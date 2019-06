Tabor misli resno, prišel tudi izkušeni Srb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napovedi direktorja Tabora Davorja Škerjanca, da bo igralski kader po preboju v prvo ligo deležen številnih prihodov, dobivajo konkretno podobo. Prvoligaš iz Sežane je predstavil že četrto poletno okrepitev. Po Davidu Adamu, Rodrigueju Bongonguiju in Lazaru Miloševu se je češnjicam pridružil še 36-letni srbski napadalec Predrag Sikimić.

Rdeče-črni se po 18 letih vračajo v prvo ligo. Novo sezono bodo uradno odprli 13. julija, ko bo v Sežani gostoval Aluminij, dvoboj pa bo štel za prvoligaške točke. To bo uvodno dejanje sezone 2019/20, v kateri si želi klub iz Sežane zagotoviti obstanek in dokazati, da preboj v prvo ligo v dodatnih kvalifikacijah, kjer je prekrižal načrte favorizirani Gorici, ni bil naključen.

Trener Andrej Razdrh je prižgal zeleno luč za prihod že štirih poletnih okrepitev. Danes jih bo lahko spremljal na delu na uvodni pripravljalni preizkušnji, ko se bodo češnjice mudile v Padovi in se na stadionu Toni Franceschini pomerile z izbrano vrsto Omana. Proti arabskim tekmecem bo za dvoboj kandidiral tudi izkušeni Srb Predrag Sikimić.

V Sloveniji bo prvič zaigral pri 36 letih, nazadnje je branil barve beograjskega Voždovca, kjer si je pred leti nogometni kruh služil tudi direktor Tabora Davor Škerjanc, lahko pa se pohvali tudi z igranjem v Rusiji in Kazahstanu. Pred tremi leti je pomagal Slaviši Stojanoviću in soigralcem do srbskega naslova, ki ga je osvojil v rdeče-belem dresu Crvene zvezde.

Adam in Simčič iz Radomelj v Sežano

Vasja Simčič je v vratih Gorice in Kopra zbral 250 prvoligaških nastopov. Zdaj je trener vratarjev pri Taboru. Foto: Vid Ponikvar Iz Srbije se je na slovenski Kras preselil tudi njegov rojak Lazar Milošev. Predlani je igral za beograjski Rad, v zadnji sezoni pa se dokazoval v drugi srbski ligi pri Budućnosti iz Dobanovcev.

Prag sežanskega kluba je poleti prestopilo kar nekaj tujcev. Poleg srbskih novincev bo Taboru v Prvi ligi Telekom Slovenije priskočil na pomoč tudi Afričan Rodrigue Bongongui. Krilni napadalec iz Kameruna dobro pozna ta del Evrope, saj je v zadnji sezoni igral na Hrvaškem za Slaven Belupo iz Koprivnice. V karieri je ponosen na nastop v finalu francoskega pokala, kjer je leta 2017 pisal zgodovino z nižjeligašem Les Herbiers in nato priznal premoč PSG.

Tabor se je poleti okrepil tudi na položaju vratarja. V Sežano se je preselil Koprčan David Adam, ki je zadnji dve sezoni branil v Radomljah. Tam je sodeloval tudi s trenerjem vratarjem Vasjo Simčičem, s katerim bo nadaljeval delo tudi na Krasu, saj se je strokovnemu štabu Tabora pridružil tudi nekdanji vratar Gorice.

Pri Taboru pa ni pestro le pri prihodih, ampak tudi pri odhodih. Pred začetkom priprav so se od ekipe poslovili Rok Duspara, Nick Bičić, Jan Humar in Matteo Scevola, na izhodnih vratih pa je tudi najboljši strelec Papa Iboue Kebe.