Belec po dobrem desetletju zapustil Italijo

V novi sezoni bo italijanskega prvoligaša Sampdorio vodil nov trener Eusebio di Francesco, a ne bo računal na slovenskega legionarja, saj se je Vid Belec zaradi pomanjkanja igralnih minut in padca tekmovalne forme odločitev za odhod. V poletnem prestopnem roku se bo po poročanju Sky Sport preselil na Ciper in pridružil prvaku Apoelu, ki ga kmalu čakajo naporne kvalifikacije za preboj v ligo prvakov.

Slačilnico si bo delil s Korošcem

Mariborčan bo po Italiji, Portugalski in Turčiji zaigral še na Cipru. Foto: Getty Images Izkušeni Štajerec, ki je v začetku meseca dopolnil 29 let, se bo tako pridružil rojaku Romanu Bezjaku, s katerim bo okušal legionarski kruh na Cipru. Belec, nekdanji mladi up milanskega Interja, je v karieri zamenjal veliko klubov. Na Apeninskem polotoku se je poleg črno-modrih dokazoval še v dresu Crotoneja, Carpija, Beneventa in nazadnje Sampdorie, izkušnje pa je pridobival tudi na Portugalskem (Olhanense) in v Turčiji (Konyaspor).

Čuvaj mreže, ki je v obdobju odsotnosti Jana Oblaka v slovenski izbrani vrsti prevzel vlogo prvega vratarja, se je pri Sampdorii znašel na stranskem tiru. Deležen je bil šele statusa tretjega vratarja, prednost sta dobila Emil Audero, za katerega je Sampdoria odštela Juventusu kar 20 milijonov evrov, in Rafael Cabral.

Belec se je iz domovine odpravil v svet leta 2008 in sprva nabiral izkušnje pri Interju. Foto: Vid Ponikvar

Apoel se bo konec meseca na pripravah pomeril s številnimi slovenskimi klubi, v kvalifikacijah za ligo prvakov pa ga v drugem krogu čaka zmagovalec obračuna med slovaškim in črnogorskim prvakom. Prav lahko se torej zgodi, da bo imel Belec opravka z vročim reprezentančnim soigralcem Andražem Šporarjem in Kenanom Bajrićem, če bi se ciprski prvak v Evropi srečal s Slovanom iz Bratislave. Dvoboja bosta 23. in 30. julija.