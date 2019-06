Dončić: Letvico je treba vsako leto postaviti višje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadaljujemo odštevanje do nove prvoligaške nogometne sezone. V prvem krogu 13. julija - s prenosom na Planetu - v Maribor k prvakom prihaja Triglav. Osmouvrščeno moštvo minule sezone želi v novi doseči vsaj mesto višje. Prav zadnja tekma z Mariborom - bilo je 3:3 - jim daje potrditev, da je to tudi mogoče.

Prvi del priprav je bil predvsem kondicijski, zdaj bo vse več dela z žogo. Trenirajo dvakrat na dan, tudi v teh dneh, ko pripeka sonce. "Treba je zdržati te priprave. To je pač treba prestati, da smo potem dobro pripravljeni na prvenstvo," pravi napadalec NK Triglav Gašper Udovič. Triglavani bodo prvenstvo odprli na terenu prvakov, v Ljudskem vrtu, kjer so nazadnje remizirali s 3:3.

Začeli bodo pri prvakih

"Dobil smo točko v Ljudskem vrtu. Res neverjetno. Bila je res pomembna točka takrat v boju za obstanek brez kvalifikacij, tako da si bom to tekmo zapomnil za vedno. Komaj čakam, da se znova vrnem," se je točke proti Mariborčanom spomnil mladi vratar Luka Čadež. Devetnajstletnik je maja prvič branil proti Mariboru. Z leto starejšim Arkom in veteranom Curanovićem, ki je odšel iz kluba, so si v minuli sezoni delili mesto v vratih.

"Hočemo, želimo biti čim boljši. Vsako leto si moraš letvico postaviti višje," pravi trener Dejan Dončić. Cilj Triglavanov bo vsaj sedmo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če bi samo eden branil, drugi pa ne, bi lahko nazadoval. Pri tem je treba biti previden in paziti, da njihov talent pride do izraza in da dobita čim več minutaže," pravi trener Dejan Dončić.

Cilj bo vsaj sedmo mesto

Mladost ekipe je razlog za nihanja v njihovi igri, a fantje so napredovali, tako da bo cilj sezone vsaj sedmo mesto.

"Hočemo, želimo biti čim boljši. Vsako leto si moraš letvico postaviti višje. Bravo in Sežana sta ambiciozna. Imajo dobro organizirana kluba, tako da bodo zagotovo pripeljali nove igralce. Zanimivo bo," o novincih v ligi razmišlja Dončić.

PLTS se bosta pridružila Bravo in Sežana. Foto: Vid Ponikvar

Pri NK Triglav okrepitev še niso predstavili, zagotovo pa bodo še koga izgubili. Ne bo presenečenje, če drugi strelec lige Luka Majcen odide v tujino.

