Martin Milec: Ni treba, da nam Zahović govori, kako igramo

Pred današnjo prvo tekmo polfinala slovenskega pokala med Mariborom in Muro, ki bo ob 20. uri v Ljudskem vrtu, je pred novinarje stopil Martin Milec in sporočil: "Mura nam je dolžna še marsikaj. Gremo po zmago!" O pestrem dogajanju v klubskih pisarnah z začetka tedna ni želel preveč govoriti. Dejal je, da se s soigralci zaveda, da njihova podoba v zadnjem času ni najboljša, a je prepričan, da se bodo skupaj hitro izvlekli iz krize. "Že iz veliko večjih smo se," dodaja občasni slovenski reprezentant.

"Energija je prava. Mora biti, saj Mure v tej sezoni še nismo premagali. Še marsikaj so nam dolžni. Smo pripravljeni. Verjamem, da je prišel ta dan, ko bomo končno premagali Muro. Vemo, da na zadnjih tekmah nismo bili najboljši. Dobro smo se pripravili. Na koncu pa je igrišče tisto, ki odloča," pred današnjo tekmo z Muro, pred katero je bilo bolj kot o obračunu z ekipo Anteja Šimundže govora o tem, ali bo s klopi Maribora odšel Darko Milanič, pravi eden izmed izkušenejših v mariborskem moštvu Martin Milec.

"Nič ne more mimo nas. Živimo v takem svetu, da vse vidiš in zveš, prebereš. Ampak le igrišče je tisto, ki nas zanima. Z drugimi zadevami nima smisla, da se ukvarjamo. Za to so odgovorni drugi ljudje v klubu. To ne bo vplivalo dosti na nas. Pripravljeni smo na tekmo in hočemo zmagati," o pestrem dogajanju v Ljudskem vrtu, ki je rezultiralo z odločitvijo, da trenerske spremembe ne bo, pravi 27-letni bočni branilec, ki se je na derbiju proti Olimpiji v Stožicah vrnil po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe, zaradi katere ni igral od julija lani.

Izkušeni branilec Maribora je prepričan, da se bodo s soigralci hitro izvlekli iz krize. Foto: Vid Ponikvar

Sami vedo, da v zadnjem času niso najboljši

"Super se počutim. Za zdaj ne čutim bolečin. Normalno, da mi manjkajo tekme. Nisem še na ravni, ki si jo želim in sem jo v preteklosti že kazal. Se pa počutim super. Upam, da bom ob koncu sezone v pravi formi," je povedal o tem in nekaj besed namenil tudi slabšemu začetku drugega dela sezone, v katerem Mariborčani niso preveč prepričljivi. Tudi na zadnjih dveh tekmah, ki ju je v celoti odigral, niso bili. Z Olimpijo so remizirali brez zadetkov ob jalovi igri predvsem v drugem polčasu, s Celjem so v soboto doma remizirali z 1:1 ob slabi igri od prve do zadnje minute.

Video: Martin Milec v pogovoru z novinarji pred torkovim treningom

"Ni treba, da nam mediji, športni direktor ali kdorkoli drug govori o tem, kako igramo. Sami vemo, da v zadnjem času nismo najboljši. Na koncu smo mi tisti, ki se iz tega lahko izvlečemo. Imamo dobro ekipo. Imamo situacijo v garderobi, ki je odlična. Če bomo stali en zraven drugega, se bomo izvlekli. V preteklosti smo se že iz dosti težjih situacij. Ne delamo panike. Se pa zavedamo, da bi morali igrati bolje," je bil samokritičen.

Po letih 2012 in 2013 z Mariborom naskakuje še tretjo dvojno slovensko krono. Foto: Vid Ponikvar

Najprej vzroke iščejo pri sebi

"Najprej vzroke iščemo pri sebi. Delamo analize, ampak vseeno ne delamo prevelike panike. Vemo, kje smo in kakšno ekipo imamo. Česa smo sposobni. V tem trenutku je situacija taka, ampak v preteklosti smo se že znali izvleči iz veliko večjih težav, če temu sploh lahko tako rečemo. Na zadnjih tekmah mogoče nismo bili dovolj konkretni v napadu. Igra ni stekla. Spredaj moramo igrati bolj mirno. Znati odigrati zadnje žoge in imeti več zaključkov. Delati moramo tako, kot smo jeseni. Verjamem, da nam proti Muri to lahko uspe. Stisniti moramo od prve minute, ampak ne smemo igrati brezglavo. Moramo biti pametni," je še dodal eden izmed tistih, ki spadajo med najbolj borbene nogometaše Maribora in s 163 nastopi v vijoličastem dresu tudi najbolj izkušene.

Želi si še tretje dvojne krone

Kot tak je seveda pravi naslov za vprašanja o hierarhiji, o kateri je govoril Zlatko Zahović. Sicer je športni direktor s tem ciljal na strokovno vodstvo, a vseeno. "Hierarhija v garderobi je takšna, kot je bila do zdaj. Vemo, kdo je kapetan. Vemo, kdo so starejši, ki imajo glavno besedo. Nimamo niti enega najmanjšega problema. Treniramo isto, kot smo. Zavedamo se, kaj moramo storiti. Naše delo je samo na igrišču. Na treningih. Drugo nas ne zanima," je še povedal občasni reprezentant, ki je do zdaj sedemkrat oblekel slovenski dres.

"Vsak v klubu si želi dvojne krone. Glede na to, da prihaja Mura, ki je še nismo premagali, toliko bolj. Mura nam je še marsikaj dolžna. Gremo na zmago. Želimo si tudi pokalne lovorike. Je pa prioriteta prvenstvo, a zaradi tega tokratna tekma ni nič manj pomembna," je za konec pred zadnjima dvema mesecema sezone odločno najavil pohod na dvojno krono nogometaš iz Rač. Zanj bi bila že tretja v majici Maribora. Z njim se je končnih zmag v obeh domačih tekmovanjih veselil že v letih 2012 in 2013.

