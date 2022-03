Koper se je vrnil na zmagovite tirnice

Kalcer Radomlje : Koper 0:1 (0:1) Športni park, sodniki: Sagrković, Mežnar, Mijatović.

Strelec: 0:1 Đira (44.). Kalcer: Velić, Blaić (od 46. Zabukovnik), Guček, Zulić (od 66. Mrkonjić), Ćalušić, Mišić, Bumbu (od 72. Cerar), Nuhanović, Pogačar, Kregar (od 46. Guzina), Prohouly (od 46. Šarić). Koper: Golubović, Rajčević, Bručić, Novoselec, Palčič (od 85. Jašaragič), Jelić Balta (od 85. Krajinović), Đira (od 65. Vešner Tičić), Guberac, Barišić (od 90. Bešir), Parris, Colley (od 65. Osuji). Rumeni kartoni: Kregar, Prohouly; Krajinović.

Rdeči karton: /.

Radomljani, ki so pogrešali Roka Jazbeca, so spomladi pred tem vpisali po dve zmagi in neodločena izida ter en poraz. Danes so doživeli še drugega po zaslugi gola Marka Đire. Koprčani, ki so še devetič na enajstih tekmah premagali Radomljane, so vsaj začasno skočili na drugo mesto na lestvici, Radomljani so osmi.

Koprčani so bili prvi s priložnostjo na tekmi, najprej je v peti minuti poskusil Lamin Colley, a je Emil Velić žogo odbil, zatem je streljal še Maks Barišić, žogo pa je pred golovo črto blokiral Luka Guček.

V 17. minuti je močno z leve strani spet streljal Colley, Velić pa je dobro zaprl prostor ob prvi vratnici. V 30. minuti je pri podjetnejših Koprčanih za malenkost z 20 metrov zgrešil Marko Đira, šest minut pozneje pa so prvič malce nase opozorili tudi Radomljani, vendar Andreju Pogačarju ni uspelo zadeti ob branilcu Kopra.

Ivan Borna Jelića Balta je bil naslednji pri Kopru, ki je ogrozil Velića, močno je udaril z dobrih 20 metrov, toda radomeljski vratar je žogo odbil čez prečko. V 44. minuti pa so Primorci povedli, ko je z levico z 20 metrov zadel Đira, ki je igral z obvezano glavo po trku z Jonathanom Bumbujem v začetku tekme.

V drugem polčasu so prvi, v 58. minuti, zagrozili domači nogometaši, toda Adnan Golubović je dobro posredoval po strelu z glavo. Domači so se trudili, poskušali najti vrzeli v koprski obrambi, toda ta je bila dovolj čvrsta, da je pravočasno ustavljala radomeljske akcije.

V 69. minuti je na drugi strani Koper znova zgrozil, ko je z desne poskusil Kaheem Parris, toda domači čuvaj mreže je žogo odbil. Kljub želji domačih po izenačenju do konca tekme niso znali posebej ogroziti tekmečevih vrat, izjema je bil strel Ivana Šarića v drugi minuti dodatka, ko je malce zgrešil cilj z leve strani.

Radomljani bodo v 27. krogu v soboto gostovali pri Domžalah, Koprčani pa bodo v nedeljo gostili Bravo.