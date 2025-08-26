Štajerka Vanja Černivec, ki se uveljavlja v ligi WNBA kot podpredsednica košarkarskih operacij pri Golden State Valkyries, je dobila novo priložnost za dokazovanje. Postala bo športna direktorica kluba Portland Fire, ki bo od prihodnjega leta nastopal v WNBA.

Vanja Černivec že lep čas svoje košarkarske sanje uresničuje prek meja, trenutno v ZDA, kjer deluje kot podpredsednica košarkarskih operacij pri novoustanovljenem klubu Golden State Valkyries, ki mu gre v ženski različici lige NBA odlično.

Delo Štajerke ni ostalo skrito, tako da so jo v svojo vrsto zvabili pri še enem klubu, ki se bo pridružil ligi, Portland Fire. Černivec bo postala prva športna direktorica širitvene franšize WNBA. 43-letnica bo redni del sezone končala pri Golden State Valkyries, 15. septembra pa bo prevzela svoje dolžnosti v Portlandu, so zapisali na spletni strani.

Vizionarka, ki prinaša izkušnje in strast za napredek ženske igre

"Vanja je vizionarka. Prepričani smo, da bo pomagala opredeliti, kakšna je lahko ta franšiza. Kot temeljna vodja v tem novem poglavju za Fire prinaša izkušnje, integriteto in strast za napredek ženske igre," je o slovenski moči dejala solastnica Portland Fire Lisa Bhathal Merage.

"V čast mi je, da se lahko pridružim ekipi z vizijo, da zgradimo najbolj inovativno in prelomno ekipo v ženski košarki. Portland je mesto z globoko strastjo do igre in želim si, da bi ta ekipa odražala to energijo v novi dobi," pa je novo priložnost komentirala Černivec.

Foto: Društvo Biti novinar

London Lions kot športna direktorica popeljala na vrh Eurocupa

Pred odhodom v ZDA je med drugim kot športna direktorica žensko ekipo London Lions popeljala na vrh Eurocupa, še pred tem je leta 2020 postala prva skavtinja v zgodovini Chicago Bulls, ekipe, ki je med drugim razlog za to, da se je že v mladih letih zaljubila v košarkarsko žogo.