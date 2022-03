Jubilejna deseta zmaga branilcev naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Mure so zabeležili jubilejno deseto zmago in naredil nov korak k uvrstitvi v evropska tekmovanja.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Mure so v 26. krogu Prve lige Telemach premagali Olimpijo s 3:2 (2:2).

Nogometaši Mure so zabeležili jubilejno deseto zmago in naredil nov korak k uvrstitvi v evropska tekmovanja. Na četrtem mestu imajo 40 točk, Olimpija je ostala pri 45, točko več ima Koper, vodilni Maribor pa je pri 49.

Mura je fantastično odprla tekmo. V 8. minuti sta si Luka Bobičanec in Mirlind Daku izmenjala dvojno podajo, kosovski napadalec pa je s svojim prvencem v Prvi ligi Telemach dvignil na noge publiko v Fazaneriji.

Veselje med Black Gringosi pa ni trajalo dolgo, saj je dve minuti za tem glavni sodnik David Šmajc pokazal na belo točko zaradi prekrška domačega kapetana Žige Kousa nad Mariom Kvesić. Slednji je izvedel najstrožjo kazen in v 11. minuti izenačil izid na 1:1.

Rezultat na semaforju se je znova spremenil v 25. minuti. Tudi tokrat je bil podajalec Luka Bobičanec, ki je žogo poslal pred vrata Olimpije, tam pa jo je pred Nardinom Mulahusejnovićem v lastno mrežo potisnil Eric Boakye.

Fotogalerija s tekme (Blaž Weindorfer/Sportida):

Mreža se je v prvem polčasu zatresla še v 38. minuti, ko je Đorđe Crnomarković visoko skočil v kazenskem prostoru in z glavo Ljubljančane še drugič pripeljal do izenačenja.

Izjemna strelska predstava se je nadaljevala takoj na začetku drugega polčasa. Že v 34 sekundi je Bobičanec streljal proti vratom Olimpije, žoga je na poti zadel Damiana van Bruggena, spremenila smer in končala v mreži.

Od tu dalje se mreži nista več tresli, najlepši priložnosti gostov za izenačenje pa je zapravil Ivan Prtajin. V 71. minuti je bil na mestu vratar Ivan Ljubić, v 93. pa je Prtajin z glavo meril mimo vrat.

Muro v naslednjih dveh krogih čakata dve gostovanji, in sicer 13. marca v Mariboru in 19. marca v Sežani, Olimpijo pa čakajo tri domače tekme v nizu - 14. marca Celje, 20. marca Domžale in 2. aprila Kalcer Radomlje.