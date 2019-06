Domžalčani z mladima upoma, odšla Haljeta in Tetičković

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale pridno sestavlja igralski kader za prihodnjo sezono. Domžalčani so v minulih dneh podpisali profesionalni pogodbi z domačima upoma Žigo Repasom in Ivanom Makovcem, ki bosta domžalski dres nosila do konca sezone 2020/21, so sporočili iz kluba.

"Gre za dva izmed fantov iz lokalnega okolja, ki jima želimo posvečati posebno pozornost. Zato me toliko bolj veseli, ko nam skupaj uspe in ko ti fantje dosežejo želeno raven kakovosti, da lahko nanje računamo tudi v prvi ekipi. Oba sta zelo obetavna, pridno delata in sta že vrsto let med nosilci svoje generacije. Predvsem Žiga je v zadnjih mesecih tudi v okviru članske ekipe dokazal, da se v njem skriva velik talent, ki bi ga morda utegnil že v tej sezoni prikazati tudi na prvoligaških zelenicah, kjer je tudi uspešno debitiral v pravkar končani sezoni," pravi športni direktor kluba Matej Oražem.

🤝 | Kadrovske aktivnosti pred novo sezono se nadaljujejo. Profesionalni pogodbi sta podpisala obetavna produkta naše nogometne šole Žiga Repas in Ivan Makovec, moštvo pa zapuščata dva dosedanja nogometaša članske zasedbe.



Več ➡️ https://t.co/6Op3HLrZSJ#skupajdovrha #plts pic.twitter.com/CuzY23Kotj — NK Domžale (@NKDomzale) June 24, 2019

Tako Žiga Repas kot Ivan Makovec bosta lahko v prihajajoči sezoni nastopala še za mladinsko ekipo.

Domžalčani so ob tem sporočili, da so sporazumno prekinili sodelovanje z napadalcem Nerminom Haljeto in vratarjem Miho Tetičkovićem.

Poleti so vrata Domžal izmed novih igralcev prestopili Branko Ilić, Josip Čorluka (BiH) in Mattias Käit (Estonija), odšli pa so Krševan Santini, Darick Kobie Morris, Bruno Ibeh, Jure Obšivač, Marko Čubrilo in Dejan Milić, ki je končal kariero.