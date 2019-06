Kronaveter bo uresničil otroške sanje v Mozirju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski nogometni klubi ničesar ne prepuščajo naključju. Zaradi bližajočih se evropskih nastopov so že začeli priprave in predstavili seznam pripravljalnih tekem. Prvak Maribor bo v soboto gostoval v Mozirju, Domžale se bodo na isti dan pomerile s klubskimi upi, Mura proti Dupleku, pokalni zmagovalec Olimpija pa se bo prvič predstavil v sredo proti makedonskemu prvaku Shkendiji, pri katerem ne manjka znancev 1. SNL.

Vijolice so priprave začele v začetku tedna, trener Darko Milanič pa računa na številne okrepitve. Med njimi sta najbolj zveneči (občasna) slovenska reprezentanta Rudi Požeg Vancaš in Rok Kronaveter. Mariborčani se bodo najprej predstavili v soboto v Mozirju, nato se bodo preselili v Moravske Toplice, kjer se bodo pomerili z ruskim in poljskim prvoligašem. Cracovia iz Krakova je edini tekmec Maribora, ki bo zaigral tudi v Evropi. Zbirko tekmecev iz vzhodne Evrope bo dopolnil romunski prvoligaš Hermannstadt, tekmec za generalko v sezono 2019/20 pa bo potrjen v bližnji prihodnosti.

Datum Tekma Strelci 15. junij Maribor - Mozirje (Slo/4) 19. junij Maribor - Akhmat Grozni (Rus/1) 22. junij Maribor - Cracovia Krakov (Pol/1) 26. junij Maribor - Dravinja (Slo/3) 29. junij Maribor - Hermannstadt (Rom/1) 3. julij Maribor - ?

Spektakel med Olimpijo in Partizanom

Trener Zmajev Safet Hadžić bo v začetku tedna izvedel tekmeca v kvalifikacijah za ligo Europa. Foto: Ana Kovač Zmaji so priprave začeli v petek, na seznamu tekmecev v prijateljskih srečanjih pa prevladujejo tisti iz držav, zraslih na pogorišču nekdanje Jugoslavije. Med njimi izstopata hrvaški in srbski velikan. Dinamo Zagreb je v zadnjih letih najuspešnejši klub s tega dela Evrope, zanj nastopa tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, 22. junija pa bo gostil slovenske pokalne zmagovalce na stadionu Maksimir v hrvaški prestolnici. Beograjski Partizan se je v zadnjih sezonah znašel v senci mestnega rivala Crvene zvezde. Dvoboj s črno-belimi (6. julija) bo generalka za vstop v sezono, prireditelji pa v Stožicah obljubljajo nogometno-glasbeni spektakel.

Olimpija bo prvo pripravljalno tekmo odigrala proti prvaku Severne Makedonije Škendiji, za katero nastopata tudi nekdanji nogometaš Olimpije (pa tudi Maribora, Nafte in Domžal) Agim Ibraimi ter dolgoletni steber zvezne vrste Domžal Zeni Husmani. Dvoboj bo v sredo, a zaprtega tipa, tako da ne bo potekal pred gledalci. Zaprtega tipa bodo tudi tekme proti Radničkemu, novopečenemu ruskemu prvoligašu Sočiju in Tuzli City.

Datum Tekmec Strelci 19. junij Olimpija – Škendija (SMk/1) 22. junij Dinamo Zagreb (Hrv/1) – Olimpija 26. junij Olimpija – Radnički Niš (Srb/1) 29. junij Olimpija – Soči (Rus/1) 4. julij Olimpija – Tuzla City (BiH/1) 6. julij Olimpija – Partizan Beograd (Srb/1)

Domžale najprej proti podmladku

Simon Rožman in Ante Šimundža bosta prvo pripravljalno tekmo odigrala danes. Foto: Sportal Rumeni so v novo sezono vstopili z visokimi cilji in odmevno okrepitvijo, obrambnim stebrom Brankom Ilićem. Izbranci Simona Rožmana bodo tekmovalni adrenalin prvič občutili v soboto, ko se bodo pomerili s klubsko mladinsko zasedbo. V sredo sledi dvoboj proti tretjeligašu iz Celja, prihodnjo soboto pa prvi večji preizkus, saj bo na drugi strani stal srbski podprvak Radnički iz Niša.

Konec meseca se bodo Domžalčani pomerili s prvakom Bosne in Hercegovine Sarajevom.

Datum Tekma Strelci 15. junij Domžale - Domžale U-19 19. junij Domžale - Šampion Celje (Slo/3) 22. junij Domžale - Radnički Niš (Srb/1) 26, junij Domžale - Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 30. junij Domžale - Sarajevo (BiH/1) 5. julij Domžale - Voždovac (Srb/1)

Danes v Dupleku

V sredo bo v Fazaneriji gostoval madžarski prvak Ferenvcaroš, ki bo danes na delu v Celju. Foto: Sportida Črno-beli iz Murske Sobote so začeli priprave na novo sezono, v kateri jih čaka tudi evropski izziv, v začetku tedna. Ante Šimundža bo prvič vodil izbrance na tekmi danes, ko se bo Mura odpravila v Duplek, kjer se bo pomerila z istoimenskim nižjeligašem.

V sredo se bo prvič predstavila v Fazaneriji, kjer bo gostoval madžarski prvak Ferencvaroš iz Budimpešte (v soboto bo na delu v Celju). Z Uralom, pri katerem ne igra več slovenski branilec Gregor Balažic, pa se bo pomerila prihodnjo soboto. Podobno kot Olimpija se bo v poletnem pripravljalnem obdobju z zagrebškim Dinamom pomerila tudi Mura, njen tekmec pa bo tudi poljski prvoligaš Cracovia, ki bo pred tem preizkusil moč Maribora.