Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
26. 8. 2025,
8.33

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Golden State Valkyries košarka WNBA Portland Fire Vanja Černivec

Torek, 26. 8. 2025, 8.33

47 minut

Vanja Černivec bo nova športna direktorica Portland Fire

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vanja Černivec | Vanja Černivec bo jeseni postala športna direktorica Portland Fire. | Foto Golden State Valkyries

Vanja Černivec bo jeseni postala športna direktorica Portland Fire.

Foto: Golden State Valkyries

Štajerka Vanja Černivec, ki se uveljavlja v ligi WNBA kot podpredsednica košarkarskih operacij pri Golden State Valkyries, je dobila novo priložnost za dokazovanje. Postala bo športna direktorica kluba Portland Fire, ki bo od prihodnjega leta nastopal v WNBA.

Vanja Černivec
Sportal Vanja Černivec v ZDA uresničuje sanje: Vse skupaj je eno veliko presenečenje

Vanja Černivec že lep čas svoje košarkarske sanje uresničuje prek meja, trenutno v ZDA, kjer deluje kot podpredsednica košarkarskih operacij pri novoustanovljenem klubu Golden State Valkyries, ki mu gre v ženski različici lige NBA odlično.

Delo Štajerke ni ostalo skrito, tako da so jo v svojo vrsto zvabili pri še enem klubu, ki se bo pridružil ligi, Portland Fire. Černivec bo postala prva športna direktorica širitvene franšize WNBA. 43-letnica bo redni del sezone končala pri Golden State Valkyries, 15. septembra pa bo prevzela svoje dolžnosti v Portlandu, so zapisali na spletni strani.

Vizionarka, ki prinaša izkušnje in strast za napredek ženske igre

"Vanja je vizionarka. Prepričani smo, da bo pomagala opredeliti, kakšna je lahko ta franšiza. Kot temeljna vodja v tem novem poglavju za Fire prinaša izkušnje, integriteto in strast za napredek ženske igre," je o slovenski moči dejala solastnica Portland Fire Lisa Bhathal Merage.

"V čast mi je, da se lahko pridružim ekipi z vizijo, da zgradimo najbolj inovativno in prelomno ekipo v ženski košarki. Portland je mesto z globoko strastjo do igre in želim si, da bi ta ekipa odražala to energijo v novi dobi," pa je novo priložnost komentirala Černivec.

Vanja Černivec | Foto: Društvo Biti novinar Foto: Društvo Biti novinar

London Lions kot športna direktorica popeljala na vrh Eurocupa

Pred odhodom v ZDA je med drugim kot športna direktorica žensko ekipo London Lions popeljala na vrh Eurocupa, še pred tem je leta 2020 postala prva skavtinja v zgodovini Chicago Bulls, ekipe, ki je med drugim razlog za to, da se je že v mladih letih zaljubila v košarkarsko žogo.

Vanja Černivec
Sportal Vanja Černivec: Slovenka, ki v ZDA ruši mejnike in stereotipe
Napheesa Collier
Sportal Dekleta imajo dovolj: Plačajte nam, kar nam dolgujete #video
Golden State Valkyries at Chicago Sky
Sportal Košarkarice WNBA zgrožene zaradi spolnih igrač, vrženih na igrišče

Golden State Valkyries košarka WNBA Portland Fire Vanja Černivec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.