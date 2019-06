Nova velika okrepitev Domžal

"Vesel sem, da bom odslej branil barve Domžal. Želel sem narediti korak naprej v moji karieri. Menim, da so Domžale pravšnja izbira, saj gre za odličen klub, ki se že vrsto let bori za vrh slovenske lige, uspešne igre pa kaže tudi na evropski ravni. V sezoni, ki je pred nami, nas čaka veliko izzivov, s katerimi se bomo soočili po najboljših močeh. Fantje so me dobro sprejeli, v tem klubu imam veliko prijateljev, z mnogimi se tudi poznam iz različnih reprezentančnih selekcij. Komaj že čakam prve tekme, moja želja pa je klubu vsekakor pomagati do čim boljših rezultatov," je dejal 23-letni Sorčan.

Za Gorico je v štirih sezonah in pol vknjižil 145 uradnih nastopov, še pred tem je nastopal v italijanski mladinski ligi, v kateri je za Chievo odigral 22 tekem. Član vseh mlajših reprezentančnih selekcij Slovenije, v zadnjem obdobju pa tudi članski reprezentant, je kariero sicer začel v kranjskem Triglavu, od koder se je še kot najstnik preselil v italijanski Chievo. V Italiji se je zadržal dve leti, nato pa je postal član Gorice.

"Takoj, ko se je pokazala možnost, da pripeljemo Grego, smo jo zelo resno zagrabili. Razlogov za njegov prihod ni potrebno predstavljati, saj smo pripeljali nogometaša reprezentančnega kalibra, ki je obenem še vedno zelo mlad, a premore tudi veliko izkušenj, saj že vrsto let spada med najboljše slovenske vratarje. Veseli nas, da smo praktično prvič v naši zgodovini v stanju, da za kakšnega igralca slovenske lige plačamo odškodnino, kar vsekakor tudi nakazuje na rast in ambicije kluba. Celotna situacija se je za nas razpletla praktično idealno, tako da smo veseli, da lahko Grego pozdravimo v naši rumeni družini," pa je pojasnil športni direktor Matej Oražem.

