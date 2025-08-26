Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Torek,
26. 8. 2025,
8.13

25 minut

dobrodelna tekma hokej Aleš Kranjc

Torek, 26. 8. 2025, 8.13

25 minut

Dobrodelna tekma nekdanjih in še aktivnih hokejistov (Olimpija proti Jesenicam)

V Tivoliju bodo igrali za bolnega Aleša Kranjca

R. Sp.

Dobrodelna tekma med Olimpijo in Jesenicami se bo v soboto v Tivoliju začela ob 16. uri.

Dobrodelna tekma med Olimpijo in Jesenicami se bo v soboto v Tivoliju začela ob 16. uri.

V soboto bo v Hali Tivoli pestro, obeta se dan, poln športa, srčnosti in poguma. V sklopu dobrodelnega dogodka se bodo pomerili nekdanji in še aktivni hokejisti, ki bodo na ledu igrali za nekdanjega hokejskega reprezentanta Aleša Kranjca. Ta se bori s težko in neozdravljivo boleznijo ALS. Dobrodelna tekma "Olimpije" in "Jesenic" bo ob 16. uri.

Dolgoletni slovenski hokejist in reprezentant Aleš Kranjc se zadnja leta bori z neozdravljivo boleznijo ALS, ki mu iz dneva v dan jemlje moč in zaradi katere mu peša telo. V ta namen bo v soboto v Tivoliju potekal dobrodelni dogodek, na katerem se bodo med drugim pomerili nekdanji in zdajšnji hokejisti, zbrani v ekipi Olimpije in Jesenic.

Dolgoletni reprezentant Aleš Kranjc, znan po močnem strelu z modre črte, se bori z neozdravljivo boleznijo ALS.

"Dragi prijatelji in vsi, ki spremljate našo zgodbo … 30. avgusta bomo v Hali Tivoli ustvarili dan, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Dan, ko bo naš Aleš še zadnjič stal na in ob ledu. Dan, ko bo začutil vašo podporo, vaše dlani, vaša srca. Skupaj bomo ustvarili spomin, ki ga bomo nosili s seboj za vedno! ALS mu žal vztrajno dan za dnem jemlje moč … vse težje govori, vse težje sedi, vse težje še zmore ... a tega, kar bo čutil v tej dvorani, mu ne more vzeti nihče. Ta tekma bo njegova priložnost, da še enkrat pogleda v vaše oči, stisne roko in vas pozdravi. Vem, da ni lahko prebrati teh besed ... kako težko jih je šele pisati! A še težje bi bilo, če bi zamudili to priložnost. Skupaj z njim bomo še zadnjič ob ledu, na tribunah in ob glasbi," je ob povabilu na dobrodelni dogodek zapisala Aleševa žena Andreja.

Kdo bo igral?

Dobrodelna tekma se bo v Tivoliju začela ob 16. uri, vstopnina je prostovoljni prispevek. Šport, glasba in prijateljstvo se bodo združili v eno: v spomin, ki bo ostal za vedno.

"Da skupaj pokažemo, da Aleš ni sam. Da še enkrat stopimo obenj. In ob vse borce z ALS. Da ustvarimo zgodbo ljubezni, ki bo za vedno živela v nas."

Aleš
