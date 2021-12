Senzacija v mestu vrtnic, Drava premagala Gorico!

Vodilni drugoligaški klub Gorica je v nedeljo odigral zaostalo tekmo z zadnjeuvrščeno Dravo in presenetljivo ostal brez točk (0:1). Vrtnice so s tem zapravile priložnost, da bi prednost pred drugouvrščenim Triglavom povišali na osem točk. Ptujčani so z zmago poskrbeli, da v 2. SNL ne bodo prezimili na zadnjem mestu. V soboto sta se na prestavljenih tekmah razveselili zmag Krka in Nafta.