Prvi mož slovenskega nogometa mu dviga palec #video

Sodniška tehnologija VAR je v nogometnem svetu iz tedna v teden prisotna na vse večjem številu tekmovanj. Bo priskočila na pomoč tudi delivcem pravice v Sloveniji? O tem je spregovoril predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović in predstavil ovire, ki bi jih bilo treba odpraviti do leta 2021.

Sistem VAR (Video Assistant Referee) pomeni pomembno novost v svetu vrhunskega nogometa. Je tako pomembna, da je deležna ogromne pozornosti, zlasti ko nastopi čas za največja tekmovanja. Spremenila je marsikaj, tudi nogometni ritem srečanj, predvsem pa olajšala delo sodnikom, zlasti ko gre za tiste najbolj kočljive in težko preverljive odločitve.

VAR se lahko uporabi zgolj v štirih položajih. Če obstaja sum, da je kakšna nepravilnost vplivala na regularnost gola, pri dosojanju enajstmetrovk, pri morebitnih direktnih rdečih kartonih in za potrebe identifikacije nogometaša.

Ovrednotiti, koliko stane v celoti

Radenko Mijatović bi rad sledil trendom in pripeljal sistem VAR čimprej v Prvo ligo Telekom Slovenije. Foto: Vid Ponikvar Iz slovenske sodniške organizacije so nam sporočili, da sodniki iz držav, kjer v nacionalnih tekmovanjih ne bodo uporabljali sistema VAR, po letu 2021 ne bodo več mogli soditi na evropskih tekmah.

''S tem določilom nisem seznanjen. Če je to pogoj, bomo morali narediti ključne premike,'' je predsednik NZS Radenko Mijatović v gostovanju v oddaji Goool na Planet TV pojasnil usmeritev krovne organizacije pri iskanju rešitev, kako omogočiti uporabo sistema VAR na slovenskih prvoligaških zelenicah.

NZS je po besedah prvega moža slovenskega nogometa začel nekatere aktivnosti. Pridobiva ustrezne informacije o tehničnih rešitvah in možnostih. Damir Skomina je prvi slovenski sodnik z licenco za VAR. Od letos naprej ga uporablja tudi na tekmah lige prvakov. Foto: Reuters

''Ovrednotiti bo treba finančne možnosti, koliko ta zadeva, če jo vzamemo v celoti, stane, potreben je določen čas za izobraževanja. Ko bodo zadeve natančno ovrednotene, bomo šli v akcijo. Upoštevajoč zmožnosti NZS. Kdaj bi to bilo, je v tem trenutku težko reči, bomo pa poskušali biti v skladu s smernicami, ki se dogajajo na tem področju,'' je predsednik krovne zveze izpovedal željo, da bi se sistem VAR čim prej vključil v vsakdan ustroja Prve lige Telekom Slovenije.

S tem bi se nadaljeval trend uporabe sistema VAR. Prihodnjo sezono ga bodo začeli uporabljati na Hrvaškem, takrat ga bo uvedla tudi najmočnejša angleška liga, s tem pa bo dopolnjena zbirka, saj se že zdaj uporablja v Španiji, Nemčiji, Franciji in Italiji.

Gre vendarle za 10 odstotkov proračuna zveze

Bo v Prvi ligi Telekom Slovenije zaživel sistem VAR do leta 2021? Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kar zadeva Slovenijo, je po besedah Mijatovića največ neznank v tehničnem in finančnem delu.

''Če se hočemo dobro odločiti, moramo imeti odgovor na vse neznanke. Finančno je izvedljiva možnost, da za VAR namenimo milijon ali pa milijon in pol evrov. Ni pa to tako enostavno, saj gre vendarle za 10 odstotkov proračuna zveze. Ta številka ni majhna, bodo pa zagotovo pritiski, da stopi NZS na takšno pot. S tem bi odpravili nekatere napake in dvignili regularnost tekmovanja,'' je prvi mož slovenske krovne zveze pojasnil svoj pogled na morebitno uvedbo sistema VAR, s katerim ima po svetu iz tedna v teden opravka vedno več nogometašev.