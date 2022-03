V živo: Mura po izjemni akciji vodi na derbiju, Tavares rešil točko Maribora

V derbiju 26. kroga 1. SNL se v Fazaneriji merita Mura in vse bolj razigrana Olimpija. Danes je zadnjeuvrščeni Aluminij pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika zapretil vodilnemu Mariboru, ta pa je rešil točko z golom veterana Marcosa Tavaresa. Nogometaši Tabora so v uvodni tekmi kroga v gosteh premagali Bravo (1:0), Celjani pa so z 2:1 Domžalčanom prizadejali prvi poraz v letu 2022. Koper je na gostovanju pri Radomljah zmagal z 1:0 in se vsaj začasno povzpel na drugo mesto.

Mura : Olimpija 1:0* (-:-) Daku 8.



* - tekma se je začela ob 17.30



Lahko prvaki ustavijo razigrane zmaje?

Derbi kroga poteka v Fazaneriji. Mura se za prvoligaške točke poteguje proti Olimpiji. Branilci naslova, ki pod vodstvom Damirja Čontale (še) niso tako prepričljivi, kot so bili pod taktirko Anteja Šimundže, lovijo še zadnji vlak, da ostanejo v kolikor toliko resni igri za lovoriko. Za vodilnim Mariborom zaostajajo 11 točk. Ker je do konca prvenstva vedno manj krogov, bi se morali čim prej približati vrhu na manjši zaostanek, s katerega bi lahko še naprej napadali tisto, kar so osvojili lani, in se podpisali pod zgodovinski dosežek.

Zmaje čaka velik preizkus zrelosti. Proti Aluminiju so bili za razred ali dva boljši tekmec. Prvič, odkar jih vodi Dino Skender (v obeh trenerskih obdobjih), so tekmecu dali kar šest zadetkov. Če bodo del strelske forme ohranili tudi za spopad s črno-belimi, bi se lahko v slovensko prestolnico vračali zadovoljnih obrazov.

Mariborčani so v Kidričevem rešili točko. Najprej so vodili z 2:0, nato je Aluminij pripravil popoln preobrat, točko vijoličnih pa je rešil veteran Tavares. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Tavares rešil Mariborčane v Kidričevem

Mariborčani so v Kidričevo k Aluminiju, na klopi katerega je danes debitiral Robert Pevnik, prišli kot veliki favoriti. Šlo je namreč za obračun prvega in zadnjega moštva na prvenstveni lestvici. In res so vijolični hitro potrdili vlogo favorita, z goloma Marka Alvirja in Roka Sirka že po 20 minutah udobno vodili, nato pa so na sceno stopili domači.



Hrvaški vezist Martin Šroler je že v 32. minuti razpolovil zaostanek in nogometaši Aluminija so na odmor odšli nekoliko boljše volje, v 54. minuti tekme pa je isti nogometaš poskrbel še za izenačenje. V 75. minuti je Dino Špehar poskrbel za navdušenje med domačimi navijači in Aluminij popeljal v vodstvo. Že je kazalo, da bodo tri točke ostale v Kidričevem, ko je vijolične rešil 37-letni brazilski veteran Marcos Tavares že v sodnikovem podaljšku.

Poročilo s tekme:

Koprčani zmagali v Domžalah

Za konec sredinega sporeda se je prvoligaško dogajanje preselilo v Domžale, kjer zaradi nezadostnih pogojev v svojem Športnem parku igrajo domače tekme Radomljani. Ti so z 0:1 klonili proti Kopru, ki je na zadnjih štirih tekmah do te osvojil le dve točki, in le senzaciji Brava v Ljudskem vrtu pa se lahko zahvalijo, da zaostanek za vodilnim Mariborom ne znaša več kot pet točk.

Poročilo s tekme:

Zmago je Kopru že v prvem polčasu zagotovil Hrvat Marko Đira. Radomlje tako v Domžalah ostajajo le pri eni zmagi nad Koprom. Radomlje tako tudi po 26. krogu ostajajo pri 27 točkah.

Celjani Domžalam prizadejali prvo letošnjo ničlo

Na drugi sredini tekmi so Celjani na domačem igrišču z 2:1 (1:0) ugnali Domžale, ki so tako doživeli prvi poraz v koledarskem letu 2022. Domače je v vodstvo v 27. minuti popeljal Mićo Kuzmanović. Enajst minut pozneje se je zatresla tudi mreža Celjanov, a se je Arnel Jakupović znašel v prepovedanem položaju, tako da zadetek ni obveljal. V 86. minuti je na 2:0 povišal Ivan Mayeuski, za Domžale pa je edini zadetek na tekmi dve minuti pozneje dosegel Emir Saitoski. Nov udarec pa je za goste sledil še v 92. minuti, ko je Senijad Ibiričić prejel rdeči karton.

Celjani so do te tekme odigrali pet srečanj in osvojili le štiri točke, zdaj pa so z novimi tremi zaostanek za Domžalčani zmanjšali na šest točk.

Poročilo s tekme:

Presenečenje v Šiški, Tabor končno zmagal

Slovenski nogometni ples je pokazal svoj nepredvidljiv obraz, ki ga spremlja že vso sezono, tudi v uvodnem dejanju 26. kroga. Bravo, ki je v nedeljo nadigral Maribor, je ostal doma brez točk proti Taboru, ki pred tem v tem koledarskem letu ni premagal nikogar! Izbranci Dušana Kosića so si po zaslugi zadetka Dina Stančića, ki ga je Primorec dosegel v 24. minuti, to je bil že njegov osmi v tej sezoni, priigrali dragocene točke v boju za obstanek.

Fotogalerija tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Zadnjeuvrščenemu Aluminiju so ušli na štiri točke razlike, mladi ljubljanski klub, ki v tej sezoni lovi zgodovinski uspeh, preboj v Evropo (v prvenstvu ali pokalu), pa ostaja na četrtem mestu. Bravo si ni priigral zrelejše priložnosti, tako da je Jan Koprivec ohranil mrežo nedotaknjeno.

Poročilo s tekme: