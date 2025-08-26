Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nissan in Revoz

Iz Novega mesta tudi nissani, neuradno je že znano ime avtomobila

Nissan | Foto Nissan

Foto: Nissan

Tovarna Revoz bo čez dve leti izdelovala tudi majhen Nissanov avtomobil, ki se bo predvidoma imenoval wave.

Pri Nissanu pripravljajo svoj novi majhni električni avtomobil, ki pa se vendarle ne bo imenoval pixo. Po navedbah francoskih medijev bodo pri Nissanu uporabili povsem novo ime wave. Pixo je namreč nekoč že bil Nissanov majhen avtomobil (soroden s suzuki altom).

Novi malček nastaja na Renaultovi platformi AmpR Small, s čimer bi bo tehniko delil z novim renault twingom. Tega bodo v Revozu izdelovali že prihodnje leto, proizvodnja Nissanovega modela pa se začne leta 2027. Renault si je pri razvoju twinga pomagal tudi z Geelyjem - twingo bo imel kitajske motorje, prav tako pa tudi baterije (dobavitelj CATL, tip LFP). Z iste zasnove bo po twingu in wavu nato leta 2027 pripeljala še nova različica avtomobila pod znamko Dacia.

Ena zasnova, trije modeli - tudi za Renault in Dacio

Renault twingo | Foto: Renault Foto: Renault Dacia električni avtomobil Revoz | Foto: Dacia Foto: Dacia

