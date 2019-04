Milanič uredil hierarhijo z Zahovićem

Trener NK Maribor Darko Milanič se je kljub visoki prednosti v prvenstvu pred Olimpijo in neporaženostjo v letu 2019 znašel pod pritiskom, saj športni direktor Zlatko Zahović pričakuje boljše predstave vijolic, za dodatni zaplet pa so poskrbele govorice o menjavi trenerja. Milanič ostaja na vročem stolčku in pripravlja ekipo na sredin pokalni izziv z neugodno Muro. Po njegovem so zadeve znotraj strokovnega štaba, ki so zmotile Zahovića, že rešene.

V Mariboru se je na prvoaprilski dan tresla gor, rodila pa miš. Novica iz Hrvaške, da bi se lahko v Ljudski vrt preselil nekdanji trener Osijeka Zoran Zekić, Darko Milanič pa ostal brez stolčka, je dvignila veliko prahu.

Športni direktor Zlatko Zahović tega ni želel komentirati, v pogovoru za Ekipa24 pa izpostavil, da ni v klubu nobene krize, vseeno pa dodal, da bi morale vijolice v prihodnje kazati boljšo podobo ter da bi se morale urediti zadeve znotraj strokovnega štaba.

Ni mogel ostati ravnodušen

Maribor bo poskušal v sredo ob 20. uri izkoristiti prednost domačega igrišča proti Muri. Foto: Urban Urbanc/Sportida Milanič je pred torkovim treningom v Ljudskem vrtu priznal, da ni mogel ostati ravnodušen na pester prvoaprilski dan, ki ga je dodatno začinila novica iz Hrvaške. ''To ni šlo mimo mene, saj se je govorilo o meni, o moštvu,'' je priznal nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste, nato pa številnim predstavnikom sedme sile, ki so prihiteli na štadion pod Kalvarijo, pojasnil, da so zadeve s športnim direktorjem, kar se tiče hierarhije, rešene in urejene.

V ponedeljek z njim ni sestankoval, vse sile pa je usmeril na sredino tekmo z Muro. ''Pred nami je zelo zahtevna tekma, zelo pomembno obdobje. Želim videti moštvo, ki bo odigralo tekmo s kakovostjo, ki jo premore,'' pričakuje dobro predstavo varovancev proti v tej sezoni skrajno neugodnem tekmecu. V Ljudski vrt prihaja klub, ki je v tej sezoni zadal Mariboru veliko težav, na tribunah pa ga bo ponovno spremljalo ogromno število bučnih prekmurskih navijačev.

Vse po starem. @nkmaribor v boj z Muro z Milaničem. Hierarhija urejena. Poleti na Češko samo v toplice. Več 18.00 @PlanetTV. @PrvaLigaSi pic.twitter.com/XM5DldD9wG — Matej Podgoršek (@MatejPod) April 2, 2019

''Moramo biti boljši,'' Martin Milec, povratnik na položaj desnega bočnega branilca, priznava, da so vijolice zmožne pokazati bistveno več od tega, kar so ponudile gledalcem v uvodnih petih spomladanskih nastopih.

Resda so ostale neporažene, dvakrat zmagale in trikrat remizirale, a so navijači pričakovali boljšo igro in več zadetkov. To je zmotilo tudi športnega direktorja, zato so v mariborskem taboru trdno odločeni, da v sredo pokažejo boljšo predstavo, s katero bi lažje uresničili cilj proti tako zahtevnemu tekmecu, kot je Mura.

Kdo naj bo trener NK Maribor? Darko Milanič 62,68% +

Kdo drug, a Slovenec 9,65% +

Kdo drug, a tujec 27,67% +

Zahovića boli gleženj

Ante Šimundža je pred leti pomagal Darku Milaniču pri delu v NK Maribor. Foto: Vid Ponikvar Izbranci Anteja Šimundža so v prvenstvu dvakrat gostovali v mestu ob Dravi in obakrat ostali neporaženi – obe tekmi sta se končali brez zmagovalca, na edini tekmi v Fazaneriji pa so nadigrale vodilnega prvoligaša kar s 4:1, kar je Milaničevi četi dalo misliti. Maribor v sredo ponovno ne bo računal na najmočnejšo postavo.

Težave s poškodbami, ki jih v spomladanskem delu ne manjka, se nadaljujejo. Najboljši klubski strelec Luka Zahović ima težave z gležnjem, tako da bi lahko v sredo stežka združil moči s povratnikom Janom Mlakarjem, ki se je pridružil moštvu. V torek je resda treniral, a so ga pri delu motile bolečine.

Na Češko le v terme

Do nadaljnjega je torej jasno, da Milanič trdno ostaja na vročem trenerskem stolčku NK Maribor. Na namigovanja, da se Milanič zanima za ponudbo iz Češke, je prvi trener vijolic odgovoril šaljivo.

Pokalni spopad med Mariborom in Muro bi lahko v sredo dobro napolnil tribune Ljudskega vrta. Foto: Mario Horvat/Sportida

''Mogoče grem pa poleti res na Češko, a v kakšne terme, ker jih bom potreboval,'' je s tem namignil, da ga čaka pestra in naporna pomlad, a tudi potrdil, da ga v tem trenutku zanima le Maribor. Klub, ki ga je kot trener povedel že do 11 lovorik. Čez dober mesec želi zbirki dodati še dve. Maribor želi namreč sezono 2018/19 skleniti z dvojno krono, ki jo je v prejšnji sezoni osvojila ljubljanska Olimpija.