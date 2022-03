Sladka zmaga Tabora, ki je presenetil Ljubljančane

Bravo : CB24 Tabor Sežana 0:1 (0:1) Stadion Žak, sodniki: Mertik, Špur, Kranjc.

Strelec: 0:1 Stančič (24.). Bravo: Orbanić, Burin (od 41. Španring), Jakšić, Milić, Kavčič, Kurtović, Nsana, Trontelj (od 90. Križan), Kramarič (od 79. Kurež), Kerin (od 79. Maružin), Bajde (od 46. Memić).

Tabor: Koprivec, Ristić (od 85. Iscaye), Briški (od 46. Urh), Nemanič, Salkić, Koderman, Mavretič, Kryeziu (od 80. Korošec), Ovsenek, Stančič (od 67. Monjac), Bongongui (od 85. Kljun). Rumena kartona: Salkić, Stančič.

Rdeči karton: /.

Bravo, ki je v prejšnjih dveh krogih doma dobil točko proti Olimpiji in v gosteh premagal vodilni Maribor, je tokrat gostil predzadnjo zasedbo iz Sežane. Ta pa se je danes pokazala za pretrd oreh in vpisala svojo prvo zmago v gosteh po 12. septembru, takrat je ravno tako premagala Bravo. Tabor je tako na devetem mestu pri 25 točkah in je ohranil stik s klubi pred njim, Bravo pa vsaj začasno ostaja četrti.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Tekmo so nekoliko odločneje začeli Ljubljančani, ki so prek Martina Kramariča v enajsti in Gregorja Bajdeta v 20. prišli do zaključnih strelov, a je prvi zgrešil, pri drugem pa je bil na mestu Jan Koprivec.

Stančić povedel Tabor v vodstvo ...

Dino Stančić je dosegel že osmi zadetek v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida Toda Kraševci, ki tokrat niso mogli računati na kaznovanega Kevina Doukoureja Grobryja, so v svojem prvem pravem napadu zadeli. Dino Stančič, ki je v prejšnjem krogu v izdihljajih tekme poskrbel za pomembno točko proti Kopru, je stekel proti kazenskemu prostoru domačih in na koncu rutinirano premagal Matijo Orbanića za svoj osmi gol sezone.

V 33. minuti je imel po kotu Marko Ristić novo priložnost za goste, toda z glavo je prešibko streljal, tako da je Orbanić žogo ujel. Tudi sicer so bili izbranci Dušana Kosića v teh trenutkih boljši tekmec, je pa pred koncem polčasa pri domačih, ki so zaradi poškodbe Matije Burina že v tem delu morali poseči po menjavi, sprožil Almin Kurtović, toda Koprivec je brez težav opravil s tistim strelom.

... nato je ostalo pri 0:1

V drugem polčasu je prvi nevarnejši strel v 57. minuti sprožil Ristić od daleč, toda Orbanić je bil na mestu, tako kot po poskusu Tila Mavretiča nekaj minut pozneje. Ljubljančani so nato poskušali pritiskati proti kazenskemu prostoru gostov, toda slednji so svoje obrambne naloge večinoma vzorno opravljali.

Bravo je skušal izenačiti, a ni našel poti, kako premagati Jana Koprivca. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 76. minuti so tudi sami še enkrat zagrozili, ko je Kurtović blokiral strel Rodrigueja Bongonguija, sicer pa so Kraševci večinoma le še izbijali žogo iz potencialno nevarnih con in čakali protinapade. Ta recept je bil zanje uspešen, saj so prišli do pomembne zmage.

Bravo bo v 27. krogu v nedeljo gostoval v Kopru, Tabor pa bo gostil Aluminij.