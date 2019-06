Kapetan Slovenije vidi Olimpijo pred Mariborom

Bo poletni prestopni rok poskrbel za spremembe tudi v ruskem klubu Ufa, ki si je težje od pričakovanega zagotovil obstanek v prvoligaški druščini, zanj pa igrajo kar trije slovenski legionarji? Sodeč po razmišljanju kapetana Bojana Jokića, bo slovenska trojica v glavnem mestu republike Baškortostan vztrajala tudi prihodnjo sezono.

"Kar se tiče mene, po vsej verjetnosti ostajam pri Ufi. Pogovarjal sem se še z dvema kluboma, a bom ostal kar v Rusiji," je napovedal izkušeni Gorenjec, ki nosi kapetanski trak tako pri Ufi kot tudi slovenski izbrani vrsti. Pričakuje, da si bo klubsko slačilnico še naprej delil z rojakoma Andresom Vombergarjem in Lovrom Bizjakom.

Vombergar in Bizjak sta prihodnost Ufe

Z Ufo se je namučil, da si je zagotovil obstanek med rusko klubsko elito. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Zdaj sem bil na dopustu, 25. junija pa se vrnem na priprave v Avstrijo. Pripravljali se bomo v okolici Innsbrucka. Mislim, da bomo ostali vsi trije," se nagiba k temu, da bi Ufa zadržala status ruskega prvoligaša z največjim številom slovenskih nogometašev.

"Kar se tiče Vombergarja, se mi zdi, da mu je všeč pri Ufi. Pri napadalcih poteka adaptacija nekoliko drugače. Ne le jezik, ampak tudi doseganje zadetkov. Ruska liga je močnejša od slovenske, zato potrebuje več časa za prilagoditev. Je iz pravega testa, zato bo uspel. Tudi rusko že govori. Je inteligenten fant in me zanj sploh ne skrbi. O tem, ali je prava izbira za Ufo ali ne, pa bomo videli že čez pol leta ali pa leto," je Jokić naznanil, da bo o tem, kako se je Vombergar odrezal v dresu Ufe, kjer je v prejšnji polovici sezone dosegel le en zadetek, največ povedal čas.

Bo nekdanji ljubljenec Olimpije Andres Vombergar ostal zvest Ufi? Foto: Mario Horvat/Sportida

"Zdi se mi, da je Vombergar skupaj z Bizjakom prihodnost Ufe. Da bosta igrala v paru v napadu. Spadata skupaj. Vombi lahko zadrži žogo, Bizi pa je hiter in teče za hrbet igralcem. Lahko se dobro dopolnjujeta," je prepričan, da lahko njegova rojaka v napadu predstavljata dodano vrednost ekipi, ki si je v zadnji sezoni reševala članstvo v prvi ligi v dodatnih kvalifikacijah. V prvenstvu je osvojila 14. mesto (od 16 ekip), tako da je sledil play-off, v katerem je bila boljša od Toma iz Tomska.

"Rad bi videl, da se ruska liga razširi. Da bi dva kluba izpadla neposredno in ne bi potrebovali teh kvalifikacij. Praktično moraš biti 12. od 16., da ne izpadeš. Tega ni skoraj nikjer drugje na svetu," si želi, da bi prostrana Rusija, ki veliko vlaga v nogomet, v prihodnosti predstavila prvoligaško tekmovanje z večjim številom klubom. Denimo z 20, kot jih poznajo v nekaterih najmočnejših ligah na svetu.

Žal mu je za Gorico

V petek je na žrebu pomagal vodji tekmovalno-licenčnega sektorja NZS Renati Podviz Čeferin. Foto: Žiga Zupan/Sportida Slovenija jih ima že nekaj časa 10, po vedno bolj kakovostni drugi ligi, v kateri bo v novi sezoni tekmovalo kar 11 nekdanjih prvoligašev, pa je vse več govora in polemik o tem, ali bi si širitev zaslužila tudi Prva liga Telekom Slovenije. "Bilo bi lepo, če bi se liga razširila, a je treba narediti načrt vsaj dve leti vnaprej," je pripomnil.

Na petkovem žrebu se je počutil nenavadno, saj med kroglicami prvoligaških klubov ni bilo Gorice. To se je na plesu kroglic zgodilo prvič, odkar je Slovenija samostojna. "Zelo sem pogrešal Gorico. Spremljal sem obe kvalifikacijski tekmi s Sežano in mi je bilo žal za Gorico. A tak je pač nogomet. Vsakemu se lahko zgodi takšna sezona. Zdaj se je treba pobrati in čim prej vrniti v prvo ligo."

Podrobno spremlja dogajanje v slovenskem klubskem nogometu in si želi, da bi se Gorica čim prej vrnila med najboljše. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Te naloge se bo lotilo kar nekaj njegovih nekdanjih reprezentančnih soigralcev, s katerimi se je družil tudi po žrebu na Gorenjskem. Med njimi sta tudi Matej Mavrič in Miran Burgić. "Dobro razmišljata o nogometu, sta zelo inteligentna. Zaupam jim. Res je, da je druga liga zelo močna. Koper, Nafta … Veliko bo dobrih ekip, ki se bodo potegovale za prvaka. A Gorica je zelo velik klub in se mora vrniti v prvo ligo," je prepričan, da bi vrtnice zadovoljil le en cilj. Vrnitev med najboljše.

Najbolj bosta presenetila Triglav in Olimpija

Kot nekdanja vrtnica drži pesti za Gorico. Foto: Vid Ponikvar Gorico doživlja kot svoj klub. Morda bo še kdaj oblekel njen dres, morebiti tedaj, ko se bo po dolgih letih igranja v tujini (preizkusil se je že v Franciji, Italiji, Španiji, Angliji in Rusiji) vrnil v domovino. "Gorica mi je vedno ostala v srcu. Užival sem pri njej, to sta bili moji najlepši sezoni kariere, saj smo osvojili prvenstvo," se rad spominja odigranih tekem v dresu novogoriškega kluba, ki ga prvič v zgodovini čakajo obračuni v drugi ligi.

Jokić je na žrebu poskrbel, da se bosta Maribor in Olimpija prvič pomerila v tretjem krogu. Čeprav ni nikoli zaigral za katerega izmed klubov, ki sestavljata večni derbi na sončni strani Alp, se že veseli največjih klubskih spektaklov v Sloveniji. "Redno spremljam Maribor in Olimpijo. Rad bi videl, da bi tudi Olimpiji uspelo nekaj v Evropi. Da bi se uvrstila v skupinski del evropske lige. Maribor pa tako ali tako iz leta v leto dokazuje, kako velika ekipa je," se je dotaknil največjih slovenskih klubov.

S športnim direktorjem Domžal Matejem Oražmom je obujal tudi spomin na lanski tekmi v Evropi, kjer je Ufa prav po zadetku Jokića izločila rumene: "Takrat mi ni bilo vseeno, a tak je pač nogomet. Težko je kalkulirati. V trenutku bi bilo morebiti res bolje, da bi zadel kdo drug, a pač ni. Imajo pa Domžale letos dobro priložnost, da se dokažejo v Evropi." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ko je nanesla beseda na to, kdo bi lahko v tekmovalni sezoni 2019/20 najbolj presenetil in kdo je favorit za naslov, je presenetil z izjavo in odgovoril: "Triglav in Olimpija. To je to. Vem, da mi ne boste verjeli, a vedno navijam za svoje klube. Tako kot sem mnenja, da je Gorica prvi favorit za zmago v drugi ligi," je pojasnil, zakaj je omenil Triglav in Gorico, obenem pa razkril, da mu šesti čut sporoča, da bi lahko imela od "velikanov" v novi sezoni več uspeha Olimpija in na lestvici prehitela Maribor.

Nova sezona se bo začela 13. julija, dva tedna pozneje pa se bosta večna tekmeca prvič udarila v Ljudskem vrtu ...