat začeli izjemno hiter ritem tekem, oni pa vse podredijo Evropi. Spet bom poudaril, da imamo možnost menjav. Tudi zadnjo tekmo z Gorico smo odigrali na Ljudskem vrtu, ki je zdaj drugačen kot maja. Bistveno manj je naravne trave, tako da je bolj podobno umetni travi z veliko peska. Takšnih obremenitev na umetni travi nismo navajeni. Tako bo tekma, ki jo bomo odigrali na Islandiji na umetni travi, od nekaterih igralcev, ki imajo težave, terjala nekaj več počitka in regeneracije. Temu bomo namenili veliko pozornosti pred obračunom s Triglavom.

Pari 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Valur Rejkjavik (Isl) – Maribor (Slo)

BATE Borisov (Blr) – Piast Gliwice (Pol)

Dundalk (Irs) – Riga (Lat)

HJK Helsinki (Fin) – HB Torshavn (Fer)

The New Saints (Wal) – Feronikeli (Kos)

Linfield (SIr) – Rosenborg (Nor)

F91 Dudelange (Luk) – Valletta (Mal)

Šerif Tiraspol (Mol) – Saburtalo (Gru)

Celtic Glasgow (Ško) – Sarajevo (BiH)

Slovan Bratislava (Slk) – Sutjeska Nikšić (ČG)

Partizani Tirana (Alb) – Qarabag (Aze)

Ludogorec Razgrad (Bol) – Ferencvaroš (Mad)

Astana (Kaz) – CFR Cluj (Rom)

Ararat-Armenia (Arm) – AIK Solna (Šve)

Südüva (Lit) – Crvena zvezda (Srb)

Nomme Kalju (Est) – Shkendija (Mak)

