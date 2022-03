Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Triglava so na svoji prvi tekmi spomladanskega dela 2. slovenske lige gostili Beltince in jih v okviru 19. kroga premagali z 2:0. Oba gola je dosegel Tin Matić, s 16 goli prvi strelec lige. S tem so se vodilni Gorici, ki jo v soboto čaka gostovanje v Fužinarju, približali na dve točki.