Zahović in Milanič po sestanku pojasnila, kaj se je dogajalo

Po vročem nedeljskem večeru in informaciji o tem, da se bo v Ljudskem vrtu zgodila trenerska sprememba, je prišel nekoliko kaotičen ponedeljek, ko se pri Mariboru tako korenit kadrovski rez ni zgodil, a je bilo vseeno slutiti, da je stanje alarmantno. Sledil je današnji dan, ki je prinesel jasen odgovor glede usode najuspešnejšega trenerja v zgodovini NK Maribor.

Še naprej bosta sodelovala. Foto: Vid Ponikvar "Celotno strokovno vodstvo je opravilo sestanek. Vsak je ob zelo iskrenem pogovoru prevzel svoj del odgovornosti in priznal svoj del napak. Kot športni direktor sem zelo zadovoljen in srečen, kajti mislim, da smo mi tisti, ki smo potrebovali medsebojni pogovor, ne glede na igralce, ki nimajo povezave s tem. Očitno smo to potrebovali, da se spet vzpostavi hierarhija v športnem delu, in sprejeli smo odločitev za naprej, ki nikdar ni bila vprašljiva. Darko Milanič ima 100-odstotno podporo, klubsko in mojo, pri sprejemanju odločitev. Zadeve, ki jih moramo urediti, so zlahka rešljive. Gremo s pozitivno energijo in zaupanjem v naše skupno delo naprej, po obe lovoriki. To je Maribor!" je v izjavi, objavljeni na uradni klubski spletni strani, povedal Zlatko Zahović in tako razblinil vse dvome o tem, kdo bo tudi v nadaljevanju sezone vodil Maribor.

Darko Milanič: Dosledno se bomo držali dogovorov s sestanka

"Pogovor sem napovedal že na dopoldanskem medijskem terminu in dejal, da točno vem, kaj je treba narediti. Zavedamo se težavnosti situacije, v kateri smo se znašli, in vemo, kaj moramo storiti. Po pogovoru vseh v strokovnem vodstvu bomo to tudi začeli uresničevati. Dosledno se bomo držali dogovorov z našega sestanka in brez zadržkov, s skupnimi močmi ter vsem razpoložljivim znanjem šli k uresničitvi cilja, dvojni kroni," pa je po treningu in sestanku povedal Darko Milanič. O svojem statusu je sicer spregovoril že pred torkovim dopoldanskim zadnjim treningom pred sredino prvo tekmo polfinala pokalnega tekmovanja proti Muri v Ljudskem vrtu.

51-letni Primorec bo, če bo prvak tudi letos, na vrhu najuspešnejših slovenskih trenerjev s šestimi naslovi ujel Bojana Prašnikarja. Foto: Vid Ponikvar

Pet prvenstvenih in tri pokalne lovorike, liga prvakov in dvakrat liga Europa

Milanič bo tako nadaljeval delo, zapisano v pogodbi, ki velja do leta 2021 in ki jo je podpisal decembra leta 2017. Po koncu nastopanj v ligi prvakov, ki jo je pripeljal v Maribor.

Pred tem je z Mariborom, na klopi katerega sedi drugič, osvojil pet naslovov slovenskega državnega in tri pokalnega prvaka. Dvakrat ga je popeljal tudi v ligo Europa.

Podpora ni več takšna, kot je bila

Zdaj je Milanič na dobri poti, da osvoji še šesti prvenstveni naslov z vijoličastimi, saj ima na vrhu lestvice osem točk prednosti, a v drugem delu prvenstva kljub nadaljevanju niza neporaženosti ni prepričljiv. Na petih tekmah, v katerih je zabeležil tri remije in dve zmagi, je Maribor zabil samo pet golov. V prvem delu prvenstva jih je v 19 nastopih kar 55.

Zaradi tega se je Milaničev status zamajal, verjetno pa tudi zaradi dogajanja po odmevni lanski marčevski novinarski konferenci, na kateri je Zahović z nekaterimi nespametnimi izjavami poskrbel, da se je nekaj časa tresel tudi njegov stolček. Dobro obveščeni viri iz Ljudskega vrta namreč znajo povedati, da je Zahović Milaniču zameril, ker se takrat ni dovolj odločno postavil na njegovo stran.

