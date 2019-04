Menjava trenerja v NK Maribor? Končno se je javil Zlatko Zahović.

Prvič, odkar je v nedeljo zvečer odjeknila novica o tem, da se v NK Maribor pripravlja trenerska menjava in namesto Darka Milaniča na vročo trenersko klop v Ljudskem vrtu prihaja Hrvat Zoran Zekić, je na to temo spregovoril športni direktor trenutno vodilnega slovenskega prvoligaša Zlatko Zahović. Povedal je, da v klubu ni krize, a ob tem usodo trofejnega slovenskega trenerja v svojem slogu pustil viseti v zraku.

"Ni nobene panike, ni krize, na vrhu lestvice imamo osem točk naskoka. Ne moremo jih imeti zato, ker smo slabi. Že dolgo nismo izgubili, toda dejstvo je, da Maribor želi biti vedno boljši. Prav tako kot je dejstvo, da moramo kazati boljšo podobo, kot jo trenutno kažemo. Želimo si, da bi jo, hočemo, da bi jo, Moramo jo, zavedam pa se, da gremo trenutno skozi zahtevno obdobje," je v pogovoru za Ekipo24 povedal Zlatko Zahović in se odzval na govorice, da se v Ljudskem vrtu pripravlja trenerska menjava.

O tem, ali se je o prihodu v Ljudski vrt res pogovarjal z Zoranom Zekićem, podobno kot je v pogovoru za našo spletno stran povedal hrvaški trener, ki ga povezujejo s trenerskim stolčkom najbolj trofejnega slovenskega kluba, ni želel govoriti. "Brez komentarja," je odgovoril Zahović na vprašanje, ali je navezal stike z nekdanjim uspešnim trenerjem hrvaškega prvoligaša Osijeka.

Kakšna je prihodnost dolgoletnega trenerja Maribora? Foto: Grega Valančič/Sportida

Z Darkom Milaničem se mora najprej pogovoriti

"Morava se pogovoriti in se bova pogovorila, prav tako menim, da si mora znotraj strokovnega vodstva postaviti hierarhijo. Če bo koga bolelo, pač bo, a verjamem, da natanko ve, kaj imam v mislih. Trenutno je ni, on pa je šef. Mora sprejemati odločitve znotraj svojega štaba, ali pa bo imel problem. Ne morem vseh jaz, nisem ’multipratik’, a bom vedno sprejel svojo odgovornost," pa je Zahović povedal o Darku Milaniču, ki je v ponedeljek dopoldne sicer vodil trening Maribora, ki se pripravlja na sredino prvo tekmo polfinala slovenskega pokala proti Muri v Ljudskem vrtu.

Športni direktor Maribora je skrivnosten. Foto: Matjaž Vertuš "Sami smo si krivi. Letvico smo postavili visoko, zdaj jo imamo. Po mojem mnenju imamo najboljšo zasedbo v zgodovini kluba, gotovo smo sposobni veliko več. Moramo biti boljši! Mariboru manjka 11 igralcev in še vedno na igrišče priteče najboljša ekipa v Sloveniji. Trener ima torej vse možnosti za boljšo podobo. Če malce karikiram, v kakšnem drugem klubu se po drugi zamenjavi obrne proti klopi in ne ve, ali bi v igro poslal zdravnika ali fizioterapevta. Imamo tudi veliko pozitivnih zadev. Mladi dobivajo priložnost, tukaj sta Kolmanič in Žugelj, toda tisti, ki delajo razliko, niso v formi in popolnoma jasno je, da jih je treba vrniti na želeno raven," je še dodal glavni snovalec športne politike Maribora in usodo najbolj uspešnega trenerja v zgodovini Maribora, s katerim je v dveh obdobjih osvojil dve superpokalni, štiri pokalne in kar pet lovorik za naslov slovenskega prvaka, leta 2017 pa ga popeljal tudi v ligi prvakov, pustil viseti v zraku.

Milanič, ki je na dobri poti, da z Mariborom osvoji še šesti naslov slovenskega prvaka in ima po 24 prvenstvenih krogih nove sezone osem točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Olimpijo, je bil prvič trener Maribora med julijem 2008 in junijem 2013.

Drugič je v Ljudski vrt prišel marca 2016, decembra 2017 pa z vijoličastimi podaljšal sodelovanje do leta 2021.