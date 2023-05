Kidričani morajo biti pogumni, ne neumni

V prihodnji sezoni bodo v 1. SNL zagotovo nastopili branilec naslova Olimpija, Celje, Maribor, Domžale, Mura, Koper, Aluminij, Bravo in drugoligaški prvak Rogaška, desetega udeleženca pa bodo določile kvalifikacije za popolnitev 1. SNL. Za zadnjo prvoligaško vozovnico bosta obračunala drugoligaški podprvak Aluminij in devetouvrščeni prvoligaš Gorica. Prva tekma bo danes zvečer v Kidričevem, povratna pa v nedeljo v mestu vrtnic.

Danes se obeta pester nogometni obračun na Štajerskem. V igri bo velik vložek, Aluminij in Gorica se bosta spopadla v prvem dejanju dodatnih kvalifikacij. Na papirju so favoriti Novogoričani, a so Kidričani med sezono - navduševali so zlasti v pokalu - dokazali, da bi bili lahko vse prej kot neenakovreden tekmec.

Pravzaprav ni veliko manjkalo, pa bi lahko Aluminij danes že proslavljal vrnitev v prvo ligo. Kidričani so imeli vse v svojih rokah, dva kroga pred koncem vodili, nato pa z nepričakovanim domačim spodrsljajem proti Primorju izpustili iz rok prvovrstno priložnost. Vodilni položaj, s tem pa tudi naslov prvaka so prepustili Rogaški. Zdaj Aluminij čaka popravni izpit.

Marinšek: Gorica je favorit, kar nam ustreza

Robert Pevnik je v 1. SNL vodil že številne klube. Večkrat tudi Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Kidričani bodo poskušali olepšati štajersko zbirko v 1. SNL in se po klubu iz Rogaške Slatine še sami polastiti prvoligaške vstopnice. Na drugi strani bo stal tekmec z bogato zgodovino. Gorica, štirikratni slovenski prvak, se je znašla v zahtevnem položaju. Brez obstanka v prvi ligi bo težko sklenjen dogovor o nadaljevanju sodelovanja z ameriškim investitorjem, ki bi lahko olajšal v zadnjih letih nič kaj rožnato finančno stanje vrtnic.

V trenerskem spopadu se bosta pomerila stara znanca 1. SNL, Robert Pevnik in Agron Šalja. Drugi je Gorico prevzel šele proti koncu sezone. Vodil jo je petkrat, prvo zmago pa dočakal prav na zadnjem, najpomembnejšem srečanju, ko je doma ugnal Tabor (1:0) in Kraševce poslal v drugo ligo. To je bil sosedski obračun, na katerem je gostom živce paral vratar Gorice Uroš Likar.

Kapetan Gorice Etien Velikonja je na zadnji tekmi z zadetkom z bele točke odločil o zmagovalcu na dvoboju s Sežančani. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Gorica je favorit, to nam tudi ustreza. Oni so tisti, ki 'morajo' zmagati, mi bomo vseeno lahko v srečanje vstopili bolj sproščeno," razmišlja nogometaš Aluminija Nik Marinšek, z 21 zadetki drugi najboljši strelec 2. SNL. "Moramo biti pogumni, ne neumni. S srčno igro moramo dokazati, da tudi mi spadamo v prvo ligo," dodaja Pevnik, izkušeni strateg, ki je Kidričane popeljal do polfinala pokalnega tekmovanja in nato drago prodal kožo poznejšemu zmagovalcu v Stožicah.

Vratar Aluminija Tibor Banić bo danes priča tekmecu, ki je v tej sezoni nastopal kakovostno raven višje od Kidričanov. Pri vrtnicah sta največ zadetkov dosegla kapetan Gorice Etien Velikonja (šest) in Dario Kolobarić (pet). Za Gorico igra tudi nekdanji član Aluminija Alen Krajnc.

Aluminij se želi vrniti na pota stare slave, ko je v 1. SNL mešal štrene tudi največjim. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Aluminij in Gorica sta se v zgodovini 1. SNL pomerila 20-krat. Polovico dvobojev so dobili Novogoričani, Kidričani pa le šest. Zadnjič so se pomerili 6. maja 2021 v Kidričevem. Z 2:0 je zmagal Aluminij, oba zadetka je dosegel David Flakus Bosilj, zdajšnji napadalec Brava.

Povratna tekma bo v nedeljo ob 17.30 v novogoriškem Športnem parku.